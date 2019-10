Den skjulte gladnyheten i statsbudsjettet: Bruk muligheten til å fylle opp pensjonskontoen din

Gladnyheten som kom frem er at boliglånsrenten sannsynligvis vil holdes lav en god stund fremover. Dette er en gyllen anledning til å fylle opp pensjonskontoen.

Statsbudsjettet ble lagt frem på mandag . Det har nok ikke kommet unna noen. Media er flinke til å dekke de store tingene og fortelle oss hva det vil si for deg og meg.

Min første tanke da statsbudsjettet ble lagt frem er at dette er bra.

Alle tegn viser at vi kommer til å ha trygge arbeidsplasser fremover. Flere kommer i tillegg i jobb, og færre går arbeidsledige. Med trygg inntekt er det lettere å planlegge hverdagen og alle dens økonomiske forpliktelser og beslutninger.

Den neste var at dette lover godt for boligrenta vår.

Når regjeringa holder pengesekken delvis lukket skal det mer til for at sentralbanksjefen kan fortsette å heve rentene. Det betyr at for deg og meg så kan vi for alvor begynne å slippe ned skuldrene med tanke på at boliglånene våre ikke vil blir noe særlig dyrere med det første. Mange har i dag høye lån som de vil ha i mange år. Dette er en liten gavepakke til dem som har vært nervøse for at renteoppgangene skulle fortsette.

Rett inn i pensjonssekken

Jeg har tidligere skrevet et innlegg hvorvidt du bør betale ned på lånet eller sette pengene i fond . For meg er det ikke noe som heter enten eller.

Jeg foretrekker ja takk, begge deler. For selv om vi med høy sannsynlighet unngår de store renteoppgangene fremover, så har vi fremdeles høye boliglån, og rentene er på et veldig lavt nivå. Det bør derfor med litt planlegging - rett og slett leve etter budsjett - være mulig å både betale ned ekstra på lånet samtidig som du sparer litt i fond. Det er nemlig det som er hemmeligheten. Litt hver måned i mange år - som det for det fleste er til du skal gå av med pensjon - holder.

Fordelen med å spare ved siden av er at du bygger din egen pengesekk du kan bruke til det du selv ønsker. Når du ønsker. Betaler du ned på boligen din uten å spare så sitter du med en bolig og lavere bokostnader. Men du vil alltid måtte ha et sted å bo.

Du kan ikke betale med boligen om du ønsker å gjøre noe. Det er også vanskeligere å komme i banken å be om nytt lån for å leve av når du har blitt pensjonist. Kravet fra myndighetene gjelder selv om du kan tilby god sikkerhet i bolig. Du må fremdeles ha inntekt som kan betjene lånet.

Ergo gir du deg selv mange muligheter til senere om du betaler ned på lån og sparer i fond ved siden av. I tillegg vil du få verdiøkning i boligmarkedet og næringslivet samtidig, og ikke være like avhengig av at boligprisene vil fortsette å øke i lik takt som det har gjort de siste årene.

Mer ansvar selv

Det som er sikkert er at vi må ta mer ansvar selv for egen pensjon.

Så om regjeringen ikke har mulighet til å gi oss like mye i pensjon fremover, så bør vi benytte oss av muligheten nå til å spare mens inntektene våre er sikret, og kostnadene våre på bolig er lave.