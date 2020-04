De bryter loven, skaper trafikkaos og kan ofre livet for miljøet. Nå skal den ekstreme klimaorganisasjonen  Extinction Rebellion erobre Norge

- De kan ikke overse oss lenger.

LONDON/OSLO (Nettavisen Økonomi): - Extinction Rebellion i Norge er ikke så aktiv ennå, men vi håper det vil endre seg. Noen må gå foran som eksempel. Jeg gjør mitt lille bidrag, sier Marko Stepanov (67) til Nettavisen.

Stepanov er medlem av den britiske avdelingen av den radikale miljøorganisasjonen Extinction Rebellion. De har til formål å tvinge politikerne i en grønnere retning gjennom sivil ulydighet.

Det har Stepanov gjort til gangs. Han har sultestreiket, kastet seg foran bilen til statsminister Boris Johnson og stanset flytrafikken på Heathrow flyplass gjennom bruk av droner. Det siste gjorde at han ble arrestert og saken er under etterforskning hos politiet.

PROTEST: Marko (67) protesterer utenfor det konservative partiets hovedkontor i London for Extinction Rebellion. Foto: Halvor Ripegutu

- I Extinction Rebellion er vi villige til å bli arrestert. Da kan vi oversvømme justissystemet for å bli mer synlige, sier Stepanov, som sier at han aldri før har vært kant med loven.

- Men nå er jeg klar for å gå i fengsel, jeg kan dø i fengsel, jeg bryr meg ikke. Blir jeg satt i fengsel, så vil jeg gå i sultestreik. Så en lang fengselstraff er en dødsstraff for meg, sier han.

Når Nettavisen møtte han sultestreiket han for klimaet, i likhet med 83-årige La Pethnick (se video under).





Kritisk situasjon



- Hvorfor vil du ofre så mye for klimaet?

- Hundrevis av millioner kommer til å dø som følge av klimakatastrofen. Vi må gjøre noe for at folk skal våkne opp. Alle disse bilene du ser på gaten må forsvinne, all industri drevet av fossilt drivstoff må forsvinne fullstendig. Situasjonen er kritisk og vi bør ha panikk, sier han.

Han forteller at etter at han kastet seg foran bilen til Johnson, nektet statsministeren og svare på spørsmålene fra demonstrantene.

- Men han kan ikke overse oss lenger. Hans barn vil ikke ha en fremtid på grunn av hans handlinger nå i dag. Det er helt avgjørende at vi handler nå, sier Stepanov.

Flere land



Extinction Rebellion er aktiv i en rekke land, men ble startet opp og har vært mest synlig i Storbritannia. Det er først i år organisasjonen planlegger å trappe opp aktiviteten i Norge (se intervju lengre ned i saken).

I London har gruppen blant annet limt seg sammen og satt seg ned foran store veikryss midt i hovedstaden for å stoppe trafikken, de har klatret på toppen av tog og fly for å hindre dem å kjøre.

Demonstrasjonene har ført til store forstyrrelser i trafikken. Tusenvis av aktivister er blitt arrestert, selv om alle aksjonene er fredfulle og organisasjonen er ikke-voldelig.

Målet er å skape større bevissthet rundt klimaendringene, selv om kritikerne har kritisert gruppen for å bruke ulovlige midler i kampen for klima.

Medgründer



Clare Farrell er medgründer i Extinction Rebellion og talsperson for gruppen. Hun sier hun ville opprette gruppen fordi hun følte et behov for å gjøre noe.

MEDGRÜNDER: Clare Farrell er medgründer av Extinction Rebellion. Foto: Halvor Ripegutu

- Enten gjør man noe og tenker at det vil virke, eller så bare ser du på at en tragedie utspiller seg gjennom et helt liv. Det er valget vi har nå, sier Farrell til Nettavisen.

Et av hovedkravene til organisasjonen er at at man skal kutte CO2-utslippene til netto null innen 2025. Det er mye mer radikalt enn hva noe større politisk parti ønsker i dag. Et slikt kutt ville også innebære at vi alle sammen må gjøre store endringer i livsstilen vår, spesielt knyttet til mat og transport.

Toppløs protest



For å nå dette gjennomfører Extinction Rebellion aksjoner som er ikke-voldelige, men disruptive, inkludert å stoppe t-baner og biltrafikken gjennom å rent fysisk sette seg i veien. På kvinnedagen stengte blant annet toppløse kvinnelige aktivister viktige gjennomfartsårer som Waterloo Bridge og London Bridge for å protestere mot «voldtekt av klimaet».

TOPPLØS PROTEST: Aktivister fra Extinction Rebellion stengte Waterloo-broen i London i anledning kvinnedagen 8. mars i år. Foto: Tolga Akmen (AFP)

- Mange av aksjonene deres kan være farlige for de som deltar. Hva tenker dere om det?

- Vi lever i farlige tider. Våre aksjoner er fredfulle. Det stemmer at demonstrantene våre kan bli påkjørt eller banket opp, men det er ikke så veldig mye sammenliknet med hva som skjer andre steder i verden. Det som er viktig for oss er at folk flest våkner og forstår hvor farlig denne situasjonen er. Dette er en krise, men ingen oppfører seg som det er det, sier Farrell.

- Det er ikke kult at vi er så opptatt av sikkerhet her hjemme når vi skaper ødeleggelse av store deler av planeten, spesielt siden menneskene som rammes hardest er de samme som vi i Vesten historisk har kolonisert, plyndret og gjort til slaver, sier hun.

Arrestert



Extionction Rebellion er ikke kommet like langt i Norge, men det håper Dag Kolstø i den norske avdelingen av Extinction Rebellion å gjøre noe med i år.

De har allerede hatt demonstrasjoner utenfor Norges Bank, Oslo tinghus og klima- og miljødepartementet. Kolstø selv er blitt arrestert ved flere anledninger.

Men dette skal bare være en forsmak på hva vi har i vente i året som kommer.

- Det er klart at det tar tid å mobilisere til en stor aksjon. I London jobbet de i årevis før de hadde sin første store aksjon i 2018. Det var først da vi i Norge kom på banen, sier Kolstø.

ARRESTERT: Ti personer ble arrestert og fraktet inn etter å ha demonstrert for miljøbevegelsen Extinction Rebellion utenfor klima-og miljødepartementet i juni ifjor. Gruppen planlegger mye større aksjoner i Norge i år. Foto: Terje Pedersen (NTB scanpix)

Medlemsvekst



Han sier at de nå går gjennom den samme prosessen med foredrag og mindre aksjoner, før de satser på større aksjoner i år.

- Vi har vokst veldig i medlemstall. I løpet av det første året fikk vi 1700 medlemmer. Nå blir det mange store aksjoner på våren og sommeren, inkludert en ukelang aksjon i juni, sier Kolstø.

Han vil ikke si hva de aksjonene vil gå ut på, men hinter til at det vil ligne på aksjonene i London, som rammet infrastrukturen i form av å sperre bilveier og kollektivtransport.

- Det skal være store forstyrrelser og selvoppofring. Det vil involvere flere hundre mennesker, sier han.

Borgerrettsbevegelsen

- Hvorfor mener du at virkemidlene som Extionction Rebellion har brukt i Storbritannia og delvis her i Norge er nødvendige?

- Det er nødvendig fordi de virkemidlene vi har brukt ikke har fungert. Utslippene har bare gått opp, så vi trenger en ny strategi, sier Kolstø.

PROTEST: Martin Luther King avbildet under den berømte protestmarsjen i Selma, Alabama i 1965. Foto: AP (AP)

Han sier at den strategien Extionction Rebellion fører er basert på historiske eksempler som har fungert, og viser til borgerrettsbevegelsen i USA.

- Der oppsøker de konfrontasjon med de mest voldelige aktørene og møtte dem med ikke-vold. Og ja, det er forstyrrende og ubeleilig å forstyrre trafikk, men møter du dette med ikke-vold og selvoppfordring og blir arrestert, skaper det sympati. Da kommer vi bedre ut av det enn myndighetene, sier han.