Den helvetes landbrukspolitikken

Stabburets leverpostei er god, synes jeg. I likhet med de fleste nordmenn jeg kjenner kan det virke som ferskt brød, smør, Stabburets leverpostei og gjerne en skive agurk på toppen er noe vi har vokst opp med.

Og det er både godt og sunt. Sunnere enn mye annet i hvert fall.

Hvorfor vi synes akkurat Stabburets leverpostei er god kan i og for seg være usagt. For det finnes sikkert bedre leverpostei her i verden. Men det er nå en gang Stabburets leverpostei vi har vokst opp med. Så da smaker den oss.

Så kan svenskene ha sin Arboga-postej i fred for oss.

Rimelig priset boks

Ikke er den dyr heller. Omtrent 55 kroner kiloen. Uansett hvilken lavpris-butikk du handler i. Og til tross for at den er laget av norske råvarer. Hovedsaklig.

Arboga-postejen er sikkert billigere - med mindre du er svensk og tjener svenske kroner.

Men skal du kjøpe det Stabburet kaller «fersk» leverpostei er det en annen sak.

Ferskt er en annen sak

Da er den ikke billig lenger. Da koster den flesk. Bokstavelig talt. Da koster den nesten 270 kroner per kilo. Fem ganger så mye, altså.

Fordi den da er pakket inn i plast og fordi noen har skrevet «FERSK» i fete typer utenpå. Den er kanskje laget på en slik måte at holdbarheten blir dårligere? Hva vet jeg.

Selv om den smaker mistenkelig likt som originalen. Stabburet vil ikke våge å tulle med smaken - det ville være kommersielt selvmord.

Derfor består de to produktene av nøyaktig de samme råvarene. Begge inneholder ifølge Stabburet selv følgende ingredienser: «Svinelever 31 %, vann, svinefett, svinekjøtt, rapsolje, salt, ansjos, sukker, aroma og natriumnitritt».

I den «ferske» leverposteien er det norske hvetemelet byttet ut med importert tapiokastivelse. Er det denne som gjør den så fersk?? Og så dyr? Og er det på grunn av tapiokostivelsen at «fersk» leverpostei må oppbevares i kjøledisken?

Tjener mer - og kaster mer

De to eneste eneste åpenbare konsekvensen av «fersk» leverpostei er at Stabburet tjener mer penger og at det blir mer mat som må kastes. Man kan jo ikke selge fersk leverpostei med lang holdbarhet. Det sier seg selv. Selv jeg skjønner dette.

Og det er heller ikke akkurat sånn at den vanlige leverposteien er merket med: «FARE - GAMMEL!!» Eller at Stabburet lagrer denne før den sendes ut til butikk. Slik at den ikke er fersk. Lengre.

Så hvis du - som jeg - er glad i Stabburets leverpostei, er det lurt å kjøpe den helt vanlige leverposteien. Den du er vant til å kjøpe.

Også er det ikke lurt å skylde på at det er den helvetes landbrukspolitikken som er årsaken til at fersk leverpostei er fem ganger så dyrt som like gammel leverpostei på boks.

En boks som forøvrig er mye lettere å resirkulere enn den plastikkboksen den «ferske» leverposteien er pakket inn i.

Stabburets vanlige makrell i tomat koster for øvrig 82 kroner per kilo. Skal du ha den med pepper og rapsolje koster den 311.

Kroner, altså.