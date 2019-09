Derfor vil Inga Marte Thorkildsen ha gratis SFO i Oslo

SFO (AKS) utgjør en langt større utgiftspost enn transport for mange familier. Nå vil byråden ha ordningen gratis i hele Oslo.

- Vi i SV vil ha gratis AKS i Oslo fordi vi ønsker at foreldrenes økonomi eller hvor du bor i byen ikke skal avgjøre om du kan delta. De stedene vi har innført gratis AKS, har deltakelsen gått rett til værs, så det er helt tydelig at økonomi betyr noe for om barn får være med på AKS, sier Inga Marte Thorkildsen (SV), skolebyråd i Oslo.

GRATIS AKS: - Vi i SV vil ha gratis AKS i Oslo fordi vi ønsker at foreldrenes økonomi eller hvor du bor i byen ikke skal avgjøre om du kan delta, sier skolebyråd Inga Marte Thorkildsen (SV).

AKS har stor betydning for barna, mener hun:

- Det betyr at du kan være med på leken i mange timer hver eneste dag, være med på læring , både faglig og sosialt og være en del av fellesskapet.

Å være som de andre betyr mye for unger, og for foreldrene betyr dette at barna er godt ivaretatt, fremholder SV-profilen. En familie med ett barn på heltidsplass sparer 22.891 kroner i året på en innføring av gratis AKS for alle.

- Og for familieøkonomien betyr det jo mye når man sparer 22.000 kroner per barn på AKS hvis man betaler maksimal sats, sier Thorkildsen.

- Og hvordan skal Oslo finansiere dette?

- Finansieringen har vi klart fram til nå, fordi vi prioriterer velferd foran skattelette. Det forrige byrådet innførte ikke en eneste gratisplass på AKS. Og med den moderate eiendomsskatten i Oslo skal vi klare dette, sier Thorkildsen.

Mangler 215 millioner

AKS-ordningen (SFO i resten av landet, red.anm.) i Oslo er i dag er basert på selvkostfinansiering gjennom foreldrebetaling. Satsen for heltidsplass er 3079 kroner - fra høsten 2019 er AKS blitt gratis for alle førsteklassinger i byen.

Å innføre gratis AKS til hele byen på 1.-4. trinn vil koste om lag 550 millioner kroner totalt. Men siden mange barn allerede har gratis AKS, er ekstrakostnaden for at alle skal få det 215 millioner kroner, anslår SVs byrådssekretær for oppvekst og utdanning, Anna Tresse, overfor Nettavisen Økonomi.

Noen barn har redusert plass og andre har inntektsregulert sats. Men familien skal ha en inntekt under 400.000 kroner for å komme inn under ordningene for rabattert sats - som betyr at ganske få har rabattert pris.

I Oslo er ordningen med gratis AKS innført i enkelte bydeler. Den politisk omstridte modellen har ført til at 16.000 av om lag 28.000 barn i relevant skolealder (1.-4-trinn) i dag har gratis AKS - faktaboksen viser hvilke bydeler det gjelder:

Fakta Disse får gratis AKS (SFO) i Oslo fra 2019/2020 ↓ Fra høsten 2019: Alle elever på 1. - 4. trinn i bydel Grorud, Alna, Stovner og Søndre Nordstrand.

Alle elever på 1. - 3. trinn i bydel Bjerke, Sagene, Gamle Oslo og Grünerløkka. Disse bydelene får gratis AKS på 4. trinn høsten 2020.

Alle på 1. trinn i hele Oslo har gratis AKS fra høsten 2019.

- Enorm effekt

- Vi tok utgangspunkt bydeler med lav deltakelse. Vi har hatt inntektsbaserte reguleringer i alle år, også i barnehagene, og vi har sett at det ikke funker. For mange er det vanskelig og en terskel å søke seg inn. Det som beviselig funker er universelle ordninger, sier Tesse.

- Hvor store er administrasjonskostnadene for innkreving og logistikk knyttet til de ulike satsene?



- Det har vi ikke tall på , men det er garantert noen årsverk. Å adminstrere 27.000 søknader om AKS er galskap. Det er en parallell her til gratis kjernetid i barnehagen. 2000 barn faller inn under grensa, men benytter den ikke. 13.000 fattige barn har rettigheten uten at den blir benyttet.

- 23.000 kroner i året spart

- I 2020 vil vi bruke ca. 329 millioner kroner på gratis AKS og ordningen vil da omfatte om lag 17.000 barn, opplyser byrådssekretær Anna Tresse.

Hun mener det har hatt enorm effekt å innføre gratis AKS:

- I bydel Alna var deltakelsen 57 prosent i 2015 - den steg til 82 prosent i løpet to år med gratis AKS. I Stovner steg deltakelsen fra 43 til 95 prosent på to år!

Totalt er det ca. 27 800 barn i 1.-4. trinn i Oslo. En dekningsgrad på 84,5 % betyr at 23.481 barn går i AKS.

- Hvor store utgifter den enkelte familie har avhenger av om de har valgt heltidsplass eller deltidsplass, og om de går på en skole der det er innført gratis deltidsplass. Dersom man har heltidsplass og går på en skole med gratis deltidsplass, betaler man 998,- i måneden per barn for heltidsplassen. Uten gratis deltidsplass, betaler man 3079,- i måneden, sier Tresse.

- På linje med eiendomsskatten

- Det tilsvarer omtrent hva Oslo kommune tar inn i eiendomsskatt - 510 millioner kroner i 2018, sier Thorkildsen.

Sett i relasjon til andre utgifter er AKS en vesentlig kostnad. En familie med to barn på AKS gjennom perioden tilbudet eksisterer, fra 2. til 4. klassetrinn (etter at første trinn ble gratis), vil i løpet av den perioden betale 132.000 kroner for å ha begge barna på AKS - basert på dagens satser.

Det tilsvarer for eksempel drøyt 11 år med bompengekjøring fram og tilbake i rushtida gjennom alle de nye bomstasjonene i Oslo - med dieselbil.

I en omfattende foreldreundersøkelse fra juni 2018 framkom at 49 prosent av foreldre som ikke har hatt barn i AKS svarer «At det blir gratis» om viktigste faktor for for at barnet skal gå på AKS, mens blant dem som har tatt barnet ut av AKS, svarer 43 prosent at de tok barnet ut av AKS fordi det ble for dyrt.





- Feilslått politikk

- SV har sagt hele veien at de vil ha gratis AKS, men uten å greie å gjennomføre det, fordi de mangler støtte fra MDG og Arbeiderpartiet for sin modell. De reelle alternativene vi har er hva SV faktisk har gjennomført - at en del av Oslo får gratis AKS, og en annen del kun fra 1. klasse, sier Saida Begum, Høyres ordførerkandidat i Oslo.

FEILSLÅTT: - Familier med lav inntekt nedprioriteres av byrådet. Med byrådets politikk sendes regningen på 22.000 til lavinntektsfamilier. Vi vil heller sende den til dem med høyere inntekt, sier Saida Begum, ordførerkandidat for Høyre i Oslo.

- Høyre har foreslått gratis AKS for alle som tjener under en million i samlet inntekt. Det vil bety 14.700 barn som får gratis AKS, mot 16.500 barn i dag.

- Hva da med dem som da vil miste gratis AKS med Høyres modell?

- Det er 3.600 barn fra lavinntektsfamilier som ikke omfattes av byrådets ordning som vil få gratis AKS fra 1.-4. klasse med Høyres modell. Det blir feil når en med millioninntekt på Sørenga får gratis AKS, men ikke en familie med lav inntekt på Hovseter. Jeg vet om førsteklassinger på Majorstua skole som ikke kan fortsette på AKS i andreklasse.

- Familier med lav inntekt nedprioriteres av byrådet. Med byrådets politikk sendes regningen på 22.000 til lavinntektsfamilier. Vi vil heller sende den til dem med høyere inntekt. Vi må fange opp alle de som ikke har råd til AKS - det er viktig at alle deltar, uavhengig av hvor i byen de bor.

- Hvordan skal Høyre finansiere dette - dere vil jo fjerne eiendomsskatten?

- Kommunen går med et stort overskudd. Det vi har lagt inn av løfter har vi gjort uten å ta med pengene fra eiendomskatten. Hvis det sto på pengene, er det jo rart at de ikke har brukt penger på dette allerede.

- Mange flere faller utenfor

Men ifølge SVs byrådssekretær Anna Tresse vil flere falle utenfor med Høyres modell:

- Vi har regnet ut at 6.381 barn mister gratisplassen sin med inntektsgrense på 1 million kroner. Det tilsvarer nesten 40 prosent av de barna som nå får gratis AKS med byrådets modell. På første trinn mister om lag halvparten av barna gratisplassen sin med inntektsgrense på en million kroner. I enkelte bydeler mister flere enn sju av ti gratisplassen, sier Tresse.