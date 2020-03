Det er det å IKKE stille spørsmål ved klimasannhetene som er uvitenskapelig

Hva skal klimaforkjemperne med motstandere når de har slike venner?

Før helga publiserte Nettavisen et innlegg fra tidligere meteorolog Gjertrud Røyland, der hun forklarte hvorfor hun hadde meldt seg inn i Facebook-gruppen «Folkeopprøret mot klimahysteriet».

Også jeg skrev en kommentar, der jeg hevdet at «Ja, alt tyder på at klimaendringene er menneskeskapte. Men nei, det er ingen grunn til å idiotforklare de som tviler».

Sjelden har jeg til de grader blitt idiotforklart selv. For å ta noe av det peneste:

Ikke bare burde vi «aldri ha trykket den forvirrede kvasivitenskapen hennes». For dette «hører hjemme i Donald Duck-land». Alle «klimafornektere» er nemlig uskolerte forrædere, og kan sammenliknes med vaksinemotstandere, åndemanere og flat-earthere. Da må vi for all del ikke gjøre dem «freidigere» ved å signalisere at det åndssvake røret deres er legitimt.

Typisk for reaksjonene på «Folkeaksjonen mot folkeaksjonen mot klimahysteri» og andre steder er at det er lite argumentasjon, desto flere skjellsord.

Og jeg som tidligere trodde vi har mange USA-eksperter her i landet! Det kan nok ikke sammenliknes med antall selverklærte klima-eksperter.

Og som alltid er det de med et halvt grunnfag i et eller annet som roper høyest og er mest selvsikre og bastante. Det er de som aller helst oppfører seg som emissærer for en sekt de ikke helt kjenner opphavet til.

Derfor er det fristende å trekke fram den prisbelønte biologen Erik Tunstad, med bakgrunn fra blant annet Teknisk Ukeblad, Høgskolen i Vestfold og nettstedet forskning.no.

Til Verdibørsen på NRK P2 sier han rett ut at han er bekymret for den frie kritiske forskningen nå når kampen mot CO2-utslippene nesten er blitt en verdensreligion:

«Når det nærmest er blitt «kriminelt» å så faglig tvil om klimaforskningen, og avisredaksjoner nekter folk å skrive kritisk om kampen mot CO2-utslipp, er det grunn til bekymring!

Hvor hadde medisinsk forskning vært i dag om vi ikke hadde hatt kritiske motkrefter innen faget? spør Tunstad og minner om hvordan forskeren Rosenkvist ble hengt ut her hjemme da han i 70-åra sa at sur nedbør ikke forårsaket skogdød. Han ble frosset ut, men i ettertid ble det klart at han hadde rett.»

Så ærlig talt, folkens. Skjerp dere. Det å prøve å stoppe dem som tviler eller stiller spørsmål er jo det mest uvitenskapelige eller anti-vitenskapelige du kan tenke deg. Og heller ikke her er det slik at hensikten helliger midlet.

Å stille spørsmål ved vedtatte sannheter er selve æreskodeksen på vitenskapelig holdning. Det er faktisk det man skal gjøre. Det er slik vitenskapen beveger seg framover.

Så skal jeg igjen presisere: Jeg tror at klimaendringene er menneskeskapte. Det meste tyder på det. Og jeg tror vi må være raske for å komme i gang med effektive klimatiltak.

Men nettopp derfor bør noen «voksne» blant klimaforkjemperne forsøke å dempe de mest usaklige bedreviterne. Og det hjelper ikke at mange på den andre siden er like ille. De virker like fullt mot sin hensikt, og ødelegger muligheten til enighet om en fornuftig politikk.

Dessuten: Om de ikke snart ser dette selv, legger om kursen eller demper volumet - så gir de bare motparten rett:

Da er de jo blitt klimahysterikere.