Den «perfekte» whiskysamlingen skal auksjoneres bort - verdsatt til 100 millioner kroner

Samlingen er det største, private whiskysalget i historien og kan være verdt nesten 100 millioner norske kroner.

Blant merkene som skal selges finner man blant annet Stromness og Dallas Dhu. Hvis du ikke har hørt om noen av dem så er ikke det så rart; Ingen av dem har vært i produksjon på nesten 40 år. På grunn av økonomisk nedgang i mellomkrigstiden måtte Stromness legge ned sin destillering så tidlig som i 1928, ifølge nettstedet Scotch Whisky. Merket stammer fra øygruppen Orknøyene, som med sin vikingfortid forklarer den norske klangen til navnet.

Sjeldne og eksklusive flasker

Det er Whisky Auctioneer som skal selge samlingen for familien til den avdøde Richard Gooding, en amerikansk forretningsmann som gikk bort i 2014. Den består av over 3.900 flasker og har en samlet verdi på 8 millioner pund - nærmere 100 millioner kroner.

WHISKY: Et lite utvalg av de drøyt 3900 flaskene med whisky som skal auksjoneres bort. Foto: (The Whisky Auctioneer)

Gooding brukte over to tiår på å reise rundt i Skottland på jakt etter spesielle whiskymerker og -flasker på ulike auksjoner og destillerier. Det har ført til en imponerende og eksklusiv samling med følgende høydepunkter:

The Macallan 1926 Fine & Rare 60 Year Old - Identisk med flasken som i oktober ble verdens dyreste solgte flaske med whisky, til en pris på drøyt 18 millioner norske kroner, ifølge BBC.

The Macallan Valerio Adami 1926 60 Year Old - Ble sist solgt i 2018. Datidens dyreste solgte flaske med whisky.

- Ble sist solgt i 2018. Datidens dyreste solgte flaske med whisky. Springbank 1919 50 Year Old - Én av bare 24 produserte flasker.

- Én av bare 24 produserte flasker. Glenfiddich 1937 Rare Collection 64 Year Old - Den eldste og sjeldneste utgaven av Glenfiddich som det er mulig å få tak i. Én av 61 produserte flasker.

Whisky-kjennere er selvsagt klar over dette, men for sikkerhets skyld: Det første tallet indikerer hvilket årstall whiskyen ble puttet på fat - tønner som regel laget av eik. Det andre tallet tilsier hvor mange år det har gått før innholdet deretter ble tappet på flaske.

SJELDEN: Samlingen er ikke bare enorm, den består også av svært mange sjeldne flasker. Foto: (The Whisky Auctioneer)

Samlingen består først og fremst av single malt skotsk whisky, men inneholder også eksempler på amerikansk whiskey og bourbon, irsk whiskey og single cask japansk whiskey.

- Han elsket det

Nancy Gooding, enken etter Richard Gooding, uttaler:

- Det var tydelig for oss som familie at det å samle whisky var en av Richards største lidenskaper - en bestrebelse som spredte seg over to tiår. Han elsket alle aspekter av det; fra å forske på de mange single malt-destilleriene, til å besøke dem og smake på whiskyene deres, forteller hun.

Flere, blant andre whiskyekspert og -skribent Becky Paskin, har latt seg fascinere av samlingen:

- Det er utrolig sjeldent at en komplett whiskykolleksjon av denne størrelsen og verdi kommer til auksjon på en gang, men det er det store mangfoldet og forståelsen av Gooding sin samling som gjør den så spennende.

Auksjoneres bort neste år

Whisky Auctioneer-grunnlegger Iain McClune omtaler samlingen som «den eneste av sitt slag», og legger til:

- Dens store omfang og sjeldenhet gjør den til en av de mest spennende oppdagelsene i whiskyverdenen, og vi er begeistret for å kunne avdekke det for publikum neste år.

Om du har pengene og interessen som skal til: Auksjonen vil skje i to omganger neste år, først mellom 7. til 17. februar, deretter mellom 10. og 20. april.