Derfor elsker Norge Olav Thon

Olav Thon lovet å beholde topplua på under vielsen. Og Norge elsker det.

Det er noen mangemillionærer som klarer det.

Det vil si, begrepet mangemillionær er gått ut på dato, på samme måte som "millionvilla". Vi snakker om mangemilliardærer:

Det er noen få av dem som klarer å bli populære, til tross for at de tjener fjell med penger. Bjørn Kjos klarer det delvis. Men Olav Thon er selve mesteren. Hva er årsaken?

I første omgang må vi gå til Asbjørnsen og Moe, som begynte innsamlingen av Norske folkeeventyr på 1800-tallet. Disse eventyrene var en del av nasjonsbyggingen, og har i nesten 200 år vært med på å forme den norske folkesjela.

Og her passer Olav Thon rett inn - som Askeladden, selvfølgelig, helt siden han kom ut fra de dype skogene i Halllingdal med en bunt reveskinn under armene. Denne imagen er Olav Thon meget bevisst: skal han ut i offentligheten, eller på TV, har han alltid den rød-orange strikkelua på. Den er selve symbolet på en nøktern og nøysom mann som ikke definerer seg som del av den urbane eliten.

Men det går videre enn det: 95-åringen elsker friluftsliv, og overnatter heller i telt og ubetjente turisthytter enn på luksushoteller. Han spiser heller knekkebrød med brunost på kontorpulten enn varm lunsj i kantina, og han er æresmedlem i Den Norske Turistforening.

I 2013 overførte han hele formuen på 25,4 milliarder kroner fra Olav Thon Gruppen til Olav Thon Stiftelsen, som deler ut midler til allmennyttige formål, blant annet forskning.

Den folkelige imagen blir også styrket av at han har vært tydelig mot høye lederlønninger. For noen år siden mente han at 2-3 millioner må være rikelig for toppsjefene i hans selskaper. Tjener de for mye, begynner de bare å tenke på egne investeringer og mister fokus på selskapet.

Men viktig å ta med: Andre forretningsfolk forteller om en beinhard forretningsmann, som slett ikke gir ved dørene under forhandlinger. For han er ingen bygdetulling.

Tvert om har han vært mer enn omstridt blant byplansjefer og -antikvarer, og er ofte i krangel med påstander om ulovlig riving.

Han har også sittet i varetekt. Det skjedde på femtitallet, da han skulle selge ekkolodd til Island, og ble dømt til 50 000 i bot og ett års betinget fengsel for tollsvindel. På 80-tallet måtte han betale 80 000 for å ha påbegynt et byggearbeid for tidlig.

I forbindelse med Hallgrim Bergs autoriserte biografi Olav Thon. Milliardær i anorakk, som er en sammenhengende hyllest til sambygdingen, kom det også ut en konkurrerende bok med navn "Reven. Olav Thon og hans metoder av Dag Ellingsen.

Her ble det mer enn antydet av Olav Thon dannet selve grunnlaget for sitt imperium ved å handle revepels med tyskerne under krigen. Dette har hovedpersonen selv avvist på det sterkeste, og sagt at "Jeg solgte ikke ett skinn til tyskerne under krigen, bare til damene på Smestad, Holmenkollen og Slemdal".

Det mest påfallende med Olav Thons karriere, er likevel at dersom han hadde gått av med pensjon som 67-åring, som vanlige folk, hadde han gått glipp av hele kjøpesenterfesten.

Da hadde han ikke kontrollert eiendommer som skal summere seg til svimlende 5 millioner kvadratmeter. For at vi skal forstå omfanget: Det tilsvarer 282 utgaver av Slottet i Oslo.

Men uansett hvor mye han eier, og uansett hvor mye han tjener: Olav Thon har klart å få store deler av det norske til å elske den selfmade bondesønnen fra Ål. Det er en bragd i det egalitære Norge.

Derfor er det både en folkelig og folkekjær eiendomskonge som gifter seg i dag med sin Sissel på Hotel Bristol i Oslo. Vi gratulerer.