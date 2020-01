Derfor må du sjekke skattekortet nå

Det kan koste deg dyrt å la være.

Nye regler som trer i kraft nå fra 1.1. 2020 gjør at du bør ta en ekstra skattesjekk .

I fjor fikk en million nordmenn baksmell etter å ha betalt for lite skatt. Samtidig er det lite lønnsomt å betale for mye skatt. Derfor skal du være ekstra obs på endringer i lønns- eller ansettelsesforhold det siste året.

Fra 2020 har Skatteetaten endret metoden for å beregne inntekt, og dermed skattekort. Det av disse to alternativene som gir høyest inntekt legges til grunn:

Snittinntekten din fra januar til oktober

Oktoberlønna

Tidligere har Skatteetaten tatt utgangspunkt i siste skatteoppgjør for å beregne forventet lønn og pensjon i skattekortet for et nytt inntektsår. Den nye beregningsmåten skal sikre et mer riktig skattetrekk og redusere risiko for restskatt.





For mye skatt?

Dersom inntekten er den samme hver måned og det ikke har skjedd store endringer gjennom året eller etter oktober, kan du sitte i ro. Men du kan også komme veldig skjevt ut, hvis det er omstendigheter som gjør at grunnlaget blir feil, påpeker forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank.

Dersom du for eksempel skiftet jobb i oktober og fikk etterbetalt noe fra gammel arbeidsgiver, kan det se ut som du har en veldig høy inntekt. Det samme gjelder ved bonusutbetalinger eller annet som kommer med på denne måneden.

Du kan også ha hatt etterlønn som har påvirket inntekten kraftig i året som gikk. Er beregnet inntekt for høy, vil det også bli beregnet for mye skatt, slik at du betaler mer skatt enn du skal. Det er ikke lønnsomt, understreker forbrukerøkonomen:

- Selv om du får den igjen på et tidspunkt, så er det til lave renter og pengene kunne vært brukt mer fornuftig eller spart mer fornuftig underveis, sier hun.





For lite skatt?

Men det er like fort gjort å betale for lite skatt. Dette skjer gjerne dersom du har byttet jobb nylig og gått opp i lønn. Skatteetaten vil ikke ha tilstrekkelige opplysninger til å sikre at skatteberegningen er riktig i så tilfelle.

- Da kommer smellen, og den prøver vi å unngå. Den kan også komme om du har solgt aksjer eller fond med gevinst eller hatt skattepliktige leieinntekter uten å legge inn dette i skatteberegneren, sier Tvetenstrand.

Skatteetaten vet mye, men ikke alt, og derfor er det viktig å sikre at skattemeldingen inneholder mest mulig oppdatert informasjon. Det tar deg noen få minutter å sikre at du betaler riktig skatt i forhold til inntekten. Tvetenstrand har følgende tips:

Sjekk infoen din på skattetaten i dag og oppdater denne

Oppdater underveis om du bytter jobb – får høyere inntekt, selger aksjer/fond/eiendom som er skattepliktig, leier du ut bolig eller andre ting som går utover den skattefri grensen

Registrerer livsendringer – ekteskapsinngåelse, barn, skilsmisse, jobbytte, jobb som gir pendlervei, overganger som yrkesaktiv/pensjonist og student/arbeidstaker





Slik sjekker du skattekortet

Når du legger inn endringer i skattemeldingen, vil arbeidsgiveren din få beskjed slik at skattetrekket fra inntekten blir riktig.

- Logg deg inn på skatteetaten.no og korriger tallene. På bakgrunn av dine endringer produserer vi et nytt skattekort til deg, og arbeidsgiveren din henter dette elektronisk fra Skatteetaten. Enkelt for deg, sa Marta Johanne Gjengedal i Skatteetaten i desember.

Her finner du mer informasjon om skattekort.

Du kan nå sjekke og eventuelt endre skattekortet for 2020. I skattetrekksmeldingen finner du hvilke opplysninger Skatteetaten har brukt for å beregne hvor mye skatt som skal trekkes av inntekten din neste år.