Denne boligen setter ny prisrekord

Denne utrolige boligen på fem etasjer med hele 11 soverom og 14 bad setter prisrekord.

NEW YORK (Nettavisen): 98 millioner dollar, eller nærmere bestemt 892 millioner kroner, er prisen du må ut med for å skaffe deg den feteste og dyreste boligen i New York akkurat nå.

Den enorme femetasjers leiligheten på 172 Madison Avenue har fått kallenavnet «Le Penthouse», og er på litt over 1850 kvadratmeter, melder NY Post.

Som du kan se i videoen over, oser det av luksus i leiligheten, som blant annet har sitt eget svømmebasseng på taket, samt en jacuzzi.

Foto: 172madisonave.com

Boligen har hele 11 soverom og 14 bad og er tegnet av arkitekten Karl Fischer, mens Shamir Shah har stått bak mye av boligens interiørdesign, skriver Daily Mail.

Boligen ligger bare noen meter fra Madison Square Park, Flatiron District og Gramercy Park og NoMad, og er omringet av luksusbutikker, flotte restauranter og museum. Den ligger også bare ett kvartal fra Empire State Building.

- Madison Avenue er en av verdens viktigste adresser, heter det på byggets hjemmeside.

Bygget er nesten 140 meter høyt og har totalt 33 etasjer.

Denne kåken koster 530 milioner

Men dette er på langt nær den eneste multimillion dollar-kåken du kan sikre deg om du vil bo bra i New York.

På 53 West 53rd Street ligger det nå også ute en bolig til «bare» 63,8 millioner dollar, eller rundt 530 millioner kroner.

Den har passende nok fått navnet 53 West 53, og er på hele 740 kvadratmeter.

Den har fire soverom, tre bad, bibliotek og oser selvsagt også av luksus.

Se video av den leiligheten her:

