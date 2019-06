Denne snusboksen gjør ham til lovbryter: – Det strider mot all sunn fornuft

I Norge er det ikke lov med tobakksfri snus. Derfor må de tilsette tobakk for å få lov til å selge det nærmest identiske produktet i Norge.

OSLO S (Nettavisen) Rett utenfor hovedinngangen til Oslo sentralbanestasjon står det noe som ligner en militærbrakke. Men det er faktisk en snusbutikk.

Nettavisen møter snuskongen Geir Hammer som er administrerende direktør i Swedish Match Norge. Selskapet står bak produkter som General, en av de mest populære snusmerkene i Norge.

Han viser ivrig frem to snusbokser som er nesten helt like. Den ene har tobakk i seg, og er lovlig i Norge. Den andre er ulovlig å innføre i Norge – fordi den ikke inneholder tobakk. Dette er produkter fra deres nyvinning, nemlig G.4 All White. En serie med snus helt fri for tobakk.

Kliss like. Den éne er forbudt

FORBUDT: Snusen til venstre er solgt i Sverige og inneholder nikotin, men ingen tobakk. Den er forbudt å innføre i Norge. Snusen til høyre er lovlig, for den er tilsatt noen få gram med tobakk. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Snusboksen har han tatt med fra Sverige. Det gjør ham, ifølge Helsedirektoratet og Tollvesenet til en lovbryter.

Ifølge Tolldirektoratet er det følgende regler som gjelder:

«Det er forbudt å innføre nye former for tobakks- og nikotinholdige produkter. Dette følger av forskrift om forbud mot nye tobakks- og nikotinprodukter § 2.»

«Etter Helsedirektoratets vurdering er tobakksfri snus med innhold av nikotin et nytt nikotinprodukt etter denne forskriften.»

– Det er jo helt sjanseløst, sier Hammer til Nettavisen Økonomi.

Ifølge Tobakksskadelovens formålsparagraf er målet med loven å «på sikt bidra til å oppnå et tobakksfritt samfunn». Men når selskapet har utviklet produkter uten tobakk, blir de forbudt.

– Strider mot sunn fornuft

– Vi har søkt om dispensasjon gjentatte ganger, og det kan Helsedirektoratet gi, men de har valgt å si nei, sier Hammer.

– Hvorfor er det ikke lov?

– Det er et spørsmål vi stiller oss. For det strider mot all sunn fornuft. De snakker om de skadelige emne i snus, og spesielt tobakk. Vi har brukt mye energi på å fjerne tobakken og finne gode alternativer som svarer på det opprinnelige ønsket, så synes vi det er helt merkelig.

– Kan dere bevise at det er mindre skadelig?

– Det er vi relativt sikre på. Snus er beviselig det minst skadelige tobakksproduktet som finnes og nå har vi fjernet tobakken fra den. Vi har skapt et godt produkt som folk liker, forklarer han.

Ettersom de er en del av tobakksindustrien, er det få som vil snakke med dem. Inkludert helsemyndighetene.

SNUSBUTIKK: Inne i brakken like ved Oslo S er det rader med snus. Alle produktene ser helt like ut etter innføringen av nøytrale tobakkspakker i fjor. Siden har salget bare fortsatt å øke, stikk i strid med intensjonen bak forbudet. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

– Det er ingen som bestrider at tobakk er skadelig, og spesielt røyking. Men det er utrolig mye mindre skadelig å snuse fremfor å røyke, og det er det unison enighet om. Da er det langt bedre at folk slutter å røyke, og heller snuser, forklarer Hammer.

Kunne vært tobakksfri

Han mener at hvis de fikk selge tobakksfri snus, kunne store deler av markedet allerede vært helt tobakksfritt.

– Over 15 prosent av markedet i dag er «all white» med litt tobakk i. Denne snusen kunne vært tobakksfri om myndighetene åpnet for det, sier Hammer.

Han etterlyser å få komme i dialog med myndighetene om å få dette på plass.

– Det hadde vært mye bedre med dialog. Vi har laget snus i over 200 år, vi er snus. Og vi vil svare på alle spørsmål som myndighetene har, åpent og ærlig.

Derfor er det forbudt

Sommeren i fjor hadde tobakksfri snus allerede funnet veien til norske butikkhyller. Det mest kjente var produktet Epok. Etter mye om og men, endte Helsedirektoratet opp med å tvinge butikker til å slutte å selge snusen.

Seniorforsker ved Folkehelseinstituttet uttalte til Dagbladet i forbindelse med vedtaket til Helsedirektoratet at det vitnet om å være en prinsippsak.

– Det virker mer som en prinsippsak. Hvis myndighetene faktisk vil få nikotinbrukere over på de minst skadelige produktene, så harmonerer denne politikken dårlig, sier han.

Lund forklarer at Epok som er en tobakksfri snus, har veldig lave nivåer av de mest kreftfremkallende stoffene.

– Den har en skadegrad som kan sammenliknes med nikotintyggegummi, sa han til Dagbladet.

Helsedirektoratet ga produsenten en ukes frist for å trekke den tilbake fra markedet, og direktoratet mener den er i strid med lovverket som sier nei til nye snusprodukter.

Swedish Match mener imidlertid det er en forbedring av et gjeldende produkt, og ikke et helt nytt tobakksprodukt.

– Det handler om å skape et minst mulig skadelig produkt. Det beste hadde vært om de regulerte dette på lik måte med andre produkter, som man for eksempel har gjort med e-sigaretter. Produktet vi snakker om her er snusens e-sigarett, sier Geir Hammer.

Helsedirektoratet bekrefter til Nettavisen at de har en pågående sak om å gjøre slike produkter lovlig, og at dette forventes ferdigstilt innen kort tid.