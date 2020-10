Dan Børge Akerø selger luksusboligen etter 33 år

Dan Børge Akerø og kona Mette Heitmann Akerø selger luksusboligen på Fagerborg.

Boligen beskrives i en annonse som et townhouse i det såkalte engelske kvartalet på Fagerborg. Den tilbaketrukne villaen ligger i en stille blindgate til øverst i Pilestredet, ikke langt fra Ullevålsveien og Adamstuen.

- De har stortrivdes der i 33 år, men nå nærmer pensjonisttilværelsen seg, så de har kjøpt en stor leilighet på Majorstuen, sier eiendomsfullmektig Benjamin Ådna i DNB Eiendom til Nettavisen Økonomi.

- Det har vært et enormt med antall med klikk på annonsen, og jeg har allerede avtalt privatvisninger, fortsetter han.

Boligen er oppgradert de seneste årene, blant annet med et designerkjøkken og nytt varmeanlegg.

Boligen er oppgradert de seneste årene, blant annet med et designerkjøkken og elektrisk oppvarming.

- Hva kan du si om prisantydningen, som er satt til 29 millioner kroner?

- Den er satt i forhold til hva som er solgt i området tidligere, svarer Ådna.

SELGER ETTER 33 ÅR: Dan Børge Akerø og kona Mette Heitmann Akerø har bestemt seg for å selge byvillaen på Fagerborg etter 33 år. Foto: Fredrik Varfjell (NTB scanpix)

Eiendommen er tegnet av arkitekt Einar Engelstad i 1912 og ble oppført i 1915. Bruksarealet er på 357 kvadratmeter og inneholder blant annet tre stuer. Det er egen soveromsetasje i andre etasje med 3 soverom og det som beskrives som et romslig baderom.

Nyhetsoppleser



Dan Børge Akerø (69) ble ansatt i NRK i 1980, først i Nyhetsavdelingen og deretter i Underholdningsavdelingen.

Akerø begynte sin TV-karriere først som nyhetsoppleser i Dagsrevyen i 1981. Kkarrieren tok av for alvor da han i 1986 ble programleder i underholdnings- og talkshowet «Senfredag».

Det var den gangen NRK hadde TV-monopol i Norge, og serien ble en stor suksess. Året etter ble han programleder for lørdagsprogrammet «Lørdan», og det var her han han fikk sitt store gjennombrudd som programleder.

I perioden 1990–1992 var Akerø programsjef for kultur og underholdning i NRK.

Fredsforsker

Han har studert sosiologi og vært forsker i seks år ved Institutt for fredsforskning (PRIO). Før TV-karrieren var ansatt som vitenskapelig assistent ved Fredsforskningsinstituttet. I sine yngre år var han en brukbar fotballspiller og spilte for det daværende eliteserielaget Skeid, der han fikk tre seriekamper.

Men på begynnelsen av 90-tallet forlot Akerø NRK for å bli programdirektør i TV 2, der han ga seg i 1996. Etter TV 2 involverte han seg i det internettbaserte pengespillet Global Money Games. Spillet fikk mye kritikk i mediene og ble nedlagt i 1998.

I 2000 var den folkekjære programlederen tilbake i NRK med programmet «Den store klassefesten». Serien ble en stor suksess, men ble likevel stoppet i 2004. I 2008 startet imidlertid NRK en ny runde med serien, og Akerø ledet programmet også denne gangen.

QuizDan

Han har opp gjennom årene også vært programleder i flere direktesendte arrangementer, som Norsk Melodi Grand Prix (1988) og diverse idrettsgallaer.

Høsten 2011 var Akerø programleder i spørreprogrammet «QuizDan», og sommeren 2013 kunne vi se ham i én uke i Sommeråpent på NRK1.

69-åringens siste sending kom i juni 2018, da han var programleder under «Omkampen». Veteraner fra Norge og Brasil spilte fotballkamp på Ullevål stadion 20 år etter den legendariske landskampen mellom Norge og Brasil i Fotball-VM i Frankrike i 1998.

Ridder

I 2011 utnevnte Kongen Dan Børge Akerø til ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden for hans innsats for norsk musikkliv.

Privat har Akerø to døtre fra et tidligere ekteskap. Sammen med den 16 år yngre Mette Heitmann Akerø har han tvillingdøtre og en sønn. Paret har vært gift i over 25 år. Hun sluttet i 2016 i TV2 etter å ha vært i kanalen i 25 år.

Sammen med barna reddet hun ektefellen fra døden i 2014 ved å ringe 113 etter at Akerø hadde blitt rammet av et kraftig hjerteinfarkt.