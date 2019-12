Det blir langt færre julegaver under treet i år: – Veldig gode nyheter

23 prosent av nordmenn sier de kutter ned på julegaver i år av hensyn til miljø og bærekraft.

En undersøkelse gjennomført av YouGov har spurt nordmenn om deres planer for julefeiringen.

Nordmenn sier de i snitt skal bruke omtrent 8.000 kroner på julen. Og mange av dem har allerede begynt å bekymre seg for kredittregningen i januar.

Men det er ikke bare penger, gaver og julematen nordmenn er bekymret for. De er også bekymret for klimaet, og nå har det gjort inntog i julefeiringen.

23 prosent av nordmenn sier de skal kutte ned på antallet julegaver av hensyn til klima og miljø. Når det gjelder julepynt og belysning er det hele 34 prosent som sier de kutter ned innkjøpene av hensyn til klimaet.

Jubler for miljøet

GODE NYHETER: Leder Anja Bakken Riise i Fremtiden i våre hender mener det er gode nyheter at nordmenn kutter forbruket i julen. Foto: Renate Madsen

– Dette er veldig gode nyheter, utbryter Anja Bakken Riise.

Hun er leder i organisasjonen Fremtiden i våre hender, og driver stadig kamp for å få nordmenn vekk fra «kast-og-bruk» og over til å leve mer bærekraftig.

– Forbruket vårt av klær, elektronikk og andre ting har negative konsekvenser for både mennesker og miljø, og vi nordmenn er i europatoppen i bruk og kast, sier hun.

Hun mener tallene viser at nordmenn er i ferd med å begynne å forstå alvor av klimaproblemene.

– Det finnes veldig gode alternativer til å kjøpe nok en duppedings som mest sannsynlig bare ender opp med å ta plass i skuffen til den som har alt. Hva med å gi hverandre opplevelser? Sier hun med en klar oppfordring til den forestående julehandelen.

Og stadig flere nordmenn mener vi bruker for mye, kaster for mye og noen innrømmer til og med at de ikke klarer å styre seg.

Hovedfunn

20 prosent av nordmenn innrømmer at vi sløser med både penger og innkjøp i julen.

37 prosent mener vi kaster for mye mat i julen.

15 prosent innrømmer at de kjøper for mange julegaver, og en av fem som vedkjenner seg dette, innrømmer at det er fordi de ikke klarer å begrense seg.

66 prosent mener gavehandlingen knyttet til jul har gått for langt, og de eldre mener det mest.

23 prosent sier de skal kjøpe færre gaver i år av hensyn til miljøet. Yngre folk sier det i langt større grad enn eldre.





Kilde: YouGov for Danske Bank.

BÆREKRAFT: Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Nettavisen møtt forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand i Danske Bank og bærekraftssjef Kristin Kvåle på en hyggelig kafé for å diskutere nordmenns julevaner.

De mener klimatrenden har vært på vei lenge, og at spesielt unge folk - og dem som bor i byer, driver det frem.

– Julen har alltid vært litt overflod. Det er mye selskapeligheter. Og fra gammelt av var det tross alt ikke at man hadde det så bra hele året gjennom. Men jeg tror det kastes mye mat i julen, og folk vil gjøre noe med det, sier Kvåle til Nettavisen.

37 prosent av nordmenn svarer at de heller vil kjøpe færre gaver av bedre kvalitet.

– Det er nok mange som heller kjøper kvalitetsvarer som du kan ha i mange år. Jeg har også sett langt flere begynne å bruke tjenester som Finn og Tise for å kjøpe brukte ting til en langt billigere penge, sier Kvåle.

Forbrukerøkonom Cecilie Tvetenstrand trekker frem familien som eksempel.

– Søsteren min kjøper mye mer på Tise enn de kjøper i butikken. Der kan du få ting du kanskje ikke har råd til ellers, som er av høy kvalitet - og er brukt bare noen få ganger. Vi barneforeldre bytter allerede mye, så hvorfor ikke gi bort brukte ting også, spør hun.

MARKED: Midt i Oslo er det et stort julemarked, og der går det for det meste i kvalitetsvarer, mat og spesialproduserte klær. Foto: Espen Teigen (Nettavisen)

Tips for klimavennlig jul

Hun mener folk burde planlegge litt bedre når de skal gjennomføre julen. For det overveldende flertallet oppgir at de har hverken budsjett eller detaljerte planer for julefeiringen.

– Det er lurt å planlegge for å få et best mulig resultat. Og spesielt når det gjelder maten. Det er også lov å sende med alle gjestene litt av maten, fremfor å spise julemat 10 dager på rad - det har alle forståelse for at blir litt mye, sier hun.

Også Fremtiden i våre hender har noen tips til hvordan julen kan gjøre litt mer klimavennlig og rimeligere.

– Snakk med familie og venner om julegaver, og bli enig om at brukte gaver eller opplevelser er greit, og kanskje begrens hvor mye man kjøper for, sier Anja Bakken Riise til Nettavisen.

Spesielt er det kjøpepresset folk bør være bevisst, mener hun.

– Mange føler på et press om å gi gaver for en viss verdi fordi motparten gjør det eller for å være rettferdig for barn og barnebarn. Ved å snakke sammen kan man unngå forventningspresset, sier hun.

