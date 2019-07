Dårlige tider for uterestaurantene: - Vi kan egentlig ikke sammenligne oss med ekstremåret i fjor

Årets sommervær har ført til kundesvikt hos serveringsstedene store deler av landet.

Sommervarmen har latt vente på seg i store deler av Norge. En iskald mai og en våt juni har ført til at behovet for en utepils har latt vente på seg. Nettavisen Økonomi har snakket med flere serveringssteder i de største norske byene.

Det meldes stort sett om temperaturer milevis unna fjorårets rekordmålinger. Unntaket er Tromsø, hvor daglig leder for Skarven, Gunnar Andersen mener restauranten høster fruktene av en varm juni.

- Vi ser at vi i juni i år har gjort det bedre enn vi gjorde det i juni i fjor. Årsaken er sannsynligvis at vi i motsetning til resten av Norge har hatt bedre vær i år enn i fjor, sier daglig leder for Skarven, Gunnar Andersen til Nettavisen Økonomi.

Veldig sjelden

Til tross for en juni over snittet vil ikke restaurantsjefen høre snakk om at sommeren er sikret.

- Nå er det jo sånn her i nord at det er veldig sjelden vi har flere måneder på rad med godt vær. Vi har allerede hatt en fin juni og en grei juli så langt, så nå får vi se, sier han.

Andersen forteller at de ikke kan sko seg på turister.

- Hos oss er det først og fremst lokalbefolkning som står for omsetningen, sommerturistene ser vi ikke så mye til. Så for oss er været helt avgjørende for å få en god sesong, forklarer Andersen.

Sommersesongen i Tromsø varer stort sett i fire måneder. Halvveis i juli er det derfor for tidlig å spå hvordan utfallet for sommeren blir, mener Andersen.

- Vi tar ikke gleden på forskudd, men vi håper på en fin august, så får vi ta en opptelling i september, sier han nøkternt.

Ned 40 prosent i hovedstaden

I resten av landet har stemningen vært en ganske annen. Hos Lekter`n på Aker Brygge i Oslo har de merket de lave sommertemperaturene på kroppen.

- Vi var ned 40 prosent i juni sammenliknet med juni i fjor, sier administrerende direktør Tone I. Langbach i Mat og Drikke-gruppen.

KALDT: Juniværet kjølner apetitten på Aker Brygge Foto: Paul Weaver

Langbach sier at både mai og juni har levert under forventning i Oslo, men at årets 17. mai heldigvis leverte med både sol og rekordomsetning. Til tross for temperaturer rundt gjennomsnittet så langt i juli har omsetningen tatt seg vesentlig opp.

- De to første ukene i juli ligger vi godt over fjoråret. Det kan tyde på at folk er solhungrige, og skynder seg ut så fort det er et solgløtt. Det lover godt for resten av sommeren, sier direktøren.

Langbach påpeker at fjoråret var ekstremt, og at man nå er tilbake til en mer normal omsetning.

- Vi kan egentlig ikke sammenligne oss med fjoråret, det var et ekstrem-år. Det været vi har nå er mer det vi forventer på en typisk norsk sommer, så får vi nå nyte sola så lenge det varer, både på jobb og privat, sier hun.

Nyter godt av det kalde sommerværet

Også i Bergen har sommeren levert temperaturer langt under normalen. Kenneth Fjellskål daglig leder av Fjellskål Sjømatrestaurant på Fisketorget har likevel et mer positivt syn på den kalde sommeren.

- Ting går veldig bra. I juni var vi opp 15 prosent sammenlignet med fjoråret, sier han.

Fjellskål forklarer at kaldere sommervær ikke trenger å være dumt for sentrumsrestaurantene.

- Det er egentlig ikke knallsol som gir den beste omsetningen. Er det for fint vær så er det ikke folk i byene, sier Fjellskål.

Han mener at det beste været er temperaturer er mellom 15 og 20 grader og lett overskyet, og det er akkurat det sommerværet Bergen har levert i år.

- Om det blir 25 grader og sol så skal jo alle opp på Fløyen, Ulriken og jeg vet ikke hva. Vi er derfor veldig fornøyd med litt kaldere vær, sier han.

OVERSKYET: Grått sommervær gir klingende mynt i kassen for Bergenserne

Turistsesong

I sommerbyen Stavanger merker de likevel effekten av at solen har latt vente på seg.

- Sommeren så langt har vært helt grei, sier daglig leder av HansenHjørnet Ellen Undset.

HansenHjørnet har i følge nettsiden Stavangers største uteservering, og merker naturlig nok det kalde sommerværet på inntjeningen.

- Vi ser at vi har et dårligere resultat sammenlignet med fjoråret, men det var vel 2018 som var spesielt. Så langt har vi et helt normalt resultat sammenlignet med tidligere år, sier Undset.

Hun sier at den økte mengden turister i Stavanger sentrum bidrar til å holde aktiviteten oppe.

- Vi merket at det er langt flere cruiseturister i sentrum i år sammenlignet med tidligere år. Det skaper liv i byen og er med på å holde resultatet oppe, sier hun.