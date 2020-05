Darwin og butikk

Den største utviklingen innen varehandel siden han var ung på Toten og frem til nå, er at den viktigste driveren for å handle ikke lenger er nødvendighet, men lyst, skriver Trond Aam i sitt tilsvar til Pål Nisja-Wilhelmsen.

Av Trond Aam, fagbokforfatter, foredragsholder, kursleder og rådgiver innen butikkutvikling. Tidligere markedssjef i Nille, tidligere driftssjef i Right Price Tiles og Christiania Belysning.

Pål Nisja-Wilhelmsen skriver innsiktsfullt og godt om butikkdød, og hvordan han tror varehandelen vil utvikle seg fremover. Jeg er enig i det meste av det han skriver, men han glemmer et meget vesentlig punkt.

Den største utviklingen innen varehandel siden han var ung på Toten og frem til nå, er at den viktigste driveren for å handle ikke lenger er nødvendighet, men lyst.

Vi kan dele opp i to typer handel; nødvendighetskjøp og lystbetont kjøp.

Dagligvarer tilhører den første kategorien, og når vi snakker utvikling og fremtid er det smart å skille de to.

Mye fritid og mye penger

Det å skaffe seg varer handler i dag ikke først og fremst om at vi trenger varene, det handler ikke om fornuft og rasjonelle beslutninger. Det handler tvert imot om at vi har mye fritid og mye penger, og velger å bruke disse på å skaffe oss ting.

Shopping er den mest utbredte hobbyen i Norge, og i andre rike land. Shopping handler ikke først og fremst om kjøpsøyeblikket, men mer om prosessen frem til kjøpet.

Den som skal må klare å gi forbrukerne en best mulig opplevelse i kjøpsprosessen, i tillegg til at prisene og produktene selvsagt må være riktige.

Kresne kunder med mange valg

Dagens forbrukere er kresne, og har mange valgmuligheter. De beveger seg enkelt både på nett og i den fysiske butikken, og skiller ikke nødvendigvis mellom den ene eller den andre plattformen.

Noen varer er enkle å kjøpe på nett, andre må ses, tas på, luktes på. Butikker som skal leve godt fremover må tilby kunden gode opplevelser både på nett og fysisk, de må gi oss lyst og inspirasjon, de må friste oss.

Det vil ikke handle om enten nett eller fysisk butikk, det vil handle om begge deler.

Butikkdøden

Vi har snakket mye om butikkdød det siste året, og nå i koronatiden her dette forsterket seg ytterligere.

Vi må ikke her glemme at det er rene nettbutikker døden har innhentet i størst grad.

Rene nettbutikker har vist seg svært vanskelig å drive lønnsomt. Det har blitt pumpet inn vanvittige beløp på å blåse opp omsetningen, men lønnsomheten har vært fraværende, med svært få unntak.

Den dominerende arenaen

Jeg har troen på at den fysiske butikken i uoverskuelig fremtid vil være den dominerende arenaen for kjøp og salg, men med nettet som medspiller og som en del av den totale kjøpsopplevelsen.

Jeg er enig med Nisja i at Darwins lov om at den best tilpassede vil overleve.

Dagligvarebransjen er et kapittel for seg. Den har få aktører som vet å tilpasse seg. Den som vil drive lønnsomt fremover innen faghandel, må fortsette å tilpasse seg kunden som faktisk liker å bruke tid på å bruke penger.

