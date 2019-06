Danmarks tidligere statsministeren: – Det svenskene driver med er ren galskap

– Svenskene har gått av hengslene med politisk korrekthet, sier Anders Fogh Rasmussen til Nettavisen.

Oslo (Nettavisen) I fasjonable lokaler i 11. etasje hos advokatfirmaet Wikborg-Rein i Oslo var det tirsdag seminar for en samlet front mot russerne.

Ukrainerne er i trøbbel, for russerne skal i samarbeid med Tyskland bygge en gassrørledning som heter Nord Stream 2. Etter den er bygget, frykter Ukraina at de vil leve på russernes nåde. De mener det er bare et spørsmål om tid før de kutter strømmen for å presse europeiske land til å gjøre som de vil.

Helt enig med Trump

Den frittalende dansken Anders Fogh Rasmussen har lang fartstid som både generalsekretær i NATO og statsminister i Danmark. I et intervju med Nettavisen åpner han opp om miljøbevegelsen, svenskene, politisk korrekthet og det danske valget.

Allerede i fjor hudflettet Trump den tyske kansleren Angela Merkel for å være med på byggingen av den russiske gassrørledningen.

– Tyskland er helt under kontroll av Russland. De vil få mellom 60-70 prosent av strømmen fra Russland med den nye rørledningen. Det er ikke greit, sa Trump under et NATO-møte for et år siden.

Den tidligere NATO-generalsekretæren sier seg helt enig med Donald Trump.

BEKYMRET: Anders Fogh Rasmussen er tidligere generalsekretær i NATO, og veldig bekymret for russernes stadig økende makt overfor Europa. Han vil stoppe gassrørledningen som gir russerne mer makt over Europas strømforsyning. Foto: Trygve Indrelid/NTB

– Tror du Trump har rett?

– Ja, jeg tror det. Jeg synes det er helt på plass at amerikanerne spør om hvorfor i alle dager de skal investere så mye i forsvar og sikkerheten til Europa, men europeerne satser penger og ressurser på å gi mer makt til russerne, sier han til Nettavisen og henviser til den omstridte gassrørledningen.

Han mener det kan bli nødvendig med sanksjoner mot tyske firmaer som samarbeider med russerne om ledningen.

– Jeg håper vi som europeere klarer å stoppe dette prosjektet. Vi har innført sanksjoner mot Russland. Samtidig samarbeider flere firmaer med de som vi har innført sanksjoner mot, sier han.

– Å stoppe norsk oljeproduksjon er galskap

– Men samtidig som dere diskuterer at russisk gass kan ødelegge sikkerheten i Europa, er det tusenvis av skoleelever som går i klimastreik. Hva tenker du om det?

– Jeg forstår ikke den debatten. Dette handler om å redusere vår avhengighet av diktatorer og deres olje- og gass. Vi må ha demokratier som leverer olje og gass. Norge må overhodet ikke tenke på å stoppe olje- og gassleveransene, sier Rasmussen.

Han forklarer:

– Det er en stor forskjell mellom å importere gass fra autokratiske regimer og demokratiske land med frihet. Sett fra et miljøperspektiv er det ren galskap å kutte produksjonen av forholdsvis ren norsk olje og gass, og bytte den ut med land som har mye dårligere miljøstandarder enn Norge. Det forbedrer hverken klima eller miljøet, sier den tidligere NATO-toppen til Nettavisen.

Han gir en tydelig beskjed til Norge om hva han mener om norsk olje og gass.

– Dere har et fritt og åpent samfunn. Å gi opp oljeproduksjonen i et demokrati og erstatte det med skitnere alternativ fra autoritære land er galskap.

Men Rasmussen har ikke bare meninger om utenrikspolitikk. Han er ikke bekymret for at hans borgerlige side tapte valget i Danmark i forrige uke.

– Hva synes du om valget i Danmark i forrige uke?

– Først og fremst er det en styrking av sentrum. Dansk Folkeparti og Liberal Alliance har mistet velgere fordi de har interne problemer. Jeg forventer at det vil ta lang tid å komme frem til en ny regjering. Og jeg tror ikke det blir store politiske endringer.

Rasmussen forklarer:

– Jeg tror det er sant at innvandrerne møtte opp for å stemme inn Radikale Venstre, i protest mot Stram Kurs og Paludan. Men det vil ikke bli noen endring tror jeg. Alle partiene støtter den strenge innvandringspolitikken, fra Sosialdemokratene til Dansk Folkeparti.

– Svenskene har gått helt av hengslene

Rasmussen har mye å mene om söta bror, og som dansk snakker han gjerne fra levra. I hans hjemland er det vanlig med en tøff debatt, og ganske brutale karakteristikker. I Sverige har imidlertid medier blitt beskyldt for å begrave saker de ikke ønsket ut i offentligheten.

– Noe helt annet. Hva synes du om svenskene og den politiske utviklingen der?

Anders Fogh Rasmussen ler høyt, og lenge, før han samler seg.

SAMLER KREFTER: Fogh Rasmussen (t.v.) diskuterer med Dag Mjaaland i advokatfirmaet Wikborg Rein (midten) og Yuri Vitrenko i det ukrainske gasselskapet Naftogaz. (t.h.) Foto: Trygve Indrelid/NTB

– Svenskene har gått av hengslene med politisk korrekthet. Det er ren galskap. De har valgt en farlig strategi ved å isolere Sverigedemokraterna. Vi gjorde det motsatte i Danmark med Dansk Folkeparti. Min tanke er å inkludere alle demokratiske krefter inn i forhandlinger og inkludere dem. Dermed blir de mer ansvarlige og parlamentariske partier. Det har vi sett i både Danmark og Norge. Det svenskene gjør er helt feil, sier han.