Den amerikanske korona-vinneren

Mens situasjonen for nasjonal handels- og tjenestenæring er kritisk, er plattformgiganten Amazon i ferd med å ansette nesten 200.000 personer.

Av Janne Log, daglig leder i Samvirkene

I kriser er det mange som taper og noen få som vinner. Vanligvis tenker vi at dette gjelder i en nasjonal kontekst. Men i en global verden må vi tenke globalt.

Global nettaktør ekspanderer

Samtidig som situasjonen for nasjonal handels- og tjenestenæring er kritisk, er plattformgiganten Amazon i ferd med å ansette nesten 200.000 personer. Og bare på tirsdag ble Jeff Bezos, grunnlegger og admministrerende direktør i Amazon, 6,4 milliarder dollar rikere ifølge Forbes.

Det tilsvarer rundt 66,5 milliarder kroner - på én dag.

Digitaliserings-bonanza

En positiv virkning av den sosiale isolasjonen er at digitaliseringen aldri gått raskere.

Alle møter, all undervisning og mange kulturelle aktiviteter skjer på digitale plattformer. Vi kan også rapportere helsesymptomer digitalt. Og Folkehelseinstituttet har sammen med Direktoratet for e-helse, Forskningsrådet og Simula, utviklet en smittesporingsapp. Appen kan følge med på og analysere hvor folk i Norge oppholder seg og hvem de er i nærheten av.

Diagnosesystem basert på AI

I Kina har Alibaba bygget et diagnosesystem basert på kunstig intelligens. De hevder at de nå kan diagnostisere pasienter med 95 prosents treffsikkerhet på sekunder. Konsekvensen kan bli at verdenssamfunnet i større grad våger å stole på at kunstig intelligens faktisk kan predikere reelle og uforutsette situasjoner når den brukes riktig.

Fordeler og ulemper

For forbrukerne er det mange fordeler med plattformselskapene. Men nærings- og konkurransepolitisk er det krevende med de globale gigantene. Plattformselskapene er mer verdt jo flere som bruker dem. Når «alle» handler bruker én plattform, skal det svært mye til å bygge en konkurrerende plattform som tilbyr det samme. Samtidig gir størrelse en unik forbrukerinnsikt - i en tid der brukerdataene har aldri vært verdt mer.

Amazon-aksjen er en gjenganger på Nasdaq-børsen i New York. Foto: Mark Lennihan (AP/NTB scanpix)

Flertall ønsker nasjonalt eierskap

Når digitaliseringen nå går så raskt, må vi øke plattformbevisstheten vår. For nasjonalt eierskap er viktig. I følge en Ipsos-undersøkelse, som ble gjennomført på oppdrag fra Samvirkene, rett før Koronapandemien nådde Norge, mener 7 av 10 at nasjonalt eierskap er best.

Bruker flere av oss norske plattformer, blir disse både mer konkurransedyktige og den norske kompetansebasen styrkes. Og det er mange norske oppstartsselskaper som er helt på høyden med de internasjonale konkurrentene.

Noen av disse er; Whereby, Kolonial, Tise, Morgenlevering, Poio, Kahoot, boost.ai, Bilkollektivet, Equality Check, vierlive.no, Lawbotics, Fjong og CHOOSE.

Koronaens tomhet

Koronaen har vist oss et samfunn de færreste av oss ønsker. Tomme gater, tomme serveringssteder, tomme butikker, tomme frisører, et tomt skall av det som vi plutselig oppdager hadde vært et varmt og livlig lokalmiljø.

Alle disse teknologi-, kompetanse-, service- og kulturbedriftene er små biter i et puslespill som til sammen gir oss et levende samfunn. Og som gjør at vi år etter år blir kåret til å være blant de lykkeligste landene i verden. I årets ferske rapport ble Norge kåret til det femte lykkeligste landet i verden. (Wold Happiness Report)

Mange tapere - få vinnere

I alle kriser er det mange som taper, og noen få som vinner. Dette må vi forholde oss aktivt til. For det er vi som skal bestemme hvordan Norge skal se ut etter koronaens herjinger.

Og det er vi som skal leve med det.