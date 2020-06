Denne aksjen har firedoblet seg i verdi

I løpet av kort tider Borr Drilling firedoblet i verdi, men det er fortsatt langt igjen til gamle høyder.

Aksjekursen til det gjeldstyngede riggselskapet har det seneste året vært en sammenhengende nedtur. På det verste var det nærmest konkursprising for selskapet, som har velkjente Tor Olav Trøim som stor aksjonær.

Men ett lyspunkt kom for drøye to uker siden da Borr Drilling klarte å hente inn 300 millioner kroner i ny kapital. Det sendte aksjen opp 30 prosent.

Og i forrige uke var riggselskapet i mål med en refinansiering som ifølge en børsmelding vil gi en likviditetsforbedring på mer enn 315 millioner dollar frem til første kvartal 2022. Det tilsvarer ca. 3 milliarder norske kroner.

Kurseksplosjon

Refinansieringen fikk aksjemarkedet til å ta bølgen, og kursen har eksplodert de seneste dagene. Tirsdag morgen var aksjen opp over 40 prosent på det meste, men det har roet seg ned til en oppgang på drøyt 20 prosent en halv time etter børsåpning.

En aksjekurs på over 22 kroner er likevel fire ganger så mye som kursen var for fire uker siden. (se grafen under).

REKYL: Borr Drilling-kursen har eksplodert de seneste dagene, men det er langt igjen til gamle høyder. Foto: (Infront)

Borr Drilling har som en del av refinansieringen fått utsettelse av visse rentebetalinger til 2022. De store avdragene på selskapets gjeld kommer fra 2022 og utover. For å redde selskapet har långiverne også gått med på å senke kravene til egenkapital og tilgjengelig kontantstrøm.

Borr Drilling har imidlertid en gjeld på ca. 2 milliarder dollar, bortimot 20 milliarder kroner. En refinansiering til tross, analytikerne likevel skeptiske til selskapet og aksjen.

Forsvinner ikke

– Gjeldsbyrden er fortsatt stor, og gjelden vil ikke forsvinne selv om de har kommet til enighet om en refinansiering. Vi tror fortsatt riggmarkedet skal videre ned de neste kvartalene og sier til investorer at de bør holde seg unna aksjen, uttalte analytiker Magnus Olsvik i meglerhuset Kepler Cheuvreux til DN.no på fredag.

Tor Olav Trøim ble utvannet gjennom aksjeutvidelsen i slutten av mai. Spørsmålet er om denne utvanningen var frivillig. Trøim har tapt betydelig av sin formue og kan ha tapt alt han fikk av John Fredriksen.

Bankene og långiverne med DNB i spissen holder trolig Vålerenga-eieren hardt i ørene.

Fristen nærmer seg

Innen 1. juli må Trøim si fra om han er med videre også til neste år i eliteserieklubben som sliter med økonomien. I år har han garantert for 13,9 millioner kroner gjennom driftstilskudd og lån.

I 2019 reddet Trøim Vålerenga med hele 24 millioner kroner, ifølge en beregning fra Nordeas investeringsdirektør Robert Næss. De to seneste årene har han bidratt med 41 millioner kroner i form av frisk kapital og gjeldsutsettelse.