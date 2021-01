Dagligvarekjedene og kioskene taper snuskrigen

Velger du riktig butikk, kan det være enorme summer å spare.

Nettavisens prisguide forteller deg hvor du får kjøpt den billigste snusen, og hvilke butikker det kan være lurt å styre unna.

Se hele prislisten lenger ned i saken.

Nettbutikkene vinner



Snus365.no er testens vinner, med en knapp seier på fem øre billigere enn konkurrenten Kolonial.no.

– Dette var en morsom og positiv overraskelse i det nye året, sier daglig leder, Morten Iversen til Nettavisen.

Han forteller at de ikke har vært opptatt av å være billigst.

– Vi har ikke tenkt at vi skal være en av de mest aggressive på pris. Det viktigste for oss er at vi har en sunn drift med god kundeservice.

Mer overraskende er det kanskje at dagligvarekjeden på nett, Kolonial.no puster vinneren i ryggen med fem øre høyere pris.

– Jeg tror nok alle har antatt at nettbaserte snusbutikker er billigst. Det oppsiktvekkende er at Kolonial.no er så tett på. Det viser at priskrigen er knallhard, og at Kolonial prøver å presse seg inn på prismarkedet, sier Rune Nikolaisen, gründer av nettstedet Gjerrigknark.com.

Kommersiell direktør i Kolonial.no, Tor Erik Aag er godt fornøyd med andreplassen.

– Det skal være smart, også for lommeboken å handle hos Kolonial.no. Derfor utfordrer vi prisene til både de store dagligvarekjedene og spesialistene på nett. Når vi i Nettavisens pristest kommer nesten likt ut som vinneren, har vi gjort jobben for kundene våre. Det betyr også at vi har langt, lavere priser enn dagligvarekjedene.

Dagligvarekjedene er bakpå



Vår pristest viser at nettbutikkene klart er rimeligst. De største dagligvarekjedene, Kiwi, Extra og Rema 1000 er jevnt over litt over fem kroner dyrere per snusboks. Kioskene er så klart dyrest, med mer enn 30 kroner i prisforskjell.

Narvesen og 7-eleven er testens store tapere. Velger du å kjøpe snusen din her kan du tape over 6000 kroner i året, hvis du snuser en halv boks om dagen.

Størst prisforskjell er det på Epok No1 Ice Blue Intense S4. Her betaler du over 30 kroner mer hos 7-eleven, enn hos nettbutikkene, Kolonial.no, Snus365.no og Snuslageret.no. I matbutikken er differansen på 26 kroner.

Norge over 40 prosent dyrere enn resten av Europa

Marginale forskjeller

Dagligvarekjedene kniver også om snuskundene, og det konkurreres helt ned i ører. Kiwi, Extra og Rema 1000 har lagt seg på samme pris på fire av de fem snusboksene i Nettavisens prisundersøkelse.

- Nei, matprisene er ikke noe mysterium



Pristest på snus I testen har vi sammenlignet prisen på fem av de mest solgte snusboksene i markedet.

Prisvinneren er kåret ut fra totalsummen på samtlige snusprodukter i samme butikk.

Prisene er innhentet 06.01.21 i Oslo og Asker fra butikkene og butikkenes nettsider.

Uventet

Rune Nikolaisen bak Gjerrigknark.com understreker at konkurransen om snuskundene er stor, og mener priskrigen er i gang.

– Jeg tror at Kiwi og andre kjeder har sett at salget har gått ned fordi kundene bestiller på nettet. Det foregår en priskrig på snus, og det er jo kjekt at det er noe annet enn frukt og grønt. Jeg tror mange som snuser er glad for at prisene er redusert.

- Vi trenger svenske tilstander i norske butikker

Han er ikke overrasket over at kioskene kommer dårligst ut i pristesten.

– Dette er det klassiske, at kiosker spiller på tilgjengelighet. De sikter seg inn på dem som er dårlig på å planlegge. Det er alltid billigst å planlegge kjøp. Impulskjøp har aldri lønnet seg, sier Nikolaisen i Gjerrigknark.com.

Tilgjenglighet gir økt pris

HR- og kommunikasjonsdirektør, Marit Sælid Johannessen i Reitan Convenience er ikke overrasket.



Kiwi kutter prisene på over 180 varer: - Dette er gode nyheter

– Det er selvsagt synd å tape en pristest, men ikke overraskende. Vi er eneste aktør i kiosk og bensinstasjon-segmentet og sammenlignes mot dagligvare- og nettbutikker. Våre døgnåpne butikker på tilgjengelige, sentrale lokasjoner medfører at vi ikke kan ha samme priser som en dagligvarebutikk, og spesielt ikke en netthandelsaktør.

Se hele prislisten her:

