Denne nye Erna Solberg-regjeringen har faktisk en god mulighet til å bli gjenvalgt

Da Fremskrittspartiet rømte hjemmefra, ble det plass for den hjemvendte sønnen.

Etter noen dager med ellevil hjemme alene-fest i Fremskrittspartiet, fremstår en borgerlig regjering som har en sjanse til å bli gjenvalgt.

På under en uke er norsk politikk vendt på hodet, og de største taperne i kaoset er den rødgrønne siden.

Arbeiderparti-leder Jonas Gahr Støre kan snakke om borgerlig kaos, men det gjør lite inntrykk på velgerne.

Fremskrittspartiet har fått over 1.000 nye medlemmer og stiger på de ferske meningsmålingene. Og i dag får vi en ny blågrønn regjering som er håndplukket med tanke på valgkampen og stortingsvalget om 18 måneder.

SAMMEN I REGJERING: Venstre-rivalene Sveinung Rotevatn og Abid Raja.

I Kristelig Folkeparti hylles som den avgåtte partilederen Knut Arild Hareide som i Bibelens fortelling om den hjemvendte sønnen.

Venstre styrker laget to profiler som snakker til hver sine kretser: Den litt akademiske Sveinung Rotevatn og Abid Raja, som har et godt grep om partiets grunnplan.

Høyre setter inn sin kommende stjerne Tina Bru og gjør en grønn vri i Olje- og energidepartementet.

Men nå må vi holde fest og være glade. For denne broren din var død og er blitt levende, han var kommet bort og er funnet igjen. Lukas 15:32



Det mest overraskende er Knut Arild Hareides u-sving. Riktignok ikke politisk, for en blågrønn regjering har vært hans ønskedrøm hele tiden - også da han ledet fløyen i partiet som ville bryte med Fremskrittspartiet. Politisk kan han trygt flytte tilbake til et hus med Høyre, Venstre og Kristelig Folkeparti.

Det overraskende ligger i at KrFs nye partileder Kjell Ingolf Ropstad ønsker å få tilbake sin populære rival i maktens sentrum. Det er generøst, og kjemien mellom Hareide og Ropstad vil avgjøre om det er naivt eller genialt.

På kort sikt er i hvertfall begeistringen i partiet unison, og der er det også solid støtte for å hente hjem IS-kvinnens og hennes angivelig dødssyke sønn.

Jeg vil bli overrasket hvis ikke Kristelig Folkeparti blir belønnet med oppgang på meningsmålingene, og da er ikke veien til sperregrensen så lang.

OPPTUR: Ikke umulig at alle de tre blågrønne partilederne kan oppleve en opptur. Fra venstre Kjell Ingolf Ropstad (KrF), Trine Skei Grande (Venstre) og Erna Solberg (Høyre). Foto: Trond Lepperød, Paul Weaver (Nettavisen)

Fire ting må skje for at Erna Solberg kan fortsette med en borgerlig regjering etter valget i 2021:

Venstre og Kristelig Folkeparti må over sperregrensen på 4,0 prosent.

Høyre må beholde en jevnt høy oppslutning som styringsparti.

Fremskrittspartiet må klatre mot gamle høyder og være garantist for borgerlig regjering.

Det er høyt opp og langt frem, men sjansene er utrolig mye bedre enn det synkende skipet som Fremskrittspartiet forlot.

Foreløpig er ikke spekulasjonene om de nye statsrådene formelt bekreftet, så jeg må ta et forbehold om at det kan komme overraskelser helt til det siste. Men inntrykket er at den blågrønne regjeringen er fornyet og forbedret.

Les også Dette blir statsrådene i Erna Solbergs nye regjering

Rettferdig eller ikke, så er det nok et klokt valg å bytte ut Anniken Hauglie nå og ta «trykket» ut av NAV-skandalen. Det både Arbeiderpartiet og Høyre har felles i den saken er avgåtte statsråder som har ansvar for at det gikk galt.

Samlet er regjeringen styrket ved at de mest erfarne statsrådene har fått nye og tyngre poster.

SPENNENDE: Høyre-politiker Tina Bru fra Rogaland er født inn i oljeindustrien og kan den godt, samtidig som hun ønsker en grønn kursendring. Foto: Cf-wesenberg@kolonihaven.no (Høyre)

Den mest spennende utnevnelsen er Tina Bru (33) som olje- og energiminister. Hun har en fot i næringen og kan den godt, men markerer en grønn kursendring. Hun har gått inn for at næringen skal være utslippsfri før 2035 og har en fortid som gjorde at DN Magasinet døpte henne for «Høyreradissen med Palestina-skjerf».

Det er selvsagt en betydelig overdrivelse, men har gått inn for radikale grep som å avvikle barnetrygden og kontantstøtten.

Ferden mot valgseier i 2021 blir på ingen måte uproblematisk. På bare noen dager har ulike Frp-politikere i fri regi åpnet for omkamper om abort, bioteknologi, regionreformen, vindmøller, Ullevål Sykehus og E 18 Vestkorridoren, for å nevne noe.

Det løsslupne Fremskrittspartiet har fått frierier fra Rødt og SV på enkeltsaker, mens enkelt i Frp drømmer om å samarbeide med Senterpartiet.

Og med Abid Raja i regjeringen er en ting sikkert - det blir ikke kjedelig.

PS! Hva mener du? Var det riktig å slippe Knut Arild Hareide tilbake i regjeringen, og har du tro på den nye Erna Solberg-regjeringen ved valget til neste år? Skriv et leserbrev!