Danske Venstre vil ha skatteletter for å løse koronakrisen

Det danske partiet Venstre vil ha 2 milliarder i skatteletter for å ta Danmark gjennom koronakrisen. Det vil få folk ut i jobb, mener partiet.

Det er behov for at flest mulig tar i et tak sammen, og det skal skattelettelsene bidra til, mener det største danske opposisjonspartiet.

– Skatteletter fører til flere mennesker i jobb. Og det trenger vi. For det er behov for at flere løfter byrden nå. De ter mange som har mistet jobben i koronakrisen, sier Jakob Ellemann-Jensen, leder i danske Venstre.

Effektivisering av kommunale jobbsentre, lavere ytelser til arbeidsløse innvandrere og mer konkurranseutsettelse av offentlige tjenester finansierer skattelettelsene i Venstres forslag.

Partiene i det danske Folketinget er midt i forhandlingene om neste års statsbudsjett, som skal vedtas innen årets utgang.

