Daimler godtar milliardbot for utslipp

Bilgiganten Daimler vil ikke bestride en bot på 870 millioner euro etter dieselutslippsskandalen. Tysk påtalemyndighet mener at ledelsen sviktet sitt ansvar.

Botens størrelse tilsvarer 8,6 milliarder kroner etter dagens kurs og knyttes til at selskapet godkjente dieselbiler som var omfattet av utslippsskandalen i tysk bilindustri.

Daimler produserer blant annet Mercedes-Benz, som er blant bilene som fikk installert programvare som sørget for at bilene fremsto som mer miljøvennlige enn de var.

Skandalen dreide seg først om dieselbilene til Volkswagen, men senere viste det seg at flere andre selskaper også hadde jukset med utslippsmålingene.

Påtalemyndigheten i Stuttgart, der Daimler har sitt hovedkontor, opplyste tirsdag at boten er en straff for uaktsomme brudd på ledelsens styringsansvar i forbindelse med skandalen. Den mener at Daimlers ledelse sviktet sitt ansvar når det gjaldt å kontrollere en avdeling som sørger for at kjøretøy blir godkjent.

Daimler sier i en uttalelse at selskapet ikke vil bestride boten og forfølge saken i rettsvesenet ettersom det er i selskapets interesse å godta den. Den tyske bilprodusenten sier videre at boten ikke vil ha noen ytterligere negativ effekt på inntektene i perioden juli til september.

Daimler er en av flere bilprodusenter som er anklaget for å ha manipulert programvare i dieselbiler. Saken skjøt fart i 2015, da Volkswagen måtte innrømme utslippsjuks med et stort antall biler, først i USA og siden i Europa.

Daimler måtte i 2016 tilbakekalle hundretusener av biler av merket Mercedes-Benz fra hele Europa for å installere ny programvare etter at utslippsjukset ble kjent.

(©NTB)