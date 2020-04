Det er vanskelig å svartmale og skjønnmale samtidig

Når skal turistnæringen slutte å sutre over tapet av utenlandske turister, og heller prøve å lokke til seg nordmenn som endelig vil se sitt eget land?

En reportasje i NRK Dagsrevyen denne helga var dessverre typisk for en altfor stor del av den kriserammede næringen:

Direktøren for Grande Fjord Hotel i Geiranger sto fram og malte med bred pensel hvor ille det kom til å bli. Bare de to siste ukene hadde han mottatt 250 avbestillinger.

LES OGSÅ: Her er veibok-redaktørens seks beste Norges-tips

Nå skal jeg raskt ta forbehold om at den negative vinklingen kan ha vært NRKs ansvar, ikke bare hotelldirektørens. Men budskapet var dystert og krystallklart: For nå er det så ille at han ikke vet om han skal våge å åpne for sesongen i det hele tatt, ifølge NRK.

DYSTERT: Ifølge NRK er hotelldirektør Aleksander Grande ikke sikker på om han våger å åpne hotellet i sommer. Skjermdump

Dette er altså budskapet som sendes ut til fem millioner nordmenn som i år må droppe sydenturen, og akkurat nå sitter klar for endelig å teste ut ... ja, nettopp: Norge som sitt nærmeste ferieland.

Men nei, ikke kom hit, lyder det fra næringen. Her er det bare trist og trasig, her er det ikke sikkert at det åpner en gang!

Så er det selvsagt en skjebnens ironi at i fjor var mediene fulle av krisereportasjer om at turistbygda var stappfull. Enkelte ville innføre inngangspenger, andre ville stoppe eller begrense de rundt 200 cruiseskipene (!) som vanligvis anløper Norges nest største cruisehavn i en hektisk sesong april-september (i tillegg til Hurtigruta).

Vi skjønner selvsagt krisen: Av de 800.000 gjestene som hvert år kommer til Geiranger, er brorparten utlendinger. Det samme er tilfelle fra Kjærag til Lofoten. Overalt rigges det til svart sommer. Det kommer sikkert til å bli bare dritvær også.

Og kanskje går det an å forstå behovet for å svartmale, eller i alle fall ikke underdrive situasjonen, for å få tilgang til alle de statlige støttemillionene til et kriserammet næringsliv.

Men nå er det på tide å begynne å skjønnmale:

Nå er det kanskje på tide å fortelle alle oss reiselystne nordmenn om at NÅ - ja NÅ! er tida kommet for endelig å ta den turen til Vestlandet og Geiranger vi alltid har drømt om. Eller til Finnmark, eller til Sommarland i Telemark, eller hytte til hytte på Hardangervidda eller Jotuheimen.

Kanskje kan du til og med oppleve Geiranger med rein og frisk luft, uten at den tunge eksosen fra cruiseskipene ligger som et ekstra skylag oppetter fjellsidene.

Kanskje kan du til og med gå til Prekestolen uten kø.

Les flere kommentarer av Erik Stephansen

Det meldes allerede om rekordsalg for bobiler, campingvogner og småbåter. For nordmenn flest har skjønt at det blir ikke noe Sydentur i år.

Nå venter vi bare på de storstilte Norges-kampanjene som forteller oss at det finnes noen som ønsker oss velkommen når vi kommer.