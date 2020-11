Desperat svensk statsminister har ikke lovhjemmel til å innføre full lockdown

Statsminister Stefan Löfven har ingen ny kriselov for å stenge ned Sverige. I mellomtiden stoler man på råd og anbefalinger.

Sverige nærmer seg verdenstoppen i covid-19-dødsfall i forhold til befolkningen. Det er bakgrunnen for den alvorlige talen statsminister Stefan Löfven (Sosialdemokratene) holdt i helgen.

Det store spørsmålet er likevel: Hvorfor nøyer Sverige seg med råd og anbefalinger til befolkningen? Og hvorfor stenger man ikke ned kjøpesentre, restauranter og treningsstudioer slik nabolandene har gjort?

Svaret er enkelt: Utrolig nok har ikke den svenske regjeringen en kriselov som gir dem rett til å stenge ned.

Ifølge Worldometer, som følger koronapandemien nøye, har Sverige for øyeblikket 633 dødsfall per million innbyggere. Danmark har 135 dødsfall, Norge har 56 og har 69 dødsfall og Island har 76 dødsfall.

Forskjellen er helt avsindig. Det er i store tall ti ganger mer dødelig å bo i Sverige under pandemien, enn i Norge, Finland og Island.

De høye dødsfallene i Sverige er tragisk. Svenskene er våre nærmeste naboer og vi står hverandre tradisjonelt nært. Nå er grensene stengt, og med forskjellen i smitte og tiltak er det lite sannsynlig at naboforholdet blir normalisert før store deler av befolkningene er vaksinert mot covid-19.

Les mer Ny koronabølge velter inn over Sverige - får kritikk for feil strategi mot pandemien

Nylige avsløringer tyder på at den svenske statsepedemiologen Anders Tegnell bommet fullstendig i sin tillitt til at såkalt flokkimmunitet ville dempe pandemien. Foreløpig er det ingen ting som tyder på at svenskene nærmer seg en flokkimmunitet. Worldometer opererer med snaut 210.000 koronavirus-tilfeller.

Det utgjør ikke mer enn to prosent av befolkningen, og selv om man regner med at mange flere har vært smittet og oppnådd immunitet, så er det langt, langt igjen til en nødvendig base på 60 prosent. Ønsker man å dempe smitten, er sosial distansering og håndhygiene helt nødvendige virkemidler.

Talen til Stefan Löfven viser en helt ny desperasjon og oppfattet alvorlighet. Svenskene rådes til kun å omgås egen familie, mens folk som bor alene rådes til å begrense sitt sosiale liv til en eller to venner.

Rådene er altså harde nok, men de følges ikke opp med lovbestemte tiltak. Blant de anbefalte tiltakene er å stenge kjøpesentre, restauranter, forby private fester og stenge treningssentre.

Problemet er bare at den svenske regjeringen ikke har lovfullmakt til å treffe så drastiske tiltak. De hadde en kriselov i vår, men har ennå ikke gjort noe for å vekke den til live igjen, ifølge rapporter i svenske medier.

Professor i medisinsk epidemiologi ved Karolinska institutet, Jonas F. Ludvigsson, utelukker ikke at en generell lockdown kan bli nødvendig, men peker på at det har alvorlige følger for samfunnet: - Nå ser vi et lys i tunnelen, vi vet at vaksinasjonene kommer, kanskje med start allerede i starten av neste år. Det skaper nok en større aksept for kraftigere tiltak hos svenskene, sier Ludvigsson til Nyteknik.se.

Andre går hardere ut, blant dem virolog og professor Fredrik Elgh: - I løpet av to uker kommer Sverige til å være tilbake i samme situasjon som i vår, med like mange covidpasienter innlagt på sykehus som i april, sier han til SVT.

Hans råd er å innføre harde tiltak som stengte restauranter og puber, og at ingen skal kunne møtes på offentlig plass - altså en nedstengning. - Slik jeg ser det, må det bli snakk om tvang siden dagens anbefalinger jo ikke følges i tilstrekkelig grad. Mange mennesker følger oppfordringene, men ikke alle - det ser jeg hver dag, sier virologen.

Forskjellen på tiltak i Sverige og Danmark gjør at dansker bestiller lokaler i Malmø for å feste, ifølge en reportasje i Sveriges Television (SVT).

Den svenske sosialministeren Lena Hallengren ønsker ikke en lov som innebærer en total lockdown, og mener at anbefalinger og råd er tilstrekkelig.

I mellomtiden går livet sin tilnærmet vante gang i Stockholms restaurantliv. Via bookingsiden Bokabord er det ikke vanskelig å få bord på en rekke av byens restauranter. Mens SATS er stengt i Norge, kan svenskene velge og vrake mellom SATS-sentre i Stockholm - både for individuell trening og gruppetimer.

I mellomtiden stiger tallet på nye koronatilfeller, og det dør rundt 20 personer i døgnet. Akkurat nå er det offisielle tallet på omkomne 6.406 personer.

Bare i Stockholm rapporteres det om 2.000 nye tilfeller om dagen og kurvene peker rett oppover. Men restauranter og helsestudioer holder åpent, og statsminister Stefan Löfven har ikke skaffet seg fullmakt til å stenge dem.

I mellomtiden baserer man seg på alvorlige taler og anbefalinger. Det er faktisk ganske utrolig at statsepidemiolog Anders Tegnell og statsminister Stefan Löfven ikke får en gryende frykt for at Sverige har valgt en helt feil koronastrategi.

PS! Hva mener du? Støtter du den svenske eller norske måten å møte koronapandemien? Skriv et leserbrev!

Reklame Opptil 65 prosent på verdens beste bokser