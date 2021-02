De ser helt like ut, men prislappen viser det dobbelte: - Lett å bli lurt

Olivenolje fra merket Ybarra finnes i ulike størrelser. Kjøper du «feil», risikerer du å måtte ut med dobbel literpris.

Nettavisen har tidligere skrevet om at for eksempel yoghurt og bacon har en mye høyere kilopris om du kjøper enkelte forpakninger, selv om det er samme innhold i alle størrelse-variantene.

Nå har vi igjen sett hvor store forskjeller det kan være. Olivenolje fra Ybarra selges hos alle lavpriskjedene, men i motsetning til Rema 1000 og Kiwi, finner vi to varianter på Extra. Det er denne prisforskjellen som er oppsiktsvekkende.

- Det er lett å bli lurt, sier Kjetil Tveit Hasselberg, også kjent fra «Kjetil & Kjartan Show» fra tidlig 2000-tallet, til Nettavisen.

Han oppdaget den store prisforskjellen på en handletur hos Coops lavpriskjede Extra for noen dager siden, og ble så irritert at han skrev et Facebook-innlegg hvor han omtaler det som en «svindel».

Mens literprisen for flasken på 750 ml er 96 kroner, må du ut med hele 208,80 kroner for literen om du går for halvliter-flaskene. Stykkprisen for 750 ml er 72 kroner, mens stykkprisen for 500 ml er 104,40 kroner.

På Kiwi-butikken vi var innom, hadde de kun 750 milliliter-flasker, som hadde helt lik stykkpris og literpris som hos Extra. På Rema 1000-butikker vi sjekket, solgte de kun literflasker - her var imidlertid prisen 97,90 kroner - altså litt høyere literpris enn hos konkurrentene.

Prisene ble sjekket mandag formiddag.

- Snytt for en hundrelapp

- Folk har det så travelt i dag, og har ikke mulighet til å kikke på alle lappene. Når noe ser helt prikk likt ut, legger man ikke merke til prisforskjellen, sier han.

Han tok til Facebook for å få ut sin frustrasjon.

- Greit nok at vi har den dyreste maten i verden, men man gidder ikke bli snytt for en hundrelapp per matvare på toppen av det, skriver Hasselberg i et innlegg på sin egen Facebook-profil.

I butikken Hasselberg var innom, hadde de tre ulike størrelser av samme type, og de to dyreste, 250 ml og 500 ml, var plassert høyere opp i hyllene enn den rimeligste på 750 ml. Det var også kun den billigste som hadde en etikett over korken, hvor det sto «ypperlig til steking».

Hasselberg oppfattet at dette betydde at den oljen var kun til steking. Siden innholdet viste seg å være prikk likt, opplevde han dette som et forsøk på å bli lurt.

På de to variantene Nettavisen fant i Extra-butikken vi var innom, var det imidlertid samme etikett - «ypperlig til steking» - på begge variantene. Det er uansett akkurat samme innhold i de to flaskene.

- Vanskelig å forstå

Også flere reagerer på prisforskjellen.

- Som forbruker er det vanskelig å forstå hvorfor det er sånn. Det er unødvendig og problematisk, sier Marie Olaussen.

Hun gikk fra å ha lite styr på økonomien, til å bli en supersparer. Som journalist har hun undersøkt hvordan man kan spare penger på en rekke ulike områder. Dette oppsummerer hun i boken «Hvordan bli rik på et år», som hun ga ut i januar i år.

Olaussen er imidlertid ikke overrasket over prisforskjellen på olivenoljene Nettavisen har sett på.

- Det er ofte sånn. Det er veldig mange matvarer du bør sjekke kilo- eller literprisen på, sier hun.

Når det er dyrere å kjøpe den minste størrelsen, betyr det i praksis at det er dyrere å være én i husholdningen, trekker Olaussen fram. For olje er det imidlertid ikke noe stort problem, mener hun, da holdbarheten kan være ganske lang.

- Det er smart å se på holdbarhetsdatoen om det er billigere å kjøpe varer i store kvanta. Men pass på så du ikke kjøper mer enn du bruker, så du må kaste mye. Da sparer du ikke så mye penger likevel, sier hun.

Det hender imidlertid at den minste størrelsen av en vare har lavere kilo- eller literpris enn den største, for eksempel yoghurt varierer veldig i pris, påpeker hun.

Olaussen jobber for øvrig i Tønsbergs Blad, som i likhet med Nettavisen er en del av Amedia-familien.

- Presset ned

Kommunikasjonssjef Harald Kristiansen i Coop sier at de forstår at prisforskjellen kan virke forvirrende for kundene.

- Grunnen til at denne prisforskjellen har oppstått, er trolig at flasken med 500 milliliter har hatt en prisøkning over flere år, mens 750 ml er en ny variant som har blitt presset ned i pris av markedet, sier han til Nettavisen.

Etter at Nettavisen tok kontakt, lover Extra å kutte prisen fra 104,40 kroner til 69,90 kroner for 500 milliliter-flasken.

- Extra har 1500 flere varer enn konkurrentene, og denne varen har nok gått litt under radaren. Vi setter derfor stor pris på at kundene varsler oss, når de ser priser de ikke helt forstår sammenhengen på, slik at vi eventuelt kan gjøre justeringer, sier Kristiansen.

