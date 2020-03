Det bankeksperten har funnet på Finn.no nå, er svært dårlig nytt for norske boligeiere

Investeringsdirektør advarer, antall boligannonser på Finn.no er kraftig ned, og for hyttemarkedet er det fullstendig bråstopp.

Nordeas regneglade investeringsdirektør Robert Næss har denne gangen kastet seg over boligmarkedet og sett på antall annonser som legges ut på Finn.no.

Og der har det vært en stor nedgang i takt med tiltakene fra regjeringen mot koronakrisen og et samfunn som sliter med stadig større virkninger fra krisen.

- Jeg finner at antall boligannonser på Finn.no som er merket «solgt» er ned 30 prosent den seneste uken sammenliknet med en normaluke.

- Innenfor hyttemarkedet er det ekstremt, søndag var det kun 15 (!) hytter som var merket solgt av de 3600 som ligger ute for salg. Det er et tall jeg ikke har sett før, sier Næss til Nettavisen Økonomi.

Han kommer derfor med en dyster spådom for omsetningen i boligmarkedet den nærmeste tiden.

Bråstopp

- På kort sikt er det grunn til å tro at vi får en bråstopp i markedet. Det viser også tallene med en nedgang på 30 prosent i antall annonser som er merket som «solgt». Jeg tror at det tallet blir mer ekstremt fremover. For hytter kan det ikke bli stort verre nedgang enn det vi har sett, advarer investeringsdirektøren.

For de fleste vil et boligkjøp innebære at man også må selge en bolig. Tirsdag kom det tall fra NAV som viser at vi har den høyeste arbeidsledighetensiden andre verdenskrig med bortimot 300.000 ledige.

- Koronaviruset skaper usikkerhet, så da vil nok de fleste holde igjen, sier Næss.

Ikke like mye

Riktig nok har sentralbanksjef Øystein Olsen og Norges Bank gjort det de kunne ved å kutte styringsrenten fra 1,5 prosent til 0,25 prosent. En rentenedgang stimulerer normalt boligmarkedet.

Dessverre for låntakerne har ikke bankenes innlånskostnader falt like mye som det Norges Bank har satt ned styringsrenten med. Disse kostnadene er viktigere for hva du må betale for boliglån, men også hva du bør ha av innskuddsrenter.

Uroen i finansmarkedene har gjort at den viktige tremåneders pengemarkedsrenten (NIBOR) «bare» har falt fra 1,7 prosent til 1,1 prosent i den siste måneden.

NIBOR-rentene styrer i stor grad rentene på boliglån med flytende renter, altså lån der rentene svinger i takt med kortsiktige markedsrenter.

Kuttet mer

- Når DNB samlet sett har kuttet boliglånsrentene med inntil0,85 prosentpoeng, har de kuttet mer enn NIBOR skulle tilsi. Men NIBOR kom noe ned fra desember til februar, så samlet sett har den reelle nedgangen i bankenes innlånskostnad vært rundt 0,8 prosentpoeng. Det er derfor ikke grunn til å vente at kundene får glede av hele nedgangen fra Olsen.

Men selv om det kan bli en bråstopp i antall salg, tror ikke Næss at boligprisene vil stupe i den nærmeste fremtiden.

- Når jeg laster ned alle de vel 20.000 boligannonsene og de knappe 4000 annonsene for fritidseiendommer, har jeg ikke sett en vesentlig endring siste uken.

Rasjonelt

- Det er rasjonelt. Vi vet ikke hvor lenge denne situasjonen vil vare og dersom viruset roer seg kan oppsvinget om et halvt år eller noe sånn bli voldsomt, sier Næss.

Han mener likevel at det rasjonelle nå for alle boligselgere er å vente med å selge.

- Men, for de som allerede har kjøpt bolig og så må selge sin forrige, kan det bli kjedelig. Dersom du MÅ selge og de aller fleste ønsker å vente, må du kanskje gå ned i pris for å få solgt. Det kan jo gi muligheter for de som har solid økonomi og har finansiering, sier han.

For næringsdrivende som ser hele livsverket falle sammen på grunn av tiltakene, kan imidlertid resultatet bli at de må selge et for dyrt hus.

Stort sett oppgang

Boligprisene har hatt en til dels eksplosiv prisutvikling etter finanskrisen for drøyt ti år siden, mye som følge av det lavere rentenivået.

Norges Bank har utarbeidet boligprisstatistikk tilbake til 1819 (!). Næss sier at boligprisene i Norge stort sett har steget de seneste hundre årene.

- Men kan vi få en langvarig nedgang i boligprisene som følge av denne krisen?

- Jeg vet ikke hvor pålitelige sånne tall er. Dersom vi fokuserer på det siste århundret, er det kun på 30-tallet og under den norske bankkrisen på begynnelsen av 90-tallet at boligprisene viste en nedgang over en femårsperiode, svarer han.

I grafen i hovedbildet er det lagt inn rullerende, løpende femårspriser i det norske boligmarkedet. Grafen fra Næss viser altså at vi må tilbake til begynnelsen av 90-tallet for å finne sist gang det skjedde, dernest til mellomkrigstiden. I etterkrigstiden har veksten stort sett ligget på mellom 5 og 15 prosent.

Positivt overrasket

Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom sier at selv om det har vært en betydelig nedgang i aktiviteten, mener han boligmarkedet har klart seg bedre enn ventet.

- Det er fortsatt folk på visninger, og vi er positivt overrasket over hvor mange salg det var i forrige uke og ved inngangen til denne uken. Vi ser at det er store geografiske forskjeller.

POSITIVT OVERRASKET: Adm. direktør Terje Buraas i DNB Eiendom mener boligmarkedet klarer seg overraskende bra så langt. Foto: Stig B. Fiksdal

- I Oslo er det bra aktivitet, og Bergen og Stavanger holder også trykket oppe. I Trondheim går det litt tregere, og det gjelder også de mindre byene, tettstedene og i distriktet, selv om det også her er store regionale forskjeller, kommenterer Buraas.

DNBs tall for omsetningshastigheten viser at den har gått noe opp noe for eneboliger og betydelig opp for fritidsboliger. Den er imidlertid ned for mindre enheter som leiligheter, rekkehus og tomannsboliger.

Ligget lenge

- At det «går tregere» i hyttemarkedet, betyr rett og slett at man nå har solgt en og del hytter som har ligget lenge i markedet, og da gjerne til en noe redusert pris. Det kan være en naturlig reaksjon på de sterke reaksjonene som kom fra myndighetene med nedstengning av hytte-Norge, tror Buraas.

DNB Eiendom kan så langt ikke se at koronaviruset har gitt store utslag på prisene i egen portefølje. Buraas mener det derfor er lite som tyder på noen dramatisk prisnedgang når prisutviklingen for mars legges frem av Eiendom Norge 3. april.

- På lengre sikt kan vi vente oss større utslag om korona-krisen vedvarer. Det er spesielt situasjonen for norsk økonomi, og i særlig grad arbeidsløshet og permitteringer samt bankenes evne til å yte kreditt, som vil ha en avgjørende betydning på boligmarkedet fremover, sier Buraas.