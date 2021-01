De færreste norske selskaper lykkes med strategien til Gjelstens børsrakett

Da Kid-ledelsen spurte seg hvor de skulle hente nye inntekter, så de mot Sverige.

2020 var året nordmenn for alvor brukte mer penger på varer til oppgraderinger i hjemmet, og mindre på reiser, restauranter og bar.

Mange kjøpte nye gardiner, pynteputer og duftlys, og flere enn noensinne gikk til interiørkjeden Kid. Kjedens børsverdi har doblet seg det siste året, og omsetningen har økt fra 1,5 milliarder kroner i 2018 til 3 milliarder kroner i 2020.

Den Bjørn Rune Gjelsten-kontrollerte kjeden virker å ha truffet blink med oppkjøpet av svenske Hemtex, som med sine 117 butikker i Sverige bidro med 1,1 milliarder kroner i inntekter i 2020.

Hemtex-inntektene var faktisk på vei nedover da Kid kjøpte interiørkjeden fra ICA i mai 2019. Det var slett ikke sikkert at oppkjøpet ville bli en suksess.

– Det er ikke mange norske virksomheter som lykkes med å ekspandere til Sverige. Vi har lyktes godt, sier finansdirektør Eystein Lund i Kid og fortsetter:

– Vi gikk inn i Sverige for at inntektene skulle vokse, rett og slett. Vi fikk implementert norske konsepter og norsk «Kid-tankegang», og vi har sett inntektene vokse raskt.

Utelukker ikke flere oppkjøp i utlandet

I dag har Kid 147 butikker i Norge, 117 butikker i Sverige, ni butikker i Finland og fem butikker i Estland. Totalt stengte Kid seks butikker i 2019 og seks butikker i 2020. Tidligere har kjeden sagt at de vil stabilisere seg på rundt 150 butikker i Norge.

– I dag har vi inntatt en mer opportunistisk strategi om å finne de riktige stedene. Vi kan godt stenge et sted for å åpne et annet, bedre sted. Vi åpnet fire butikker i slutten av 2020, og er alltid på jakt etter nye steder. Men antallet i seg selv er ikke viktig for oss, sier finansdirektør Lund.

Kid-ledelsen har ikke store forventninger om å klare en like stor prosentvis vekst i år som i fjor. Men videre oppkjøp i utlandet kan være på vei. Nylig åpnet Kid to butikker i Kalmar og Gävle i Sverige. I Finland og Estland vil kjeden helt sikkert åpner flere butikker også, ifølge finansdirektøren.

– Vi er ikke fremmed for flere oppkjøp. Jeg har jobbet mye med oppkjøp i tidligere jobber, og det slår meg at oppkjøpene i seg selv kan være enkle å gjennomføre, men at integrasjonen etterpå kan være krevende. Vi i Kid har lært mye om dette de siste årene. I Sverige har vi lyktes med kulturbygging, sier Lund.

Aksje-ekspertene elsker Kid

Mandag annonserte Kid en inntektsøkning på 9,3 prosent fra 2019 til 2020. «Alle» meglerhusene med analysedekning, inkludert Sparebank 1 Markets, Pareto, ABG, Artic Securities og Kepler, har kjøpsanbefaling på Kid.

– Prisen på boligtekstiler og husholdningsapparater har gått opp det siste året. Det har vel bidratt godt for veksten deres også?

–Ja, vi har sett en økning i prisene. Dette skyldes nok flere ting. Vi kjøper nesten alt av varer fra land som Kina, Bangladesh og India. Dollaren styrket seg mot den norske kronen i fjor, så det bidro isolert til en negativ effekt for oss. Fremtidig prisutvikling kan jeg ikke si så mye om. Men varene våre skal prises riktig, og kundene skal føle at de gjør et godt kjøp, sier Lund.

– Hva overrasket deg mest i 2020?

– For meg med kort fartstid innen detaljhandel, har det mest overraskende vært hvor fort ting kan snu fra en dag til en annen som følge av covid-19. Sist så vi det da Sverige stengte ned 18. desember, og omsetningen i våre svenske butikker stupte. Vi blir enormt sårbare for slike dramatiske beslutninger, sier Lund og legger til:

– Handelsbransjen er blant dem som er tettest på vanlige menneskers fysiske atferd, og vi ser hvor ekstremt hurtig kundene endrer handlemønster ved for eksempel at omsetningen flyttes netthandel.

