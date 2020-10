Dagsrevyen-profil blir pressesjef i Høyre

Politisk reporter og programleder i NRK, Cato Husabø Fossen (28), går til Høyre.

Etter fire år som journalist i NRK, blir 28-åringen pressesjef i Høyre.

- Vi er strålende fornøyde med å få en av Norges fremste politiske journalister med oss på laget som ny pressesjef. Det er under ett år til valget hvor målet er et historisk gjenvalg for Høyre i regjering og Erna som statsminister, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland i en pressemelding torsdag.

Han trekker fram at Fossen har bred erfaring fra journalistikken, og en dyp forståelse for norsk politikk. Samtidig mener Helleland at Fossen har sterke analytiske ferdigheter han mener Høyre vil nyte godt av.

- I tillegg er han en fin og hyggelig fyr jeg er overbevist om at vil passe godt inn i Stortingets blideste kommunikasjonsgjeng, sier han.

Les også: Solberg går mot Høyre-flertallet: Vil ikke fjerne hele formuesskatten

Som pressesjef skal Fossen lede Høyres operative eksterne kommunikasjonsarbeid fra Stortinget. Han skal samarbeide tett med kommunikasjonssjef Daniel Torkildsen Lea.

– Nå har jeg dekket fire valg som journalist, og har lyst til å få en ny inngang til det. Så nå skal jeg gjøre alt jeg kan for å sørge for at vi får fire nye år med Erna, sier Fossen til Dagens Næringsliv.

Fossen har tidligere vært medlem av Unge Høyre, og ble valgt inn i Førde bystyre i 2011. Da han fikk sin første journalistjobb i lokalavisen Firda samme år, meldte han seg imidlertid ut, skriver Høyre i pressemeldingen.

Les også: Ledigheten øker for femte måned på rad i EU

I 2012 flyttet han til Oslo, og før fylte 23 år hadde han hatt lange vikariater i NRK, VG og i TV 2s politiske redaksjoner.