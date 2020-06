Det er noen som tjener på det norske importvernet

Og det er ikke norske bønder.



Hvis det er én ting norske bønder tydeligvis får inn med morsmelka er det at det er importvernet som holder liv i norske bønder.

At det er 25 år gamle priser og en WTO-avtale som ble utarbeidet da Johan Olav Koss gikk verdens raskeste venstresvinger. Og verden forøvrig så fullstendig annerledes ut. Enn den gjør i dag.



Dette er ikke riktig. Og jeg beklager å måtte si det.

Folk vil ikke ha melk fra Arla

Det som er riktig er at det som holder liv i norske bønder er at de er norske og at de produserer norske varer til norske kunder som synes dette har en merverdi. Hvorvidt disse varene faktisk har en merverdi er uinteressant. Så lenge folk synes at de har det.

Norske kunder vil ikke ha melk fra Arla, selv om den for alt jeg vet er minst like god som melken fra Tine. Eller Synnøve Finden. Eller Rørosmeieriet. Det er kundenes oppfatning av hva som er mer verdt som teller. Og ikke noe annet. Ikke prisen heller.

For Tine ville heller ikke solgt én liter med melk i Sverige, selv om den norske stat skulle finne på å subsidiere den ned til en kostpris på null. Tine kunne delt ut gratis melk i på Stureplan i Stockholm - uten at noen ville rørt den.

Lukt og merverdi

Og grunnen til at det importeres stadig mer bakevarer til Norge er ikke fordi disse er noe billigere enn et norsk brød - det er fordi folk synes det har en merverdi å kjenne lukten av nystekte baguetter på sitt eget kjøkken. Og fordi det ikke var noen norske matprodusenter som skjønte dette. I tide.



Og hvis noen fortsatt lurer - som det helt sikkert er noen som gjør - er det bare å se på hva som er realitetene i EU. Der det ikke finnes noen handelsbegrensninger mellom landene. Og der prisene på mat er like minst forskjellige mellom landene som de er mellom Norge og landene i EU.

Aktiv brekkstang

Importvernet i Norge brukes derimot aktivt av dagligvarekjedene - for å presse prisene på norske produkter ned. Med trussel om import. Der er tollvernet effektivt. Og den regningen får norske bønder i fanget. De får ingen beskyttelse - bare en regning i form av lavere priser.

De eneste som virkelig tjener på importvernet er en liten gjeng med milliardærer. For de tjener dobbelt opp. Først bruker de tollvernet til å presse norske leverandører - og så bruker de tilgangen på disse norske landbruksvarene til å beskytte seg selv mot brysom konkurranse.

Derfor bør norske bønder slutte å være så opptatt av importvernet - eller mangel på sådan - og heller fokusere på å lage mat basert på norske ressurser. Det er det eneste effektive importvernet som fins!



Puh - godt å få sagt det!

