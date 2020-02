Derfor får du ikke kjøpt Viagra Reseptfri etter mørkets frembrudd

Til tross for at potensmiddelet Viagra nå selges reseptfritt, kan du ikke kjøpe det når som helst på døgnet.

- Årsaken er at det må være farmasøyt tilgjengelig når man skal kjøpe Viagra Reseptfri, forteller kommunikasjonssjef Anne Margrethe Thune i Boots Apotek til Nettavisen.

Uansett hvor du kjøper Viagra Reseptfri, som er tabletter for voksne menn med impotens, må du svare på et skjema med spørsmål knyttet til din helse. Det er dette skjemaet farmasøytene må godkjenne.

Les også: Jubler for rekordsalg av reseptfri viagra, men sexolog steiler: – En fryktelig dårlig idé (+)

- Kundene må gjennom en sjekkliste, og farmasøyten skal sørge for veiledning og å svare på spørsmål, forteller Thune.

I Boots Apoteks nettbutikk kan det kjøpes kun mellom klokken 8 og 16 på hverdager, men hos nettapoteket Farmasiet har du mulighet mellom klokken 9 og 20 mandag til torsdag og mellom 9 og 16 på fredager.

BEGRENSET: Hos Farmasiet og Boots Apotek må du holde deg til begrensede tidsrom for når du kan kjøpe Viagra. Foto: Skjermdump Farmasiet.no

- Vi har faktisk utvidet åpningstidene våre for å kunne selge mer Viagra, fordi vi ønsker å bidra til å begrense antall ulovlige salg, forteller daglig leder Hans Kristian Furuseth i Farmasiet.

- Det må være en farmasøyt på jobb når du skal kjøpe varen, så du har mulighet til å få svar på det du lurer på før du sender bestillingen. Du kan for eksempel snakke med farmasøyt anonymt via chat, forklarer han.

DAGLIG LEDER: Hans Kristian Furuseth er daglig leder for nettapoteket Farmasiet. Foto: Veronica Mahiques/Farmasiet.no

Apotek 1 har derimot en annen begrensning på hvordan du kan få levert potensmiddelet: Du kan kun få det utlevert ved henting i apotek samtidig som du får veiledning av en farmasøyt. Samme løsning har Vitusapotek, som tilbyr kun Klikk & Hent når du skal bestille Viagra på nett.

- Vi har solgt 10.000 Viagra Reseptfri siden salgsstart i midten av desember i fjor, sier Karina Søby Eidukaitis, kommunikasjonsrådgiver i Apotek 1 til Nettavisen.

Vitusapotek ønsker ikke å gå ut med salgstall, men sier de har solgt langt over forventning.

Les også: Her kommer «norgeshistoriens» største Viagra-bestilling rullende inn (+)

Kan være symptom på helseproblem

Du kan få kjøpt legemiddelet mot ereksjonssvikt i pakker på fire eller åtte tabletter. Thune i Boots Apotek kan ikke gå ut med konkrete salgstall, men sier at det går mye av begge pakningene. Det er imidlertid en liten overvekt av salg på pakningen med åtte tabletter.

Furuseth i Farmasiet sier at det går mye av begge pakkene også hos dem.

- Siden det ble reseptfritt i midten av desember, har vi solgt flere tusen pakker både i desember og i januar.

Til tross for dette, har de ikke tjent noe særlig på det, ifølge Furuseth.

Les også: Fagfolk bekymret over økt Viagra-bruk blant friske menn: - Til slutt greier du ikke å få ereksjon uten Viagra

- Hvordan skal dere sikre at folk er ærlige på helseskjemaet, som avgjør om de får kjøpe produktet eller ikke?

- Man kan jo lyve både til legen og apoteket, men det er viktig for oss å få fram informasjon om at det kan føre til helsefare om man svarer usant på spørsmålene, svarer han.

MÅ SVARE PÅ SPØRSMÅL: Før du får kjøpt reseptfri Viagra, må du fylle ut et skjema. Foto: Skjermdump Apotek 1

Samtidig informerer de om at alle som kjøper Viagra Reseptfri bør gå til legen innen seks måneder, fordi hvis de har behov for potensmiddel kan det være et tidlig symptom på at man har diabetes eller hjerte- og karsykdom.

Samtidig ser de også hvilke andre produkter som ligger i handlekurven.

- Mange har gjerne lagt til andre produkter i handlekurven som menn oppe i årene kjøper, for eksempel Recrea Forte, som er for hårtap, forteller han.

Les også: Dette gjør et godt sexliv med hjernehelsen

Disse kjøper Viagra

Det er nemlig i hovedsak menn over 45 år som kjøper Viagra Reseptfri. Farmasiet har data som er anonymiserte og på gruppenivå, som kan gi dem en indikasjon på hvem kjøperne er.

- Mange har vært bekymret for at det er unge menn som kjøper det, men vi ser at det oftest er menn mellom 45 og 54 år som er inne og ser på produktet. Det er derimot størst sjanse for at menn over 65 år gjennomfører handelen, forklarer Furuseth.

- Det er positivt at så få mellom 18 og 24 år har vært inne på sidene, siden det er veldig få i denne aldersgruppen som har behov for Viagra, legger han til.

Data viser også at de som med størst sannsynlighet kjøper potensmiddelet, er interessert i Tesla.

- Det er en veldig klar nummer én på interesser, forteller Furuseth.

Deretter følger interesse for internett og teknologi. Samtidig ser Farmasiet også at en del er interesserte i aksjer og obligasjoner.

- Men det er en veldig liten gruppe, forklarer han.

Av de som har vært aller mest inn på produktsiden til Viagra, finner vi folk som er interesserte i fotball, aviser og nyheter, og netthandel.

Les også Sexologene forteller: Dette har endret seg de siste ti årene