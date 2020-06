Den rødgrønne regjeringen pumpet opp uhjelpen til Kina til en milliard kroner

Senterpartiet vil kutte uhjelpen til Kina. Det er bra, men har Trygve Slagsvold Vedum glemt sin egen historie?

Senterpartiets leder har stilt spørsmål til utviklingsministeren om den norske bistanden til Kina fra 2014.

- Kina er en økonomisk stormakt som Norge fortsatt gir bistandspenger til, påpeker Senterparti-lederen i begrunnelsen for spørsmålet, og han vil heller bruke pengene i Norge etter de økonomiske utfordringene med koronapandemien.

Det er vel og bra, men Senterpartiets leder gjør det lett for seg selv når han setter streken ved 2014, og altså det første året etter at Erna Solberg overtok som statsminister for en borgerlig regjering.

Minst like interessant er å spørre om hvor mye penger som ble bevilget under den rødgrønne flertallsregjeringen med Jens Stoltenberg som statsminister, med Trygve Slagsvold Vedum og Senterpartiet.

Svarer er faktisk lett å finne på Norads sider:

Fra 2006 til 2013 ga Norge 1,0 milliarder kroner i bistand til Kina, eller 125,1 millioner kroner i gjennomsnitt.

Fra 2014 til 2019 er støtte redusert til 582 millioner kroner, eller 96,9 millioner kroner i gjennomsnitt.

Den rødgrønne regjeringen økte bistanden med 37,8 prosent fra årene før, mens den borgerlige regjeringen har redusert bistanden med 22,5 prosent.



På Norads hjemmeside finnes faktisk en god tjeneste hvor man kan se hvor mye Norge har bevilget til ulike land, og der fremgår at Norge har bevilget 2.127 millioner kroner til den økonomiske stormakten siden år 2000.

KINABISTAND: Norsk bistand til Kina fra år 2000 til i dag beløper seg totalt til over to milliarder kroner. Foto: Norad

Samtidig som Kina har vært mer og mer aktiv geopolitisk, så har altså sjekkene kommet fra Norge - også mens stormakten boikottet norske varer i sinne over at den norske nobelkomitéen delte ut Nobels fredspris til den kinesiske menneskerettsaktivisten Liu Xiabo. Ikke ett av disse årene stemte Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum mot bistandsbudsjettet i Stortinget.

Så er det selvsagt ikke forbudt å endre oppfatning, men forhistorien er relevant når Senterparti-lederen gjør politikk av saken og kritiserer den sittende regjeringen og Fremskrittspartiet for å invitere kinesiske entreprenører til å bygge ut norske veier.

Et eksempel er Beitstadsundbrua i Trøndelag, som ganske riktig skal bygges av Sichuan Road and Brigde Group. Men dette er altså en fylkesvei i et fylke der Senterpartiet sitter med makten sammen med Arbeiderpartet, SV og Kristelig Folkeparti.

Senterpartiets leder fortjener ros for å ta opp diskusjonen om det er riktig av Norge å sende milliardbeløp til en av verdens mektigste økonomiske stormakter (svaret på det er selvsagt nei). Men han bør ikke glemme egne bidrag til historien om norsk milliardstøtten til landet som har boikottet oss en årrekke fordi de ikke tåler påpekning om gjentatte brudd på menneskerettighetene og som turer frem i Hong Kong.

PS! Hva mener du? Fortjener Senterpartiet og Trygve Slagsvold Vedum ros for å ta opp bistanden til Kina, eller burde han gå litt stillere i dørene? Skriv et leserbrev!