Denne prisen har du ikke sett på 15 år

Prisrekordene fra nyttår er snudd opp ned.

Mandag morgen får du kjøpt diesel til ned mot 10 kroner og bensin til godt under 12 kroner mange steder i Norge. Uno X kan melde om kr. 9,69 på pumper i Sandnes og Namsos.

Så lavt har ikke diesel vært priset siden november 2005 - da kostet en liter diesel kr. 9,61, viser SSBs statistikk over historiske drivstoffpriser. Statistisk Sentralbyrå har registrert månedlige drivstoffpriser siden 1980-tallet.

- Innkjøpsprisen er i kraftig bevegelse på grunn av verdenssituasjonen. Da får vi lavere priser. I tillegg er det høy intensitet og sterk konkurranse i det norske drivstoffmarkedet, sier Jens Haugland, daglig leder i Uno X Norge.

Les også: Full priskrig på bensin og diesel: - Lenge siden vi har opplevd dette

BILLIGSTE PÅ 30 ÅR: Mandag morgen kostet en liter diesel 10,10 kroner på UnoX-stasjonen på Fredensborg sentralt i Oslo. Foto: Morten Solli (Nettavisen)

40 prosent prisfall siden nyttår

For å finne lavere pris når prisstigningen er medregnet, må vi helt tilbake til juli 1990. Da kostet en liter diesel kr 5,04, som tilsvarer 09,40 kroner i 2020.

Ferskere prishistorikk viser en rask vei ned fra i vinter. Ved nyttår lå veiledende pris på rekordhøye kr. 17,53 og 16,86 - det fremgår av prisstatistikk Nettavisen har fått tilgang til. Det betyr at prisnedgangen på diesel - fra høyeste listepris til laveste observerte pumpepris - er på 40 prosent!

Les også: Når butikken er konkurs: Bare én betalingsmetode gir rett til å få igjen pengene

Søndag ettermiddag kunne du kjøpe bensin og diesel til svært lave 11,48 og 10,28 per liter hos Shell express i Prinsdal.

Her er noen priser registrert søndag kveld og mandag morgen i Namsos og i Oslo-området:

Drivstoffpriser Stasjon Diesel Bensin Uno X, Ullvaren, Namsos 9,69 10,49 Uno X, Fredensborg 10,1 11,29 Shell, Holmlia 10,49 11,59 Xy, Tåsen 10,3 11,49 Circle K, A. Kiellands Plass 10,58 11,58 Automat1, Ullevål 10,38 11,59 Shell, Marienlyst 10,79 11,75 Esso, Gaustad 10,68 11,58

Pumpeprisene på bensinstasjoner justeres ofte. Det kan derfor være endringer i prisene oppgitt her allerede noen timer etter at prisene ble registrert av Nettavisen.

Veiledende priser er høyere enn snittet av pumpepriser, som er hva SSB-tallene er basert på. Med veiledende pris på 16-17-tallet gjennom hele januar og februar, lå pumpeprisen stort sett på 15-tallet.

De oppsiktsvekkende lave pumpeprisene nå skyldes i stor grad priskriger, påpeker Knut Hansen, pressetalsmann i Cirkle K Norge.

- Det er lokalt og utslagene varierer fra sted til sted.

- Hvor lenge kan vi forvente dieselpriser under 11 kroner?



-Det har vært harde priskriger gjennom helga, men jeg vil ikke mene så mye om hvor lenge dette kan vare, sier Hansen.

De veiledende prisene har gått mye ned siden slutten av februar, etter at kostprisene begynte å falle. I april ble det satt nye bunnrekorder for oljeprisen.

Les også: Test av matvarepriser: Her er det dyrest å legge handleturen før 17. mai-feiringen

Lenge siden så store sprik

Mandag morgen er listeprisene kr. 14,66 for diesel og 15,20 for bensin på automatstasjoner, ifølge Circle K. At pumpeprisene går så mye som går 4 kroner under listeprisen er ikke vanlig, mener Hansen:

- Det er lenge siden vi har sett så lave pumpepriser som nå, og så store sprik mellom de veiledende prisene og pumprisene.

Prisene justeres når det er endring i kostpris, og det kan skje noen få ganger i uka, opplyser Hansen. Foruten kostprisene påvirkes prisene også av etterspørselen lokalt.

Kjøremønsteret de siste månedene har ført til en kraftig nedgang i antall biler på veiene, sammenlignet med hva som er vanlig på denne tiden av året. På det meste var drivstoffsalget ned 20-30 prosent i perioder av mars og april.

- Opphevingen av hytteforbudet har gjort at salget har tatt seg litt opp igjen nå, sier Hansen, som ikke ønsker å spekulere i om prisene kan gå enda mer ned.

Har kjørt mindre bil

Prisene justeres når det er endring i kostpris på fedigraffinerte produkter, og det kan skje en eller flere ganger i uka, opplyser Hansen. Foruten kostprisene påvirkes prisene også av etterspørselen både lokalt og internasjonalt.

Kjøremønsteret de siste månedene har ført til en kraftig nedgang i antall biler på veiene, sammenlignet med hva som er vanlig på denne tiden av året. På det meste var drivstoffsalget ned 20-30 prosent i perioder av mars og april.

- Opphevingen av hytteforbudet og det at vi kan forflytte oss mer har gjort at salget har tatt seg litt opp igjen nå, sier Hansen, som ikke ønsker å spekulere i om prisene kan gå enda mer ned.