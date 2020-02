Denne kjeden er billigere enn Rema 1000, Kiwi og Extra

Obs tar en svært overraskende seier i ukens pristest: – Sensasjonelt, sier Tom Ystaas i Enhver.no.

– Som forbruker er dette en god periode for å teste de andre kjedene enn dem du normalt handler hos. Prisforskjellen er minimal. Når alle skrur opp prisene, ender vi med tidenes minste forskjell mellom topp og bunn, sier Tom Ystaas, pristest-sjef i Enhver.no.

Mens forskjellen mellom billigst og dyrest flere år var på rundt 15-16 prosent, krøp den i fjor ned til nesten 12 prosent. Hittil i år er det kun 7,54 prosent som skiller topp og bunn på pristabellen. Forklaringen er at kjedene som vanligvis strekker seg lengst på pris foreløpig har holdt igjen og bremset priskrigen.

Denne uken er det - overraskende nok - Coop Obs som er billigst i Enhvers ukentlige handlekurv. Obs var 5 prosent dyrere enn fjorårets billigste kjede i fjor, og har tradisjonelt ligget på et høyere prisnivå enn lavpriskjedene.

– Det er egentlig sensasjonelt med tanke på hvor lenge det er siden sist de hevdet seg i toppen. Denne uken har de mange gode kupp. Men hvis lavpriskjedene hadde vært påskrudd, hadde Obs aldri vunnet, sier Ystaas.

BILLIGST: Coop Obs endte på andreplass i forrige ukens handlekurv. Denne uken smeller butikkjeden til med en førsteplass. Her fra Haugenstua i Oslo. Foto: Halvor Ripegutu

Vinner på Cheez Doodles



– Hvor ofte skjer det at noen andre enn Rema 1000, Kiwi og Coop Extra er billigst i handlekurven?

– Det er lenge siden sist. Meny har vunnet én gang de siste seks eller syv årene, og da datt alle tilbudene deres ned i handlekurven vår. Kun Obs har innimellom hatt lavere priser enn de tre største kjedene, men da må også tilbudene deres treffe ekstremt godt. Det skjer fra tid til annen, men ikke ofte, sier Ystaas.

– Kan vi forvente at Obs topper neste ukes handlekurv også?

– Nei, jeg ville ikke forventet det. Men det er sikkert lurt å dra innom Obs denne uken, sier Enhver-gründeren.

UTSLAGSGIVENDE: Cheez Doodles-prisen skiller nummer én og nummer to i denne ukens handlekurv. Foto: (OLW)

Denne uken er det fire kroner mellom Obs og Kiwi, som er nest billigst på listen. Meny er dyrest, men det skiller ikke mer enn 89 kroner mellom Obs og Meny fordelt på 40 produkter.

Varen som skiller Obs fra de andre kjedene, og som sikrer en overraskende seier, er 120 gram Cheez Doodles - som koster 11,58 hos Obs og 19,90 hos Kiwi, Rema 1000 og Extra. Men Obs er også soleklart billigst på blant annet to Delikat-salater, Tine sjokomelk og sauser fra Blue Dragon.

SJEF: Det er ikke ofte Obs-sjef Lars Tendal kan juble over å være billigst - men i 2020s syvende utgave av Nettavisen Økonomis pristest går Obs seirende ut. Foto: Halvor Ripegutu

Coop: – Ikke overrasket

Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, er selvsagt strålende fornøyd med resultatet fra handlekurven.

– Vi er selvsagt glade for å vinne denne ukens pristest, men ikke så overrasket. Vi vet at Obs med sine tilbud og kampanjer er like billige som lavpriskjedene, sier Kristiansen.

FORNØYD: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, Foto: (Coop)

Kristiansen sier at stadig flere får øynene opp for varehuset: I januar økte Obs omsetningen med 6,2 prosent.

– Våre kunder, som også er våre medeiere, setter pris på å kunne kjøpe alt fra barneklær, brettspill og frokostblanding i samme butikk, sier talsmannen.

Her er hele ukens handlekurv:

Produkter Agurk 1 stk 18.8 20.9 18.9 19.8 19.9 18.8 Champignon 1 kg løsvekt 38.5 42.9 41.9 38.5 41.9 38.5 Mills Majones 330 gr (2 poser) 29.9 32.6 32.9 29.9 31.9 32.9 Mills Kaviar 185 gr 19.9 24.3 22.9 19.9 23.9 22.9 Skummet melk Tine 1 liter 17.9 19 18.9 17.9 18.9 18.9 Fiskepinner Findus 750 gram 49 55.1 52.9 51.9 54.9 52.9 Nugatti Original 500 gram 29.9 30.9 29.9 29.9 30.9 29.9 Nescafé Gull refill 100 gr 34.5 37.5 34.5 44.9 36.9 34.5 Billigste kneip 1 stk 7.9 7.9 7.9 8.9 7.9 7.9 Cheez Doodles 120 gr 19.9 21.1 11.58 19.9 20.9 19.9 Picnicskinke Stabburet 325 gr 39.9 41.2 42.3 39.9 40.9 39.9 Piano vaniljesaus 1 liter 31.9 33.9 31.9 31.9 32.9 31.9 Kaptein kjeks 200 gr 18.4 20.5 18.7 18.4 19.5 18.4 Bergensk Fiskesuppe Toro 81 gr 17.9 19.6 14.9 17.9 17.9 17.9 Pannekaker Øko. Toro 540 gr Familiepakning 34.9 29.9 34.9 34.9 32.9 34.9 Toro Brownies 555 gram 29.9 19.9 31.3 29.9 29.9 29.9 Grandiosa Hj.laget m/kjøttdeig 1 kg med kjøttdeig 89 98 85.9 89 94.9 89.9 Italiensk salat med skinke 180 gr 18.9 20.9 11.9 18.9 18.9 18.9 Tomatsuppe m/makaroni 119 gr 19.9 21.1 19.9 19.9 20.5 19.9 Tine Sjokomelk 1 lit 26.9 29.9 22.9 27.9 29.7 28.9 Tine Yoghurt Melon/pasjonsfrukt 4pk 4x150gr 18.5 20.5 18.5 18.5 19.5 18.5 Egg billigste type 12stk 12 stk 25.9 26.6 26.9 25.9 25.9 25.9 Bixit Original 300 gram 16.9 21.1 19.9 19.9 20.9 19.9 Chili Sauce, Heinz 340 gram 30.9 33.3 32.8 30.9 31.5 30.9 Daim Strøssel Freia 100 gr 24.4 26.7 26 24.5 24.9 24.5 Farris Sitron 1,5 liter 19.9 26.7 19.9 19.9 25.9 21.4 OMO Color Refill 490 ml 35.9 39.5 38.2 35.9 38.5 36 Raspeballer Stangeland 1 kilo 35.9 38.6 37.4 34.6 38.5 35.9 Solo plastflaske 0,5 liter 25.9 26.9 25.9 24.9 26.9 25.9 Taco spice mix 3X25G null 14.9 16 15.8 14.9 15.9 14.9 Makrell i tomat 6 pk 6 stk 20 35.9 35.4 20 34.9 33 Sukkerkulør, Toro 90 gram 14.4 15.7 14.5 14.4 14.9 14.4 Oyster Spring Onion 120 gr 15.2 17.7 10.32 16.5 16.5 16 Dolmio Intens hvitløk 500 gr 23.9 22.9 19.9 23.9 24.9 23.9 Woksaus Sweet and sour 120 gr 17.9 19.4 10.8 17.9 18.5 17.9 Skivet Ridderost Tine 170 gr 34.9 36.9 37.4 35 37.5 35.9 Woksaus Teriyaki 120 gram 15.4 17.2 10.08 17.6 17.9 16.9 Bringebærsyltetøy eget merke 1000 gram 20.73 20.73 21.9 20.7 20.73 21.7 Jordbærsyltetøy eget merke 1000 gram 20.73 20.73 20.7 20.7 20.73 20.7 Rødbetsalat, Delikat 200 gram 23.9 24.9 16.8 23.9 24.9 23.9 Totalsum 1049.95 1135.06 1045.97 1070.59 1125.85 1085.69

