Derfor vil ikke Bjarne Rieber godta bud på 61 millioner kroner

Bjarne Rieber (82) la ut Rieber Garden på Hordnes i Bergen for salg. Taksten var 60 millioner kroner, men nå har han avslått budet han fikk inn.

Rieber er tidligere eier av næringsmiddelkonsernet Rieber & Søn, og siden før jul i fjor har eiendommen hans på Hordnes i Fana i Bergen vært tilgjengelig for salg. Men det var først i mai at den kom på det åpne markedet og annonsert på Finn.

Eiendommen har et hovedhus på 550 kvadratmeter, og er 63 mål stor. Eiendommen inneholder både skulpturpark, båtbrygge og naust, skriver Bergensavisen.

Prisantydningen er på 60 millioner kroner, noe som vil gjøre det til den dyreste privateiendommen som er omsatt i Bergen noen gang om den selges for så mye.

Føles ikke riktig

Før helgen kom det inne et bud, som var på hele 61 millioner kroner. Rieber valgte imidlertid å avslå budet, skriver Bergens Tidende.

- De fleste som selger har noen klare preferanser om hva de ønsker fra en kjøper. Oftest er det at man vil ha en interessent som betaler det man ber om, andre ganger er det andre forhold som er avgjørende, skriver megler Kenneth Aadland i Proaktiv Eiendomsmegling i en e-post til Bergens Tidende.

SELGES: Bjarne Rieber har lagt ut Rieber Garden for salg på Hordnes, som er verdsatt til 60 millioner kroner. Foto: Rune Johansen/Bergensavisen

Ifølge avisen ønsker Rieber i dette tilfellet en del avklaringer slik at han er sikker på at salget er riktig for begge parter.

På nåværende tidspunkt er det derfor ikke riktig å akseptere budet, men megleren sier til BT at det kan være at selger og budgiver kommer til enighet på et senere tidspunkt.

Kunstinteresse

Da Bergensavisen var på eiendommen tidligere i sommer, fortalte han at hans største ønske er at den som kjøper eiendommen deler hans brennende interesse for kunst og natur. Rieber ønsker nemlig at kjøperen vil videreføre eiendommen slik den står i dag.

- For meg er det viktig at kjøperen tar stedet videre. Holder det ved like og gjerne videreutvikler, for det er en perle på jord, har Bjarne Rieber tidligere uttalt til Nettavisen.

SELGER: Bjarne Rieber synes ikke det føltes riktig å akseptere budet på 61 millioner kroner for Rieber Garden på nåværende tidspunkt. Foto: Rune Johansen/Bergensavisen

På den store og grønne gressplenen står nemlig kunstskulpturer han og kona har sikret seg opp gjennom årene, og mellom eksotiske trær står kunstverk.

– Det er hagen som gjør dette stedet spesielt. Vi har rundt 4500 ulike planter her fra alle verdenshjørner, har Rieber tidligere sagt til Dagens Næringsliv.

Vemodig

Rieber har i flere år gått med tanken om å selge eiendommen.

- Det er vemodig, men jeg har forståelse for at neste generasjon synes det er mye å ha ansvar for. Den må stelles, ellers forfaller den.

Selv ønsker han å bruke sine eldre dager mer utenfor Norge - spesielt i deres hjem i London der kona Yvonne bor fast. Når han er i Bergen, vil han benytte sin leilighet i Kalfaret.

- Jeg kommer til å besøke Bergen mye. Jeg har familie og venner der. Mine røtter er tross alt i Bergen, sier Rieber.