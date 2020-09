Derfor mener den engelske stjerneprofessoren at Norge kan spille en avgjørende rolle: – Dere har litt av en historie

Norge bør være rimelig sikre på at de vil tjene penger før de bygger ut nye oljefelt, advarer Nick Butler.

Oljeindustrien fikk sjokk da koronapandemien førte til overfylte oljelagre og priskrig mellom Saudi-Arabia og Russland.

Flere av verdens største oljeselskaper, for eksempel BP og Shell, har svart med å pøse penger inn i grønne fornybar-prosjekter. Samtidig har gigantene tatt enorme nedskrivninger. Mange av olje- og gassprosjektene er rett og slett verdiløse i fremtiden, og hører ikke hjemme i en virkelighet der bare de mest kostnadseffektive prosjektene overlever.

Her bør også Norge se seg selv i speilet, mener Kings College-professor Nick Butler.

– Vi er nå inne i en tid der lave kostnader er det aller viktigste i oljeindustrien, og det kan komme til å bli en utfordring for Norge. Det er mange steder i verden hvor man kan produsere olje og gass billigere enn i Nordsjøen, sier Butler og fortsetter:

– Jeg tror Norge blir nødt til å ta en ordentlig titt på produksjonskostnadene til mange av oljefeltene sine. Ikke alle prosjekter og felt er økonomisk levedyktige, og det er flust av selskaper og stater i andre deler av verden som kan levere mer tilgjengelig og billig olje enn Norge. Derfor er min beskjed til Norge at dere bør bevege dere raskere inn i overgangen. Norge bør få mest mulig ut av norsk sokkel, men også jobbe mer med andre energiløsninger for framtiden.

LAVE FELTKOSTNADER: Equinor oppgir at selskapet tjener penger på oljen fra oljefeltet Johan Sverdrup så lenge oljeprisen er over 20 dollar fatet. Gigantfeltet er enestående på norsk sokkel, og det er flere felt som trenger en langt høyere «break even»-pris for å være lønnsomme. Foto: (NTB scanpix)

Tidligere rådgiver for Gordon Brown

Butler har en lang og imponerende CV, som blant annet inkluderer to år som spesialrådgiver for tidligere statsminister Gordon Brown i Storbritannia. I dag er King's College-professoren tilknyttet Financial Times som kommentator og er hyret inn for å kaste glans over den heldigitale offshore-konferansen ONS i Stavanger.

Butler startet karrieren sin i oljegiganten BP for over 40 år siden. Lenge har olje, gass og kull svart på rundt 80 prosent av verdens etterspørsel etter energi. Og mange har trodd at dominansen til fossile brensler ville fortsette en god stund til, i alle fall de neste 20 eller 30 årene. Men nå skjer det store bevegelser over hele verden.

– Har utsiktene til verdens energibehov endret seg i løpet av det siste halvåret, gitt de massive investeringene vi ser i fornybar energi verden over?

– Det er et veldig godt spørsmål som vi fortsatt prøver å finne svar på. Det kommer an på hvordan vi kommer ut av de økonomiske nedgangstidene som omtrent hele verden er inne i. Folk og bedrifter har ikke lenger råd til å kjøpe seg nye hus, nye biler eller nye fabrikker for den saks skyld. De må jobbe med det de har. Dette påvirker etterspørselen etter olje og gass, sier Butler, som raskt understreker at verden ikke vil endre seg på et blunk:

– Fornybar energi vokser, men er fortsatt bare en liten del av energimiksen i et globalt perspektiv. Jeg tror at hydrokarboner fortsatt utgjør mer enn 70 prosent av det globale energibehovet om ti år. Spørsmålet handler mer om hvor rask nedturen vil bli.

TUNGVEKTER: Landene som kan levere den billigste oljen vil være vinnerne i framtiden, og det blir sannsynligvis landene i Midtøsten, mener Nick Butler. Men Norge vil fortsatt kunne være viktig for land som vil lene seg på en stabil olje- og gassprodusent, tror professoren. Foto: Montasje (NTB/privat)

Uenig med Nettavisens fremstilling av Norge

«Norge er et land i verden, herr president», sa Lars Korvald i Stortinget i 1972. Utsagnet til den tidligere statsministeren har blitt gjentatt mang en gang i årenes løp, og Kings College-professor Butler vil ikke være snauere enn å si at Norge kan spille en viktig rolle for verdens klima i fremtiden.

– Under ONS skal du sammen med Norges olje- og energiminister Tina Bru (H) snakke om hvordan Norge kan innta en lederrolle i verdens energiomstilling. Er det i det hele tatt mulig for et lite land som Norge å gjøre noe slikt?

– Jeg er uenig i at Norge er et lite land. Mange refererer til Norge som et lite land, men dere har litt av en historie når det gjelder diplomati, for eksempel. Et «rent» Norge ville ikke gjort store forskjellen i verden. Et «rent» Europa ville utgjort noe, men kontinentet står fortsatt bare for rundt 10 prosent av verdens klimautslipp, sier Butler og fortsetter:

– Men Norge kunne gjort mye innen klimadiplomati. Det er behov for et land som Norge, som ikke utgjør en trussel for de fleste land, til å finne løsninger og gå inn i diskusjoner med land rundt omkring i verden for finne ut hvordan de kan kutte utslippene i framtiden.

UDØDELIG SITAT: Statsminister Lars Korvald kunne i 1972 melde i Stortinget at «Norge er et land i verden, herr president». Utsagnet har siden blitt harselert med, men står seg den dag i dag. Foto: Sverre A. Børretzen (NTB scanpix)

Butler mener også Norge kan bli en ledestjerne innen hydrogen som drivstoff. Før sommeren pekte regjeringen i en egen strategi på hydrogen som en mulighet for økt verdiskapning og grønn vekst. Butler har blant annet lagt merke til Equinors banebrytende hydrogensatsing i Storbritannia, og mener utsiktene er veldig spennende.

– Jeg mener at hydrogen kommer til å bli veldig viktig når teknologien blir billigere og mer kjent. Hydrogen har stort potensial, og man kan få muligheten til å dekarbonisere deler av økonomien som er vanskelige, om ikke umulige, å elektrifisere gjennom vind- og solkraft. Jeg tenker spesielt på kommersielle fly og tungindustri, sier Butler.

