Denne eksperten spår børskrakk - Oslo Børs vil rase fra start

Oslo Børs kan tryne med hele 9 prosent fra start, spår Nordnet-analytiker Roger Berntsen.

Fallet blir sannsynligvis på mellom 8 og 10 prosent for børsens 25 største selskaper (OBX-indeksen), ifølge Berntsen. I så fall snakker vi om et norsk børskrakk i kjølvannet av nattens dramatiske ras i oljeprisen med påfølgende kronekollaps.

DNB Markets er nesten like pessimistisk. De viser til at en forhåndsprising av hovedindeksen i USA S&P500, antyder at den vil falle med så mye som 5 prosent fra start i dag.

Svinger mer

Da kan vi ifølge DNB gå ut i fra at Oslo Børs, som generelt svinger mer enn andre børser, og blir ekstra påvirket av oljeprisen, vil falle minst like mye.

Det verste dagsfallet under finanskrisen i 2008 var på 9,95. Det skjedde 6. november det året. Under børskrakket 20. oktober 1987 stupte børsen med svimlende 19,2 prosent. Dagen før falt den amerikanske Dow Jones-indeksen med hele 22,6 prosent.

Som vi ser av tabellen under, kom nesten samtlige av de verste dagsfallene under finanskrisen høsten 2008.

Ekstremt

En vanlig definisjon på et børskrakk er en reduksjon i børsverdiene på mer enn ti prosent. Formelt er det derfor ikke sikkert at det blir et krakk mandag, men et fall på 9 prosent må kunne betegnes som det.

Dow Jones-indeksen i USA har ifølge Store Norske Leksikon hatt 13 daglige fall av denne størrelsen siden 1900. Siste gang var 19. oktober 1987, gjerne kalt «Black Monday». Oslo Børs har som tabellen over viser hatt to slike fall i henholdsvis 1987 og 1989.

Berntsen skriver i sin morgenkommentar at børsuken i Asia ble innledet med ekstreme fall etter at Saudi Arabia besluttet å dumpe prisen på olje i løpet av helgen.

Ikke enige

OPEC-landene og Russland klarte ikke å bli enige om et nytt produksjonskutt på 1,5 millioner fat for å balansere det globale oljetilbudet. Etterspørselen etter olje har falt i kjølvannet av Covid-19 utbruddet (Coronaviruset).

Berntsen skriver at oljeprisens innvirkning på verdensøkonomien er enorm. Det gjenspeiler seg i de globale finansmarkedene, både i aksjemarkedet, rentemarkedet og valutamarkedet.

Handelsbanken Capital Markets skriver i sin morgenrapport at under den forrige priskrigen på olje, som startet i 2014, falt prisen for ett fat nordsjøolje (Brent) helt ned til 28 dollar per fat før den tok seg opp igjen.

Bankens eksperter er også enig i at nattens dramatiske fall og markedets prising på forhånd tilsier en blodrød dag også i Europa og USA.

Nordea Markets fastslår i sin morgenrapport at det kommer til å bli en blodrød dag i det europeiske aksjemarkedet. Oslo Børs vil rammes hardt av det store oljeprisfallet.

