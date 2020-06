Derfor liker jeg Lan Marie Berg, uten å stemme på Miljøpartiet De Grønne.

Takk og lov for politikere som står for noe og som kjemper for det de tror på.

Denne kommentaren skulle vært unødvendig å skrive, men reaksjonene på sosiale medier etter at MDGs Lan Marie Berg på fredag offentliggjorde at hun vil stille til valg til Stortinget, gjør det nødvendig. Les også MDG-Lan vil på Stortinget Nettavisen delte nyheten på Facebook, og reaksjonene haglet inn. Og siden den sosiale nettverksgiganten ikke er villig til å bruke fem øre på å moderere sine kommentarfelt for hatefulle ytringer og ulovligheter, valgte vi å slette delingen. Konsekvensen er at Nettavisen lar være å dele saker vi erfaringsmessig vet skaper engasjement. Nettavisen, som ikke får fem øre i statsstøtte, kan ikke bruke hundretusener av kroner i året på å fjerne ulovlige ytringer på vegne av Facebook - en gigant som beholder annonseinntektene på visningene, som nesten ikke betaler fem øre i skatt til Norge, men som likevel får annonser fra norske partier og offentlige myndigheter. Norsk politikk trenger ikke værhaner, men folk som står for noe Men tilbake til hovedpoenget: Lan Marie Berg er en politiker etter mitt hjerte. Hun er prinsipiell og gjør hva hun kan for å få gjennomslag for sine og partiets standpunkter. Hun gjør rett og slett jobben hun er valgt av sine velgere til å gjøre. Jeg har forståelse for at politiske motstandere lar seg provosere av politikken. Det er fullt forståelig at velgere ergrer seg over tiltak som gjør hverdagen vanskelig - som det ugjennomtenkte forslaget om å stenge en av hovedveiene inn til Oslo for trafikk i rushtiden og dermed tvinge folk til å kjøre overfylte trikker og busser under koronapandemien. Heldigvis ble MDG-byråd Arild Hermstad tvunget til en pinlig retrett, og den var en leksjon i politisk påvirkning. Lokale protester og meningsytringer fikk snudd saken - ikke sjikane og personhets. Les også MDG snur etter protester: Veien holdes åpen På lederplass har Nettavisen ofte vært uenig med både Lan Marie Berg og Miljøpartiet De Grønne. Etter min oppfatning gjør de ofte miljøpolitikken mer polarisert enn nødvendig og skaper motstand der man kunne skapt enighet. Men det er en gammel god regel som sier at man skal skille sak og person. Jeg har møtt Lan Marie Berg flere ganger, og respekterer henne som politiker. Norsk politikk trenger ikke værhaner, men folk som står for noe. Ved kommunevalget i 2019 fik MDG ni representanter. Ingen i bystyret var i nærheten av Lan Marie Berg i personlig popularitet. Hun fikk 17.044 personstemmer og 2.309 såkalte «slengere» - altså personstemmer fra velgere som stemte på andre partier. Lan Marie Berg fikk nesten dobbelt så mange «slengere» som Raymond Johansen, og de ekstra stemmene til Lan Marie Berg kom hovedsaklig fra velgere i partier som Arbeiderpartiet, SV og Venstre - ja, til og med fra Rødt og Høyre. Slik kom de ekstra personstemmene: SV: 897 stemmer



Arbeiderpartiet: 731 stemmer



Rødt: 330 stemmer



Venstre: 136 stemmer



Høyre: 126 stemmer (Kilde: Resultater for kommunestyrevalget i Oslo 2019) Hva betyr dette? Jo, at svært mange av velgerne faktisk er i stand til å skille sak og person, og at mange liker den profilerte MDG-politikeren uten å ville stemme på partiet hennes. Norsk politikk har mer enn nok av karrierebevisste taktikere som skifter standpunkt etter hvor vinden blåser og som ikke har mot til å stå for noe. At vi også har politikere som er ideologiske og idealistiske er utelukkende bra. Politiske meninger må møtes med politiske protester og stemmegiving - ikke med personsjikane. Derfor liker jeg Lan Marie Berg, uten å stemme på Miljøpartiet De Grønne. PS! Hva mener du? Hvorfor er det så mange som ikke evner å skille sak og person? Skriv et leserbrev!

