Det er nå vi må jobbe!

Det er ikke alle som kan jobbe hjemmefra. Men vi som kan, har et stort ansvar for å holde Norge i gang.

Norge, og det norske arbeidslivet er hardt rammet av covid-19-viruset. Torsdag la regjeringen frem de mest inngripende tiltakene vi har hatt i Norge i fredstid. Alle som kan, oppfordres til å jobbe hjemmefra. Skoler og barnehager stenges, og besteforeldre frarådes å sitte som barnevakter. Det betyr at fremover blir det veldig krevende å få jobbet skikkelig for mange. Arbeidshverdagen vil snus på hodet. Og sånn vil det være i ubestemt tid fremover. Det er hjemmekontor som gjelder for fler og fler.

Myndighetene maner til dugnadsånd, og det gjelder ikke bare deg som medmenneske, det gjelder også deg som arbeidstaker. Dugnadsånd betyr ikke bare at du skal legge bort egoismen og ikke hamstre i butikken, eller at du bør unngå kollektivtrafikk. Nå betyr det også at vi som er friske virkelig må jobbe på, og har vi mulighet til hjemmekontor er det det som gjelder – for nå må vi bidra til å holde hjulene i gang.

Næringslivet er satt på en virkelig stor prøve. Regjeringen la i dag frem de første hastetiltakene for å forhindre oppsigelser og konkurser i norske bedrifter. Om de holder vet jeg ikke. Jeg tror det må komme flere tiltak. Men nå må vi som kan, vise hva vi kan. Vi må jobbe – selv på hjemmekontor.

Det er IKKE nå du skal hamstre hermetikk og dopapir og kjøre opp på hytta med dårlig nettdekning for å ha hjemmekontor der, og ta deg en langrennstur midt i arbeidsdagen. Du ville kanskje ikke gjort det for noen uker siden? Da skal du i hvert fall ikke gjøre det nå! I tillegg belaster du lokalsamfunn unødvendig, du bør og skal holde deg hjemme.

Arbeidsmoral er nå viktigere enn noen gang. Selvledelse er den nye normalen og det er nå du skal vise at du kan ta i bruk tilgjengelig teknologi. Det er arbeidsgivers ansvar å sørge for at du har det du trenger, men det er ditt ansvar å vise at du har lært deg hvordan du utnytter de mulighetene du har og at du kan jobbe effektivt.

Digitaliseringen i samfunnet har gitt oss mange nye yrker og muligheter for hvordan vi jobber. Flere bedrifter har gått vekk fra kjernetid. Ansatte i mange bedrifter har de siste årene fått en stor grad av tillit for hvordan og når de utfører arbeidsoppgavene sine.Det er bra og denne tillitten i arbeidslivet er avgjørende for å lykkes generelt.

Å jobbe «remote» er kjent for de fleste oss, men som regel for korte perioder. Nå må vi belage oss på at dette ikke blir kortvarig. Så nå som så mange av oss blir tvunget inn i hjemmekontorets verden, kreves det ekstra disiplin, høy arbeidsmoral og evnen til å kunne lede seg selv.

Dagens krise vil endre oss og jeg håper så inderlig at det vil gå bra for oss alle. Men kristen vil nok endre oss for alltid, men jeg håper at vi vil komme ut av den med ny kunnskap og erfaringer som gjør livet og arbeidslivet vårt bedre

Så dere - Det er nå vi som er friske skal vise at vi har dugnadsånd og samfunnsånd. Vi skal jobbe for at vi alle skal ha en jobb å gå til i den andre enden av epidemien, sammen. Dette vil vi - og må vi klare, sammen.