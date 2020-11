De første resultatene er inne: 95 prosent sjanse for at Trump tar viktig delstat

Ifølge New York Times er det 95 prosent sannsynlighet for at Donald Trump tar delstaten Florida.

OSLO/NEW YORK (Nettavisen): Donald Trump har allerede vunnet Kentucky og Indiana som forventet. Nå er det ekstremt jevnt i Florida.

Det er fortsatt veldig tidlig, og delstaten Florida er notorisk jevn ved presidentvalg. For fire år siden tok Donald Trump delstaten med hårfin margin.

Les også: Pinlig tabbe av Joe Biden på valgdagen

Foreløpig leder Joe Biden hårfint i Florida. Men en rekke tradisjonelt konservative valgdistrikter har enda ikke kommet inn. Florida er en av delstatene som har begynt å telle stemmer god tid i forveien. Det har gjort at de kan publisere resultater raskt.

Delstaten er kjent for veldig jevne valg. Trump vant delstaten 49-47,8 mot Hillary Clinton. Av totalt drøyt ni millioner stemmer, var marginen på litt over 100.000 velgere.

Les også: Ny måling: Sjokkbeskjed fra velgerne om koronaviruset

Trumps kampanje hevder natt til onsdag at det har hatt rekordoppmøte i Florida, og at det er spesielt fornøyd med oppmøte fra svarte og hispaniske områder, melder Fox News.

– Vi føler oss veldig, veldig bra med tanke på hvor vi står i Florida, sier Trump-kampanjeleder Bill Stepien i en en samtale med journalister tirsdag kveld, amerikansk tid.

Stepien opplyser også at de forventer at de tidligere stemmene som kommer inn i Florida "i stor grad vil være til fordel for Demokratene". Men, sier Stepien - og viser til hva som skjedde i 2016, vil resultatene for Trump “bli mye mer positive" når resten av stemmene tikker inn.

- De vil indikere seieren som vi forventer i kveld, sier Stepien.

I en av de største valgdistriktene, Miami-Dade som inkluderer byen Miami, gjør Donald Trump det bedre enn i 2016. Foreløpig leder Biden 54-45 i distriktet. I 2016 tapte Trump distriktet 64-34.

Rundt midnatt norsk tid, skiver president Donald Trump på Twitter at han er fornøyd med tallene han har sett så langt.

– Det ser veldig bra ut over hele landet! Takk! skriver presidenten.

Delstater ferdig beregnet

Foreløpig har CNN beregnet at Kentucky og Indiana går til Trump. Delstaten Vermont går til Biden. Ellers er valget for jevnt til å beregne seier i veldig mange delstater. I Georgia leder Donald Trump. Ifølge New York Times har Trump 75 prosent sannsynlighet for å vinne delstaten.

New York Times har også antatt at Trump vinner South Carolina.

CNN beregner at delstatene Delaware, Maryland og Massachusetts går til Biden. Det samme gjelder D.C.

Donald Trump går til Oklahoma.