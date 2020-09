Den gamle krigsskolen selges: – Skuffet og overrasket

Stiftelsen trodde de skulle få overta det gamle kulturminnet. Nå skal det selges.

– Vi ble selvfølgelig skuffet, men vi ble enda mer overrasket, sier generalsekretær i Oslo Byes Vel, Ole Rikard Høisæther, til Nettavisen.

Oslo Byes vel er en uavhengig medlemsorganisasjon med hovedfokus på byutvikling og bykultur, som ønsket å overta denne eiendommen til felleskapets beste, forteller Høisæther:

– Vi har hatt en dialog med Forsvarsbygg og med departementet i snart ett år, der de har kommet med sine innspill og nærmest bestillinger til vårt initiativ.

Positive signaler



– De siste fire månedene har vi fått utelukkende positive signaler fra både Forsvarsbygg og departementet. I sommerferien så må jeg være så ærlig å si at jeg trodde de jobbet med detaljene i en form for avtale som skulle ende med at dette ble overdratt for en symbolsk sum til stiftelsen. Så overraskelsen var større enn skuffelsen nesten, og betyr på den ene siden at vi ikke helt skjønner hva dette bunner i. På den andre siden har vi ikke tenkt til å gi oss, sier Høisæther.

Ole Rikard Høisæther, generalsekretær i Oslo Byes Vel og styreleder i Stiftelsen Den Gamle Krigsskole. Foto: Oslo Byes Vel

I en pressemelding som Stiftelsen Den Gamle Krigsskole, der Høisæther er styreleder, sendte ut torsdag står det:

«Stiftelsen vil nå sterkt oppfordre en samlet Utenriks- og forsvarskomité i Stortinget til å stanse det kommersielle salget, noe de har anledning til. Militærkomitéen i Stortinget gjorde dette ved forrige århundreskifte, da man også forsøkte å selge Krigsskolen.»

– 350 millioner kroner



Nettavisen har rettet en rekke spørsmål til Forsvarsdepartementet. I retur fikk vi den samme pressemeldingen som ligger ute på regjeringens sider:

– Den gamle krigsskolen i Tollbugata 10 (T-10) har et omfattende behov for reparasjoner og fornyelse. Det er anslått å koste rundt 350 mill. kroner å sette bygningene i stand for videre bruk, står det i pressemeldingen.

– Dette er et skremmetall, som Forsvaret har holdt på med hele tiden. Alt er relativt. Når Odd Reitan kan bruke 1,8 milliarder på Britannia Hotel, så kan du bruke 500 millioner på Krigsskolen i Tollbugata 10, men det er ikke det vi snakker om, sier Høisæther.

Han understreker at Stiftelsen hadde planer for å sette bygningen i forsvarlig stand, og i en slik utstyrsmessig forfatning at det kunne bli brukt kommersielt til kurs- og konferanseformål, for eksempel.

Stiftelsens overslag er at dette krever 48 millioner som trengs i akutt vedlikehold, og cirka 60 millioner som må til for å gjøre den tipp-topp.

– Så å anslå 350 millioner som et sånt «must»-tall, det har vi aldri stilt oss bak, sier Høisæther.

– Urealistiske løsninger



Forsvarsdepartementet mener at millionene heller bør brukes til «andre viktige oppgaver i Forsvaret».

I sin pressemelding avslutter de:

«Stiftelsen Den gamle krigsskolen har kommet med flere forslag om overtagelse. Salget ble derfor satt på vent for å få utredet alternativene. Det er gjennomført, og departementet ser på disse løsningene som urealistiske

Dette gjelder blant annet kravet om vederlagsfri overføring av eiendommen som er taksert til ca. 40 mill. kroner. Forsvarsdepartementet kan ikke gi tilslutning til en slik løsning, da den ikke vil gi det beste økonomiske resultatet for staten slik Avhendingsintruksen krever.

Eiendommen vil derfor bli lagt ut i markedet på normal måte og Stiftelsen har i den sammenheng mulighet til å by på eiendommen.».

– Det er selvfølgelig en mulighet, sier Høisæther.

Han ser for seg to muligheter hvis ikke vedtaket blir omgjort:

– Det ene er at vi appellerer til markedet om en form for solidaritet, og at folk avstår fra å by, slik at vi kan komme til bords med et lite tall, for eksempel en million kroner. Det andre er å alliere oss med andre, som vil være med å by for vårt formål, sier Høisæther.