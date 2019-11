Det er bestandig kvinnens feil

Debatten rundt «overklassens omsorgssvikt» er nok et eksempel på hvordan samfunnet er mer opptatt av å styre kvinners liv, enn menns.

Mandag publiserte NRK kronikken «Overklassens omsorgssvikt», hvor spesialist i klinisk barn- og ungdomspsykologi Eystein Victor Våpenstad tok til våpen mot Anita Krohn Traaseth og beskyldte henne for omsorgssvikt.

NRK trakk raskt teksten for å bearbeide den nærmere, men besluttet onsdag ettermiddag å heller ikke publisere teksten i en redigert form.

At NRK trekker en kronikk på denne måten har vel knapt hendt, og er en ganske grov feil fra NRKs side.

Lut og kaldt vann

Bakgrunnen for angrepet var en kronikk Krohn Traaseth hadde på trykk lørdag.

Der oppfordret hun unge kvinner til å holde på lederambisjonene sine, og ga fem råd til hva de bør unngå på sin vei til toppen.

Blant annet oppfordret hun dem til å «lean out» fra oppgaver i hjemmet, dele ansvaret for barna mellom begge foresatte og la barna gå litt for «lut og kaldt vann» av og til.

«Det er skremmende at en kjent næringslivsleder oppfordrer til omsorgssvikt», svarte Våpenstad.

Jeg tror at Våpenstad har barnas beste i tankene, og at han velger den spisse formen for å få mest mulig oppmerksomhet rundt innlegget sitt. Men det er merkelig at han ikke ser det faktum at det aldri er mannlige toppledere som beskyldes for omsorgssvikt.

Jeg tror få av oss mener at de fleste mannlige toppledere ser for mye til barna sine. Men angriper vi dem for det? Nei.

Skammen ligger hos kvinnen

Skammen ligger som vanlig på kvinnen. Det er hele tiden kvinnen som skal tilpasse seg. Hele tiden kvinner som mangler noe.

Berit Svendsen hadde for eksempel for lite utenlandserfaring til å bli Telenor-leder, til tross for god utdanning og gode resultater.

hadde for eksempel for lite utenlandserfaring til å bli Telenor-leder, til tross for god utdanning og gode resultater. Gunn Wærsted hadde for lite telekom-erfaring til å lede styret til Telenor.

hadde for lite telekom-erfaring til å lede styret til Telenor. Hydro-sjef Hilde Merete Aasheim hadde for lite sjarm. Og videre og videre og videre.

Selv har jeg fått kritikk fordi jeg mener en løsning med egne coacher for kvinner som skal hjelpe kvinner opp og frem, ikke handler om likestilling. For min del kan du gjerne ha coacher for både kvinner og menn, men så lenge du peker ut kvinner som en gruppe som trenger ekstra oppfølging, gjør du også kvinnene til problemet.

Historien som gjentar seg

Det samme gjentar seg igjen og igjen. Det er alltid kvinnen som mangler noe, som må dekke seg til, som må oppføre seg, som det er noe feil med.

Da Christian Krogh gjorde et oppgjør med prostitusjonen i Oslo på slutten av 1800-tallet, pekte han på hvordan de høye herrer kunne forlyste seg med de syndefulle kvinnene, uten å føle noe skam for det. Mennene måtte jo få utløp for sine behov.

Derfor brukte han også ekte prostituerte som modeller til det kjente maleriet av Albertine i politilægens venteværelse (1885-87) som i dag tilhører Nasjonalgalleriet, for å gi de samme herrene en følelse av denne dobbeltmoralen når de kom på galleriutstilling med sine fine fruer ved armen.

Håper på endring

Jeg håper dette kan endre seg. Vi lever i en tid hvor det skjer store teknologiske fremsteg. Hvordan vi jobber og lever forandrer seg fort.

I jobben min som hodejeger opplever jeg at hva som er en attraktiv jobb eller arbeidsplass ikke er det samme som det var for ti år siden. Det samme ser kan sies om samfunnets holdninger. Det som var greit for ti år siden er ikke like greit i dag. Flere og flere ser at mangfold er lønnsomt og riktig, og at det er ikke kvinner som en generell gruppe som må ta seg sammen eller skamme seg.

Likestilling oppstår ikke av seg selv

Ting skjer raskt, men vi kan ikke bare vente på at likestilling skal oppstå av seg selv.

Statistikken viser fortsatt at menn dominerer som ledere, men ingen angriper dem for at de ikke bærer sin del av vekten på hjemmebane, kjøper hjelp eller ser for lite til barna sine. Og du, at ungene dine smører matpakken sin selv, tar ansvar for egne fritidsaktiviteter og ikke opplever curlingforeldre er helt topp spør du meg – uansett om du vil ha en toppleder jobb eller ei.

Du gjør faktisk ungene dine en tjeneste, for curling-unger er lite attraktive i arbeidslivet.