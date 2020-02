Derfor må du trykke OK i kassen

Kontaktløse betalinger krever ingen PIN for beløp under 400 kroner, men i flere butikkjeder er man fremdeles nødt til å bekrefte sluttsummen.

Har du merket at man plutselig kan betale kontaktløst, altså føre kortet over bankterminalen helt uten bruk av pinkode, overalt etter nyttår? Dette er fordi alle brukersteder som tar imot kortbetaling måtte aktivere den kontaktløse teknologien fra 1. januar av.

Å betale kontaktløst med kortet – et begrep med tilnavnet «tæpping» – skal gjøre kjøp i butikk langt mer effektivt.

Nå som løsningen har blitt rullet ut hos stadig flere butikker og brukersteder, er det én ting flere setter spørsmålstegn ved; hvorfor må man mange steder trykke OK for å bekrefte kjøpet?

Kortbaserte lojalitetsprogram må bekrefte beløpet

– Det er dessverre et krav at vi som har kortbaserte lojalitetsprogrammer må be kundene våre godkjenne endelig sum når de tæpper kortet – selv om summen er lavere enn fullpris.

Det forteller Calle Hägg, PR- og kommunikasjonssjef i REMA 1000 til Dinero.no. I kjedens fordelsprogram «Æ» registrerer kundene debet- eller kredittkortet sitt opp mot rabattsystemet, som er appbasert. Han sier at hele 36 prosent av Rema 1000s transaksjoner i Norge var kontaktløse i uken som gikk.

– Det er et lite irritasjonsmoment vi gjerne skulle vært foruten, men det er likevel raskere og enklere enn å bruke chip og kode. Heldigvis er norske kunder kjappe med å tilpasse seg nye løsninger, medgir han.

Fakta Kontaktløs betaling ↓ * Kontaktløse betalinger gjøres via såkalt NFC-teknologi (nærfeltskommunikasjon), og gjør at du slipper å sette kortet inn i terminalen når du betaler. * Løsningen har vært tilgjengelig de siste årene, og bruken har økt etter at flere brukersteder og banker har gjort teknologien tilgjengelig. * Både terminalen og betalingsmiddelet må støtte NFC-teknologien for at transaksjonen skal gå gjennom. Du kan betale med kort, smartklokker, telefoner og andre wearables som støtter dette. * Fra nyttår 2020 er det påkrevd at alle terminaler har kontaktløs teknologi implementert og aktivert for bruk.

Kommunikasjonsrådgiver i Kiwi, Nora Mile Helgesen, melder om det samme for sine Trumf-medlemmer. Litt over 40 prosent av transaksjonene hos Kiwi var kontaktløse i uken som gikk.

– Årsaken til dette er at betalingsterminalene må sjekke om kortet er registrert i Trumf-programmet før betalingen skal skje, og det er ikke teknisk mulig å løse dette ved å kun tæppe en gang, forteller hun.

Hos Coop unngås beløpsbekreftelsen ved at man enten tilkjennegir sitt medlemskap med enten app eller medlemskort. Hos andre kjeder og brukersteder trenger man ikke bekrefte beløp under 400 kroner eller taste PIN.

Stadig flere overføringer blir kontaktløse

I løpet av det siste året har antall kontaktløse transaksjoner økt med 460 prosent. Vi gjennomførte 46 millioner tæppinger i januar 2020, sammenlignet med 8 millioner tappinger i januar i fjor, ifølge Dinero.

Nordmenn er også flittige brukere av kort generelt. I september tok Norge førsteplassen fra Sverige på oversikten over flest kontantløse betalinger per innbygger.

– Selv om nordmenns betalingsvaner har endret seg drastisk det siste året, har det nesten vært umerkelig. Forbrukerne har sømløst endret atferden sin, noe som forteller oss at vi i økende grad foretrekker å tæppe med kortet. Stadige forenklinger som dette er viktig for å imøtekomme brukernes behov, sier Hanne Kjærnes, kommunikasjonssjef i Vipps AS.