Derfor dropper Coop såpe når de vasker handlevognene

I motsetning til konkurrentene, velger Coop å droppe såpe og desinfiserende middel når de skal rengjøre handlekurver og handlevogner. FHI gir tommel opp.

- Vi følger de rådene vi får fra helsemyndighetene. Vi bruker en mikrofiberklut, enten tørr eller kun fuktet med vann, forteller Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge.

Han forteller at en mikrofiberklut tar nesten 100 prosent av bakterier, skitt og virus, og viser til tester gjennomført av Lilleborg. Han legger til at det er kun når det er våte flekker man skal bruke fuktig klut, og at det ikke er nødvendig med såpe for å rengjøre godt med mikrofiberklut.

- Det er mye snakk om at man må desinfisere kontaktpunkter i butikk, men hvis ikke desinfeksjonene gjøres på riktig måte med nok middel og tilstrekkelig virketid, har det dårlig effekt. Det er grunnen til at vi benytter mikrofiberkluter, sier han.

- Ikke smitte i butikk

- Helsemyndighetene har ikke anbefalt annet enn ordinær vask, og da mener vi at våre rutiner er de beste for å hindre smitte i butikk. Vi har aldri hatt så lavt sykefravær som nå, og meg bekjent har det ikke vært smittespredning i butikk, påpeker Kristiansen.

Han påpeker at rengjøring av blant annet handlekurver og handlevogner ikke er nok til å hindre smitte alene, men det er viktig at kundene er flinke til å sprite hendene før og etter handleturen.

- Det er det viktigste tiltaket i tillegg til å holde avstand til hverandre i butikken, sier Kristiansen.

RENGJØR GODT: Harald Kristiansen, kommunikasjonssjef i Coop Norge, sier at de har stort fokus på rengjøring i butikkene sine. Foto: Halvor Ripegutu (Mediehuset Nettavisen)

Ingen fare

Folkehelseinstituttet bekrefter at det er helt fint å bruke kun mikrofiberklut - uten såpe og vann, .

- Det er ikke nødvendig å benytte desinfeksjonsmiddel. Dersom vognene er synlig skitne, må såpe og vann benyttes. Om ikke kan mikrofiberkluter være et alternativ når det benyttes riktig, sier Mette Fagernes, seniorrådgiver ved avdeling for resistens- og infeksjonsforebygging i Folkehelseinstituttet.

Hun påpeker imidlertid at rengjøring av vognene er et supplement til håndhygiene før bruk.

- Dersom kundene utfører håndhygiene før bruk, vil det redusere risikoen for at det er sykdomsfremkallende mikrober på handlevognenes håndtak, sier hun.

Fagernes forteller at metoder som normalt benyttes for renhold er, etter det de vet per i dag, også effektive under koronapandemien.

- Vi anbefaler derfor at man kan benytte samme metoder som ellers er vist å være effektive, men at man øker rengjøringsfrekvensen, oppfordrer hun.

Ulikt hos konkurrentene

Selv om Coop ikke bruker såpe, vann og desinfiserende middel, gjør konkurrentene det annerledes.

- Vi bruker såpe og vann, som er svært effektivt mot både smuss, bakterier og eventuelle virus. I tillegg desinfiseres flatene hyppig med enten overflatesprit eller en klorløsning som vaskes av med vann, sier Martina Rabsch, kvalitetsdirektør i Rema 1000, til Nettavisen.

Hun påpeker at renhold er veldig viktig for dem, og håndtak på handlevogner og kurver berøres ofte i løpet av en dag.

- Disse vaskes eller desinfiseres med rent utstyr flere ganger om dagen, sier hun.

Nettavisen har også vært i kontakt med to av Norgesgruppens kjedebutikker, Kiwi og Meny.

- Handlevogner og kurver hos Kiwi rengjøres hyppig, og minst en gang om dagen. Det er hovedsakelig klorvann og engangsklut som benyttes ved rengjøring av disse kontaktpunktene, sier kommunikasjonssjef i Kiwi, Kristine Aakvaag Arvin.

- Vi har forsterket våre gode renholdsrutiner og innført en ekstraordinær renholdsplan i denne perioden, påpeker hun.





I Menys butikker skal også handlekurver og handlevogner vaskes godt.

- I vår renholdsplan står det at berøringspunkter på handlevogner og handlekurver skal tørkes over med såpe og vann, eller klorin blandet ut i vann. Det skal benyttes engangsklut som kastes etter bruk. Alternativt kan også overflate-desinfeksjonsmidler brukes, sier Nina Gjerdrum, markedskoordinator for Meny.

HANDLEKURV: Dagligvarekjedene rengjør håndtakene på handlekurver og handlevogner ulikt. Illustrasjonsfoto. Foto: Nina Lorvik (Mediehuset Nettavisen)

Holder ikke mål

Kjedene lover med andre ord godt renhold, men TV 2 hjelper deg har imidlertid nylig avslørt at renholdet ikke er så godt som man skulle ønske.

I uke 26 og 32 sjekket TV2 hjelper deg, i samarbeid med laboratoriet Mycoteam, hvor mye bakterier det er på handlekurvene/handlevognene og melkeskapene til lavpriskjedene Rema 1000, Extra og Kiwi. Totalt ni butikker ble sjekket.

Resultatene er nedslående. De tok totalt 18 bakterieprøver, og av disse var det kun én handlevogn hos Extra og ett melkeskap hos Kiwi som hadde akseptable mengder bakterier. Åtte prøver viste mer bakterier enn det bør være, og åtte andre prøver viste at det var relativt rent.

– Jeg synes disse resultatene er litt nedslående. Jeg hadde forventet at det var færre bakterier og renere på overflatene, sier seniorrådgiver i Mycoteam, Ingeborg Bjorvand Engh, til TV2 hjelper deg.

Hun mener resultatene indikerer at det både er lite renhold i butikkene og dårlig håndvask blant kundene.

Rema 1000 kom dårligst ut av TV 2 hjelper deg-testen.