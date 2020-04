Dagligvarekjempe kaster seg på netthandel - tar opp kampen med Meny og Kolonial

Koronakrisen har ført til en endring i måten vi handler på, og nå skal også Coop tilby hjemkjøring - over hele landet.

SKØYEN I OSLO (Nettavisen Økonomi): Nå skal det bli mulig å bestille matvarer på nett fra flere tilbydere, og i tiden framover kan du få levert mat på døra også fra Coop sine butikker. Kjeden har tidligere ikke sett lønnsomheten i netthandel av dagligvarer, men grunnet koronakrisen har de kastet seg rundt.

- Alle kan bestille matvarer og få de hjemkjørt, men utgangspunktet for etableringen er å hjelpe de som er i karantene, eller de som er i en risikogruppe og ikke ønsker å bevege seg utendørs mer enn nødvendig, sier Bjørn Takle Friis, kommunikasjonsdirektør i Coop Norge, til Nettavisen.

Næringsminister Iselin Nybø skryter av dagligvarekjedens innsats de siste ukene. - Nå går de ett skritt lenger og sørger for at de som ikke kan gå i butikken, får matvarer hjem. Det er bra fordi det gir et tilrettelagt tilbud og det er innovativt, sier hun. Foto: Nina Lorvik

- Vi har jobbet knallhardt for å raskest mulig kunne lansere en enkel bestillingsløsning for våre kunder. Den vil i tiden fremover være under kontinuerlig utvikling når det gjelder brukervennlighet, vareutvalg og betalings- og leveringsløsninger, sier Coops konsernsjef Geir Inge Stokke i en pressemelding.

Les også: Kiwi kutter prisen på 200 varer med 20 prosent - Coop byr opp til priskrig

Det som er unikt med Coops tjeneste, sammenlignet med Meny og Kolonial.no, er at du kan få hjemlevert varene uavhengig av hvor i landet du bor. Hjemlevering av dagligvarer fra Coop har blitt testet i Oslo-området, og nylig ble det også tilgjengelig i Stavanger og deler av Vestlandet.

- Fredag blir det tilgjengelig i resten av landet, og dette er en tjeneste vi vil ha i omtrent 90 prosent av Norge. Det vil nok være noen få små plasser hvor det ikke lar seg gjøre å tilby dette, sier Takle Friis.

Tone Wille, Posten-sjef, mener det er bra at dagligvarebransjen tilpasser seg utviklingen i samfunnet når folks handlevarer endrer seg. - Vi vil tilby kontaktfri levering, og vi ser fram til samarbeidet, sier hun til den oppmøtte pressen på Coop Mega Harbitz torg på Skøyen i Oslo. Foto: Nina Lorvik

En del av dugnaden

Han påpeker at tilbudet kommer fordi de er en del av norsk matvareberedskap, og de skal bidra i den nasjonale dugnaden.

- Det er ikke noe lønnsomhet i å starte med hjemlevering. Det er utrolig krevende. Men vi ser et voldsomt behov, og vi går inn i en fase nå hvor det kan bli flere folk som må i karantene og ikke kan gå på butikken, sier han.

Les også: Koronakrisen ga milliardvekst - ekspert tror det du ser etter i butikken er forandret for alltid

Per i dag er det kun Meny og Kolonial som tilbyr netthandel og hjemkjøring av matvarer, og de har opplevd svært stor pågang etter koronaviruset for alvor slo ut i Norge. Etter å ha sett den store pågangen, heiv Coop seg rundt og laget eget tilbud med hjemlevering.

- I utgangspunktet er det for å avhjelpe situasjonen vi er i, så vil tiden vise om dette er en løsning vi vil fortsette med etter koronakrisen eller ikke, fortsetter han.

Prisene vil være de samme som i butikken, og målet til Coop er å kunne levere matvarene dagen etter.

Si gjerne din mening i avstemningen før du leser videre, artikkelen fortsetter under.

Kostnadskrevende

Leveringen av varer skal skje i samarbeid med Posten, og tjenesten kommer etter stor etterspørsel fra kunder, medeiere og ansatte rundt om i landet.

Det vil imidlertid koste Coop Norge en del å tilby hjemlevering, men hvor mye de får i utgifter, er Takle Friis foreløpig usikker på.

Les også: Coop kritiseres kraftig etter feilmerking: - Svekker troverdigheten til produktene våre

- Det vil gjenstå å se når vi ser hvor mange som benytter seg av dette, sier han.

- Det er kostnadskrevende i forhold til både pakking og utkjøring, det ser vi på resultatene til de som driver med dette allerede. Så dette er ren dugnad, påpeker han.

Les også: Slik trener du deg 10 år yngre på åtte uker: - Det er veldig enkelt (+)

Hvor lenge de kommer til å tilby hjemlevering over hele landet, i første omgang, må de vurdere etter hvert.

- Det kommer helt an på hvor lenge unntakstilstanden varer, og behovet vi ser i markedet, forklarer Takle Friis.