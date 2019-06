Denne muligheten bør du gripe for å få pengene til å vokse

Skal du betale ned på boliglånet, eller bør du spare i fond? Disse grepene bør du ta for din privatøkonomi.

Er du en av mange som lurer på hva som lønner seg for å få mest verdiøkning? Vi har jo så lyst til å gjøre gode valg og smarte grep. Men hvordan får vi pengene til å vokse mest mulig?

Betal ned ekstra nå

Lite er så omdiskutert som hvor mye eller hvor fort man skal betale ned på boliglånet. De siste årene har vi hatt en eventyrlig prisstigningen i eiendomsmarkedet og flere har tjent godt på å eie sin egen bolig. Dette kombinert med rekordlave boliglånsrenter.

Mange eksperter hevder at det er viktig å betale ned ekstra på lånet når rentene er så lave som de har vært og som de er nå. Og at du ikke skal spare til pensjon før du har betalt ned mye på boliglånet.

Spre sparepengene dine

Sannheten er at det har vært veldig gunstig å ha boliglån i Norge de siste årene. Da kan det være lett å tenke at bolig er den beste investeringen du trenger å gjøre. Men det er ikke bare boliger som har økt i verdi. I samme periode har vi også hatt en gjennomsnittlig årlig netto avkastning på 11% i det globale aksjemarkedet. I tillegg fordeler du sparepengene dine i flere kurver. Du får investert i både boligmarked og næringsliv.

Du skal selvfølgelig betale ned på boliglånet ditt til du kommer til et behagelig nivå, men har du en belåningsgrad på 50 til 60% av boligens verdi, kan du vurdere å trappe ned på avdragene og øke fondssparingen din.

Ikke gambling

Det finnes mange myter om sparing i fond. Noen kan føle at det er forbundet med altfor stor risiko. Men å spare i fond er ikke det samme som å gamble. Du setter penger i næringslivet. Det investeres i store, trygge selskap som forvalterne kjenner og har tro på at vil levere positive resultater også i fremtiden.

Du bygger deg på denne måten verdier som senere vil gi deg muligheter til å avgjøre hva du skal gjøre. Er det slik at du om 10 år ønsker at du hadde lavere boliglån, er det ingenting i veien for å innbetale noe av fondet til lånet. Det kan derimot være vanskeligere å måtte be om økning av lånet for å skulle bruke til forbruk, reise eller bytte av bil.

Tenk langsiktig

Husk at det er viktig å ha et lengre tidsperspektiv, både når det gjelder kjøp av bolig og sparing i fond. Kjøp og salg av bolig er forbudet med høye kostnader. I fond vil verdien på pengene svinge underveis i perioden du sparer. Da er det viktig å ha tiden med seg, så pengene kan vokse tilbake igjen.

Lykke til med din avgjørelse!