Denne festivalen er en pengemaskin: Utsolgt ett år i forveien

Festivaler over hele Norge sliter med å få endene til å møtes. På Sørlandet har festivalen Palmesus blitt en pengemaskin.

Fredag starter en av Norges største musikkfestivaler i Kristiansand. På programmet står storartiser som Tiësto, Alan Walker, Marshmello, The Chainsmokers og Macklemore.

Festivalen er ikke bare en fest for deltagerne, men også for eierne. De kan forvente seg heftige utbetalinger i form av utbytte.

I 2017 gikk nemlig festivalen med 10,3 millioner kroner i overskudd, og omsatte for 60,6 millioner kroner.

– Vi var utsolgt for årets festival noen dager etter vi stengte dørene på festivalen i fjor, sier Leif Fosselie til Nettavisen Økonomi.

TJENER GODT: Leif Fosselie er primus motor bak Palmesus, og har tjent gode summer på det som har blitt en av de mest populære festivalene i Norge. Foto: Palmesus

Skal du sikre deg billetter dagen i forveien må du ut med omtrent 3.000 kroner på svartebørsen.

10,6 mill. i utbytte

Han er daglig leder og en av eierne av festivalen. Selv har han tjent gode penger på festivalen, som de siste to årene har betalt ut 10,6 millioner kroner i utbytte til eierne.

Selskapet Palmesus AS er fordelt likt mellom to eiere, Leif Fosselie og Lund-familiens selskap. Lund-familiens høvding er Bjørn Lund, men hver av hans tre barn sitter med selve eierskapet i selskapet, mens far styrer skuta.

Hvert av barna har en betydelig formue. Yngstesønnen Magnus Lund har 26,5 mill. i formue, mens Aasmund Lund har 30,7 mill. i formue og eldstesønn Håkon Lund sitter med 30,5 mill. Selv har far Bjørn Lund ingen registrert formue.

Norske festivaler over hele landet har rapportert om konkurs. Spesielt har festivalene skyldt på dyre artisthonorar. Men det gjør ikke Palmesus.

– Norges vakreste festivalområde

– Hva er det dere har gjort som de andre ikke har fått til?

– Vi har dyrket konseptet Palmesus, og ikke bare enkeltartister. Vi har mer tro på å bygge festen Palmesus enn å være avhengig av de spesifikke artistene. Det er klart at det hjelper å ligge på Norges vakreste og mest attraktive festivalområde, sier Fosselie til Nettavisen Økonomi.

Palmesus arrangeres nemlig langs en strand i Kristiansand, kun 300 meter fra hovedgågaten i byen. Og ifølge arrangørene er det hele 60.000 mennesker som er innom festivalen fra start til slutt.

GOD STEMNING: – Det skal være en fest alle vil dra på, sier festivalsjefen. Foto: Palmesus

– Den største budsjettposten vår bruker vi på artister. Hovedscenen består bare av headlinere. Vi har seks artister hver eneste dag, som hver kunne toppet en plakat på hvilken som helst annen festival, sier han.

Men Fosselie mener det har vært tunge tak og mye arbeid for å komme dit Palmesus er nå.

– Dette er det ellevte året vårt. Det er ingen enkel oppgave å lande slike navn, vi jobber døgnet rundt gjennom hele året for å få til denne festen.

HEFTIG FYRVERKERI: Palmesus settes i gang med heftig fyrverkeri og en voldsom fest. Bildet er fra fjoråets festival. Foto: Palmesus

Ikke en fest for alle

Festivalsjefen innrømmer at det ikke er en fest for alle. For det er enorm kamp om billettene. For å kunne sikre deg inngang på årets festival som starter fredag, måtte du sitte klar dagen etter festivaldørene stengte i fjor.

– Dette skal være en fest alle vil gå på, men som man ikke kan dra på med mindre man sitter klar mandag til å bestille.

Allerede mandag kl. 12.00 vil billettene legges ut for neste års festival, og Fosselie lover å toppe programmet nok en gang til neste år.

– Hvordan skal dere klare å toppe det hvert eneste år?

– Det er vi veldig opptatt av. Vi har troen på at vi skal toppe det. Og vi ønsker ikke å ekspandere kapasiteten på Palmesus. Konseptet skal bevares og utvikles.