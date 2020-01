Dagligvareprisene til værs: - Dette er formidabelt

Dagligvareprisene fortsetter å stige. Folkefavoritter til Idun ketschup har nå økt med 34 prosent i år sammenliknet med snittprisen i fjor.

Før jul i fjor raste priskrigen som aldri før mellom de tre lavpriskjedene, Kiwi, Rema 1000 og Extra, som også er Norges tre største dagligvarekjeder.

Men også priskrig har sin pris, og denne skal ha kostet mange hundre millioner kroner. Nå ser vi derimot at prisene hos kjedene øker kraftig på nyåret, noe ukens pristest bekrefter.

Kraftig opp

Flere varer er nå mye dyrere enn snittprisen i fjor. Idun ketchup har for eksempel økt med 34 prosent i år sammenliknet med snittprisen i fjor. Tine Lettrømme har økt 24 prosent.

- Dette er formidable prisøkninger. Generelt er det få lyspunkter i prisutviklingen, sett fra kundene perspektiv, akkurat nå. Jeg har ikke funnet noen varer som har falt i pris, sier Tom Ystaas i Enhver.no, som gjennomfører pristestene for Nettavisen Økonomi.

- Prisøkningen skyldes nok en kombinasjon av at prisene skal heves etter jul og at de vil hente inn litt ekstra ettersom julepriskrigen ble så dyr for dem, sier Ystaas.

Han tror imidlertid prisene ikke vil øke spesielt mye mer.

- Dette er såpass kraftige prisøkninger nå. Det blir nok ikke mer etter utgangen av måneden.

Helt likt

Mens Extra falt langt bak Rema 1000 og Kiwi i forrige uke, er det nå i realiteten ingen forskjell mellom de fire billigste dagligvarekjedene denne uken. Handlekurven hos Rema og Kiwi koster begge 925 kroner, mens de samme varene hos Coop-kjedene Extra og Obs er 927 kroner. Kun to kroner, eller 0,22 prosent, skiller altså første og fjerdeplass.

Ystaas mener de små forskjellene er et tegn på konkurransen er lav for tiden.

- Når kjedene har helt identisk pris på handlekurven, som nå, er det ofte et tegn på at konkurransen er mindre hard. Vi ser at lavpriskjedene hever prisene samtidig og ingen presser på for lavere priser. De er mest opptatt av å ligge på samme prisleie, sier Ystaas.

Både lettrømmen og ketchup er betydelig dyrere enn gjennomsnittsprisen i fjor.

Hard konkurranse

Daglig leder i Rema 1000 Norge, Trond Bentestuen, avviser at kjedene har sluttet å konkurrere.

- Det er naturlig at det roer seg ned noe etter en særdeles intens julesesong, men konkurransen er fortsatt knalltøff, sier han.

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop, er enig.

- Etter en så kraftig priskrig som vi hadde i jula, må prisene opp på et normalt nivå. Det vi ser nå er at prisene og prisnivået tilpasser seg normalen, sier Kristiansen.

Han mener også det faktum at enkelte varer, som ketchup, er blitt mye dyrere, har en normal forklaring.

- Dette er et tilbud som det ofte er priskrig på, så det forklarer nok den lave snittprisen. Akkurat nå har det har vært lite priskrig, men konkurransen er like hard som ellers, sier Kristiansen.

Ellers er Bentestuen i Rema 1000 fornøyd med å dele førsteplassen med Kiwi.

- Vi skal ha de laveste prisene, og det er hyggelig at denne testen viser at vi leverer på det. De siste årene har prisene vært omtrent like mellom lavpriskjedene, så at førsteplassen er delt burde ikke overraske noen. Det som fortsatt forundrer meg er at Kiwi ikke er billigere, når vi vet at de kjøper inn varer opp til 15 prosent billigere enn oss, sier han.