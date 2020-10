Den tidligere Ryanair-direktøren hyller prisgrepet til Wizz Air i Norge

- De har ikke akkurat vært bortskjemt med lave priser.

Torsdag ble det kjent at det omdiskuterte lavprisselskapet Wizz Air åpner enda flere ruter i Norge. Nå skal det ungarske selskapet også fly mellom Trondheim og Bodø og Tromsø, blant annet.

Bakgrunnen er svært positiv respons på den første offensiven i det norske markedet, som blant annet innebar flyvninger mellom Oslo og Bergen, og Oslo og Stavanger. Å koble på rutene Trondheim mellom Bodø og Tromsø er perfekt timing nå, mener flyanaytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair. Han er tidligere markedsdirektør for Ryanair for Skandinavia og Baltikum:

- De gjør ikke dette fra en dag til en annen. Wizz Air har vært her i 15 år og kjenner markedet ganske godt. Jeg tror de ser at det er ruter som har større potensial enn det som er tatt ut. Man har ikke vært bortskjemt med lave priser i Nord-Norge, så der tror jeg de gjorde en liten genistrek.

- Sjokkpris er ren markedsføring

Som om ikke 199 kroner var sjokkpris nok, selges de nye rutene helt ned i 99 kroner. Ifølge flyanalytiker Hans Jørgen Elnæs i Winair har sjokkprisene en ganske logisk forklaring:

- Dette er markedsføringsbudsjettet deres. I stedet for å kjøpe tradisjonell reklame, putter de alt inn i sjokkpriser. Da får de masse oppmerksomhet uansett og fyller opp flyene.

Som tidligere Ryanair-topp er Elnæs godt kjent med virkemidlene lavprisselskapene bruker.

- Vi brukte en gang 5-8 millioner danske kroner på reklame i alle kanaler, billboards, Tv og så vidre. Men det er ikke ofte sånt gjøres av disse selskapene. I stedet prises markedsføringsbudsjettet inn i tilbudene.

- Ikke avgjørende

Under gårsdagens pressekonferanse hevdet konsernsjef Jozsef Varadi i Wizz Air at de ansatte står fritt til å organisere seg om de vil - han påsto at det var deres valg å ikke gjøre det. Selskapet har vært omstridt for å ikke ha ansatt fagorganiserte.

Parat, som organiserer flyansatte i Norge, uttalte i NRK torsdag at de har liten tro på at Wizz Air kommer til å ansette fagorganiserte eller forholde seg til forhandlinger med en fagorganisasjon.

Elnæs har begrenset tro på at støyen rundt fagforeninger vil påvirke billettsalget i stor grad, men sier samtidig at merkevare-lojaliteten til konkurrentene Norwegian og SAS er såpass sterk at mange vil foretrekke de norske selskapene uansett.

- Kan sette alle kluter til

Men prisene vil bli presset hardt, og det er ikke gunstig for de norske konkurrentene, fastlår Elnæs, som påpeker at det norske innenriksmarkedet normalt har utgjort om lag 50 prosent av inntektene i Norwegian og 30 prosent i SAS.

Likviditeten i de norske selskapene er som kjent hardt presset, selv om SAS' redningspakke på 14 milliarder svenske kroner betyr fred og ro en stund framover, mens lavprisselskapene har muskler til å kapre nye markedsandeler.

- De siste kvartalstallene viser at Wizz Air har ca. 1,3 milliarder euro i kontanter.

Selskapet kan derfor drive i nesten ett år uten inntekter, hevder Elnæs. Ryanair har 40 milliarder kroner og kan drive i to år uten problemer, mener flyanaytikeren. Norwegian, derimot, må hente enda mer penger i lånemarkedet, og har lite produksjon, samtidig som pengebruken overgår kontantstrømmen.

- Norwegian lekker som en sil, og SAS lekker enda mer, sier Elnæs, og påpeker at lavprisgigantene nå ruster seg til flere aggressive markedsframstøt:

- Ryanair og Wizz Air er utrolig godt rigget når Covid 19 gir seg - da kan de sette alle kluter til når akkurat når det passe dem. Det blir utfordrende for SAS og Norwegian, når de skal hente penger.

- Pris er ikke alt

Man trenger ikke billetter til 99 kroner for å konkurrere godt med Wizz Air, mener SAS:

- Vi har et konkurransedyktig produkt. Pris er ett av elementene vi konkurrerer på, og vi har allerede svart med lavere priser, sier pressesjef John Eckhoff i SAS.

- Frykter dere kundeflukt?



- Vi har vært her i 75 år, vi har Norge som hjemmemarked og er vant med å konkurrere. På 70 prosent av våre ruter konkurrerer vi allerede med lavprisselskaper Konkurranse skjerper oss og gjør oss bedre. Vi ønsker å være det foretrukne selskapet fra og til og innen Skandinavia. Og det handler også om mer enn pris.

- Hva da, annet enn pris?

- Rutetilbudet, for eksempel og at man kan fly med en gjennomgående billett, siden vi samarbeider med andre selskaper. Man må også se på sluttprisen på billetten, inkludert setepris og bagasje.

Norwegians informasjonsdirektør Lasse Sandaker-Nielsen svarer dette i en epost på spørsmål om hvordan selskapet skal svare på sjokkprisene fra Wizz Air:

- Norwegian har levert lave priser og hyggelige reiseopplevelser i Norge i 18 år. Våre 2.300 ansatte i Norge er vant til konkurranse, og vi skal fortsette å tilby nordmenn en trygg og smart måte å fly på til konkurransedyktige priser.

- Går ikke konkurs av dette

Han Jørgen Elnæs tror ikke Wizz Airs inntreden vil slå Norwegian overende, selv om det vil oppstå prispress.

- Jeg tror de kan bidra til å utvide markedet. Mange som ellers kanskje ikke ville reist, kjøper billett når det blir såpass billig.

Elnæs tror det er andre elementer enn Wizz Air som utgjør den største trusselen for Norwegian:

- Jeg tror ikke Wizz Air vil utradere Norwegian. Men selskapet bør fokusere på Norge og Skandinavia og kvitte seg med noen langdistanseruter og de største flyene, som er ekstremt kostbare.