Denne norske børsen er verdens dyreste: Nå advarer eksperten mot boblemarked

Norske Merkur Market, som er en del av Oslo Børs, fremstår som verdens dyreste børs, der over ni av ti selskaper ikke tjener penger. Det får investeringsdirektøren til å reagere.

De drøyt 50 selskapene som er notert på handelsplassen Merkur Market (se faktaramme nedenfor) har nå passert 100 milliarder kroner i verdi. Det finnes en rekke selskaper i Norge som er verdt mer enn disse selskapene.

Men, og det er et stort men: Det som kjennetegner selskapene på Merkur, er at selskapene ikke tjener penger i dag. De vil neppe gjøre det neste år heller, skal vi tro investeringsdirektør Robert Næss i Nordea.

- Det kan derfor ta mange år før selskapene kan gi penger tilbake til investorene. Det er ikke nødvendigvis et problem så lenge inntjeningen blir god når den først kommer, sier Næss til Nettavisen Økonomi.

Fakta Merkur Market ↓ Etablert som en del av Oslo Børs i 2016, tilbyr selskaper og eiere en av Europas raskeste opptaksprosesser.

Selskapene må ha minimum 30 aksjeeiere, men det er ingen krav til minimum markedsverdi.

Sektorer som dominerer, er teknologi, sjømat og helse.

Store kjente selskaper på Merkur Market er Kahoot!, Vaccibody, Aker BioMarine, Quantafuel og Aker Carbon Capture

Mislykkes

Men ifølge Næss har 92 prosent av selskapene på Merkur Market ingen inntjening. Kun 3 prosent av selskapene har det han betegner som normal inntjening. Merkur Markets fremstår ifølge Næss som verdens dyreste børs ut fra de drøyt 300 børsene han har sett på.



Da snakker vi om dyrest ut fra forholdet mellom inntjeningen og verdsettelse av selskapene, forholdet mellom omsetningen og verdsettelsen, samt forholdet mellom bokført verdiene i selskapene og aksjeprisingen.

- Men, vil Merkur-selskapene tjene penger?

- I dag ser vi at selskap som ble opprettet for under ett år siden og ennå ikke har et produkt eller salg, verdsettes til milliarder. For noen av selskapene kan det være riktig, men hvis en ser på summen av disse selskapene, vil de fleste mislykkes, advarer Næss.

Hovedindeksen ved Oslo Børs har så langt i år falt med 7,6 prosent. Men siden årsskiftet er Merkur Market opp 112 prosent, der vinneraksjene er opp mange hundre prosent.

Boble

- Vil du si at det er bobletendenser?

- Ja, jeg synes at bobletendenser er et godt valg av ord. Vi har ingen generell boble i aksjemarkedet. Det finnes en rekke selskap som er fornuftig priset. Men, i deler av markedet er det absolutt tilfelle, og Merkur Markets er nok farlig nær å kunne bli karakterisert som et boblemarked, advarer investeringsdirektøren.

Det mest kjente og verdifulle selskapet på Merkur Market er spill- og læringsselskapet Kahoot!-aksjen er opp nesten 200 prosent siden nyttår, og selskapet er nå verdt svimlende 20 milliarder kroner (se grafen under).

KRAFTIG ØKNING: Kahoot!-aksjen var på det meste iår opp 200 prosent, men har fått en smekk de seneste dagene. Foto: (Infront)

Kahoot! er sammen med vaksineselskapet Vaccibody de to klart største selskapene på Merkur, med til sammen 37 milliarder kroner i børsverdi.

Supert

- Kahoot har jo et supert produkt. Med Microsoft, Disney og Softbank som aksjonærer, er det ingen tvil om at produktet skiller seg ut og har et stort potensial. Men, så er det dette med inntjening. Kahoot! må vise at de er i stand til å få mangfoldige milliarder i salgsinntekter for å forsvare dagens aksjekurs, sier Næss.

Når det gjelder Vaccibody, er ikke salget noe problem dersom medisinen deres viser seg å virke etter hensikten. Næss mener at med en legemiddelgigant som Roche med på laget, er det absolutt sjanser for at de lykkes.

- På den annen side så vil de færreste medisiner ende opp som et godkjent produkt. Da kan dagens verdsettelse på 16,8 milliarder vise seg å være altfor høy.

Næss har latt seg friste av noen av Merkur-aksjene. Han deltok blant annet i kapitalutvidelsen i Røkke-selskapene Aker Offshore Wind og Aker Carbon Capture på vegne av fondet Nordea Norge Verdi. Næss er ute av selskapene nå.

Ellevilt

- Men hvilke risikovillige investorer står bak denne ekstreme oppgangen for Merkur-selskapene?

- I starten var det vanlig å skylde på småsparere som i mangel av sportsveddemål kastet seg over aksjer. Den elleville prisingen vi så i aksjer som flyselskapet Norwegian, er gode eksempler på dette.

- Verdien av aksjer som er høyt priset, har nå passert 300 milliarder kroner i Norge. Internasjonalt tilsvarer disse aksjene verdien av 15 oljefond, svarer Næss. Med andre ord snakker vi om verdier for vanvittige 160.000 milliarder kroner!

Næss sier at disse enorme summene viser at småsparerne ikke kan ta hele skylden for den ekstreme oppgangen. Det kan tenkes at flere antatt mer kompetente investorer har kastet seg på.

Frikoblet

- De ser at denne typen aksjer bare stiger videre selv om aksjekursene er frikoblet fra grunnleggende sammenhenger.

- Det er jo ofte det som skaper en boble, at mange i starten tjener godt på at verdiene blir mer og mer luftige. Taperne blir de som står igjen når luften siger ut, advarer Næss,.

- Så dette er selskaper den vanlige småsparer bør holde seg unna?

- Det hadde vært kjekt å vite. Men for å vite hvem som lykkes, trenger en å regne på sannsynligheten for at en faktisk får til et godt produkt. Deretter må en unngå at det ikke sitter noen andre rundt omkring i verden som har fått til et enda bedre produkt, svarer Næss.

Én vinner er nok

Til slutt er selskapet avhengig av at det er noen som er villig til å betale det de ønsker å få for produktet. Det gjør det krevende å finne vinnerne. Men en mulig løsning er å kjøpe litt i alle av disse selskapene.

- Tross alt har jo både Facebook og Goole startet som småselskap uten inntjening. Dersom man bare hadde én av disse i porteføljen, kunne en levd med å tape mye på resten av selskapene, sier investeringsdirektøren.

Og hadde denne strategien vært lønnsom historisk? Nordeas regneglade investeringsdirektør har selvfølgelig også regnet på det. Han har sett på vel 30.000 selskap per år de siste 25 årene. For hvert år har Næss samlet selskapene som er høyt priset i en gruppe og de øvrige selskapene i den andre gruppen.

VÆR FORSIKTIG: Investeringsdirektør Robert Næss i Nordea advarer mot bobletendenser på Merkur Market. Foto: (Nordea)

Tapt mesteparten

Så har han beregnet hvilken avkastning du ville ha fått om du kjøpte aksjer i selskapene uten inntjening og sammenlignet disse med resten av børsen.

- I noen år, som i år, ville du ha slått børsen om du kjøpte litt i alle de dyre selskapene. Men, det har vært noen tunge år. Når vi oppsummerer avkastningen i hele perioden, ville du ha tapt mesteparten av pengene om du kjøpte de dyre aksjene.

- Du ville derimot ha firedoblet pengene hvis du hadde holdt deg til de «andre» aksjene. Det betyr at rådet mitt er å holde seg unna disse selskapene, fordi det er litt tilfeldig hvem som blir en av de få vinnerne, sier Næss.

Ettersom børsnoteringen på Merkur Market er langt lettere og går langt raskere enn for de store allmennaksjeselskapene, har antall nye børsnoterte selskaper i år økt kraftig.

Paradoks

Det har paradoksalt nok skjedd i koronaåret 2020. Men fasiten er 34 nye noteringer i 2020 på Oslo Børs, hvorav hele 31 av dem på Merkur Market. Til sammen har disse 31 selskapene fått inn 13-14 milliarder kroner i frisk kapital fra risikovillige eiere.

- Hvis du hadde spurt meg i januar om hva som ville skje med børsnoteringer i år dersom vi får økonomisk nedgang, ville jeg sagt at det blir en klar nedgang. Sånn sett er det ikke lett å forklare det store antallet som har kommet i år, sier Næss om det store paradokset.

Han sier at på slutten av 90-tallet fikk vi også mange børsnoteringer. På den tiden trodde man at solen gikk ned for vanlige selskap, og at internettselskap skulle overta alt. Historien har vist at de eksisterende selskapene har greid å omstille seg, mens det er usedvanlig få igjen av nykommerne før årtusenskiftet.

Skriker

- Den enkle grunnen til at vi får så mange noteringer, er at aksjemarkedet skriker etter sånne selskap. Av en eller annen grunn velger investorene å se mer på den mulige oppsiden enn en mer realistisk utvikling, forklarer investeringsdirektøren.

Det gir også muligheter for folk som har tanker om hva som skal til i det grønne skiftet. Over halvparten av selskapene på Merkur Market er såkalte grønne vekstaksjer.

- Da kan man raskt lage en god presentasjon, få med 30 deleiere og så etter et par uker være klar for børsnotering på Merkur Market, sier Næss, ikke uten en viss ironi.

Men om Næss er skeptisk, er kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs desto mer fornøyd. Han beskriver lanseringen av Merkur Market som «veldig vellykket».

Løft

- Særlig i år har den nye markedsplassen virkelig fått seg et løft, og det kommer mange nye Merkur-selskaper de neste ukene, sier Aase.

- Det vi ser, er at Merkur Makret fungerer som en inngangsdør til børsen. Hensikten med markedsplassen er å åpne døren for at flere selskaper får tilgang til kapitalmarkedet. Vi ser at de nye selskapene som kommer, lykkes med å få inn kapital, fortsetter han.

Med børsnoteringen av Volue, har Merkur-selskapene hentet inn drøye 12 milliarder i frisk kapital Aase sier at mange Merkur-selskaper har planer om å gå videre til en notering på Oslo Børs.

Ifølge Aase tiltrekker selskapene seg både investorer fra utlandet og norske institusjonelle investorer, det er en del fond som deltar i kapitalinnhentingen.

VELLYKKET: Kommunikasjonssjef Geir Harald Aase ved Oslo Børs er svært fornøyd med Merkur Market. Foto: (Oslo Børs)

Hjørnestener

- Vi ser også at det typisk er mer langsiktige investorer som tegner seg. De er med fra første dag og er såkalte hjørnestensinvestorer.

- Hva med faren for bobletendenser?

- Dette er vekstselskaper, det må investorer være klar over, de må ha et bevisst forhold til risiko. Det er en del unge selskaper som ennå ikke har prøvd ut forretningsmodellen, og derfor påtar investorene seg en forretningsmessig risiko, det er unge selskaper man må være oppmerksomme på, svarer Aase.

Merkur Market skifter for øvrig 9. november navn til Euronext Growth og blir da en del av de større vekstmarkedene til Euronext med en klar vekstprofil. Euronext vant i fjor kampen om Oslo Børs

Over 10 prosent

Mange av selskapene på Merkur Market er grønne selskaper, mens en annen trend er IT og digitalisering. Tirsdag noteres enda et IT-selskap, programvareselskapet House of Control, IT, mens mandagens nykommer Volue er en grønn IT-aksje.

- Alle børsnykommerne denne uken er IT-selskaper, faktisk utgjør IT-selskapene, inklusive Adevinta, nå mer enn 10 prosent av markedsverdien på Oslo Børs, sier Aase.