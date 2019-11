Dekknor får millionbot for bruk av ulovlig arbeidskraft: Tar saken til retten

- Vi mener forelegget er for høyt. Det skjedde en feil som vi har rettet opp i, sier Ramiz Safdar, som bestrider botens størrelse.

Nylig forsøkte Ramiz Safdar uten hell å slå sin tidligere samarbeidspartner Henning Solberg personlig konkurs i Heggen og Frøland tingrett.

Før samarbeidet slo sprekker hadde duoen storstilte planer om å bli Norges nye dekkonger gjennom butikken Dekknor Norge på Alnabru i Oslo. Solberg skulle gå inn med penger, og Safdar var daglig leder.

Nå viser det seg at dekkbutikken nylig ble ilagt en gigantbot for bruk av ulovlig arbeidskraft.

Les også: Henning Solberg unngikk konkurs

Bot på 1 mill.

REAGERER: - Bruken av svart og/eller ulovlig arbeidskraft er en alvorlig forbrytelse, fordi dette er et direkte angrep på felleskapets midler og et system bygget på tillit, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen. Foto: Camilla Svendsen

I august ble Dekknor Norge ilagt et forelegg på 1 million kroner fra Oslo politidistrikt for overtredelsen. I forelegget fra politiet kommer det frem at dekkbutikken fra april til mai i år hadde minst seks personer fra Ukraina i arbeid for seg.

«Dette tiltross for at disse personene ikke hadde arbeidstillatelse», heter det i forelegget fra politiet.

- Bruken av svart og/eller ulovlig arbeidskraft er en alvorlig forbrytelse, fordi dette er et direkte angrep på fellesskapets midler og et system bygget på tillit. Fellesskapet går glipp av store inntekter i forma av tapte skatter og avgifter som skal være med på å finansiere fellesskapsgoder som skole, sykehus, veier og aldershjem, sier politiadvokat Andreas Meeg-Bentzen.

- Konkurransevridende

Han mener det derfor må reageres strengt på bruken av slik arbeidskraft.

- Man setter sårbare grupper i en vanskelig posisjon. I vår sak er to personer blitt utvist fra Norge på grunn av Dekknor. Ved å ikke følge spillereglene i arbeidslivet og sørge for at de som jobber for seg gjør det på en redelig måte, fratar man arbeiderne sine rettigheter etter arbeidsmiljøloven og tariffavtaler, fortsetter han.

Politiadvokaten peker også på at dette er konkurransevridende.

- Ved at å bruke ulovlig arbeidskraft sparer man utgifter som man ville ha om man ansatte arbeidere på vanlig måte, avslutter han.

Boten kan bli større. For i forelegget var det lagt inn en strafferabatt på 200.000 kroner dersom dekkbutikken vedtok boten.

Les også Har tapt mange millioner på dekk-satsing

- For høy bort

Daglig leder og deleier Ramiz Safdar sier at Dekknor Norge bestrider størrelsen på boten.

- Vi mener forelegget er for høyt. Det skjedde en feil som vi har rettet opp i. Vi ansatte noen ukrainere som hadde D-nummer, men som ikke hadde lov til å jobbe i Norge uten arbeidstillatelse. Det er ikke noen store greier, sier han.

I retten vil det bli lagt frem dokumentasjon fra andre tilsvarende saker hvor boten har vært lavere, ifølge Safdar.

I januar overtok IT-millionær og rally-pappa Morten Østberg Dekknor-aksjene til Henning Solberg, ifølge Finansavisen.