Det iranske folket roper død over diktatoren

Alle mann til pumpene i Iran etter at drivstoffprisen brått økte - og rasjonering ble et faktum. Så langt er én drept og flere skadet etter opptøyene som oppsto.

På fredag kom nyheten om økt bensinpris og rasjonering av drivstoff i Iran.

Økningen er på cirka 300 prosent ifølge New York Times. Hver bileier får tildelt 60 liter rasjonert drivstoff per bil, noe som er ganske lite for bilbrukere i et land med millioner av biler. Transport er en viktig del av iraneres hverdag.

Etter noen timer brøt det ut protester over hele landet. Protestene er en konsekvens av de økonomisk vanskelige forholdene etter de amerikanske sanksjonene, men også på grunn av enorm korrupsjon i statsforvaltningen.

Vil slette Israel fra verdenskartet

Dette kommer samtidig som den iranske lederen Ayatollah Seyyed Ali Khamanei i sin fredagstale uttrykte sin forpliktelse, og lover at staten Israel og «sionistsystemet», bør slettes fra verdenskartet. Khamanei mener at dette ikke bare er en sak for den islamske republikken Iran, men for hele den muslimske verden.

Palestinernes tragedie er jobb nummer én for islam, sier han uten å ta hensyn til hverdagen for den jevne iraner.

Protestene begynte ved at folk stoppet sine egne biler på motorveiene, og deretter slo av motoren. Videre fulgte demonstrasjoner og slagord i de fleste byer. Steder som Mashad, Ahvaz, Isfehan, Sirjan, Mahshahr, Khoramshahr, Shoushtar, Saaveh, Behbahan, Dezful, Gachsaran, Teheran, Shiraz har alle hatt protester.

Store politistyrker i sving

Store politistyrker er satt inn i mange byer, særlig nær landets bensinstasjoner.

Det kommer rapporter om sammenstøt mellom demonstranter og sikkerhetsstyrker i store byer som Mashad, Ahvaz og Sirjan.

I Sirjan har sammenstøtene mellom demonstranter og politi vært ganske harde etter at en bensinstasjon skal ha blitt satt i brann. Sosiale medier forteller om en død person i Sirjan, men dette er ikke bekreftet av myndighetene.

I de sørlige delene av landet, i det oljerike Khuzestan-området, har det vært intense protester. I Tehran ble en av politiets biler veltet i protestene.

Folkets røst gjaller flere steder

I dag, mens snøen faller i Teheran, er store motorveier sperret av biler.

Befolkningen i Ahvas, hovedstaden i provinsen Khuzestan, har også reagert kraftig på økningen i bensinprisene.

Ahvaz, som ligger i en oljerik del av Iran, er samtidig en av de fattigste og mest oversette regionene i landet med sine mange iransk-arabiske borgere.

Demonstranter roper diverse slagord som «Nei til Gaza» og nei til Libanon. Tenk på oss her i Iran».

Protestene kommer som et svar på at staten har brukt store pengebeløp på å finansiere terrorgrupper som Hamas og Hizbollah i Libanon, og andre steder i regionen, som i Irak.

Helt siden oktober har irakere demonstrert og protestert mot regimet i Irak, som de mener er sterkt påvirket av Iran og dets revolusjonsgarde.

Over 300 døde siden oktober

Mer enn 300 mennesker har mistet livet i Irak siden oktober. Mange irakere beskylder det iranske regimet for innblanding - og til og med drap på protesterende irakiske demonstranter.

I byen Sari i Iran er det ropt slagord for å støtte faren til Sjahen av Iran, Reza Shah. Denne Sjahen regnes som den moderne grunnleggeren av modernisering og sekularisme i Iran.

Lider under amerikanske sanksjoner

Landet lider nå under de amerikanske sanksjonene på grunn av atomprogrammet, missilprogrammet, og finansiering og innblanding i andre land - samt støtte til terrorgrupper som Hamas i Gaza, Hizbollah i Libanon, paramilitære Hash al Sha’abi i Irak, president Assad i Syria, og Hootiene i Yemen.

Unge og frustrerte

Den unge generasjonen i Iran er svært frustrert over situasjonen og framtidsutsiktene. De føler seg overlatt til seg selv, og må leve med høy arbeidsledighet, vanskelige økonomiske og sosiale vilkår, enorm korrupsjon i den offentlige forvaltingen, samt undertrykkelse og frihetsberøvelse.

De har i grunn ikke så mye å tape på å protestere i gatene.

Iran er en av verdens største oljeprodusenter, men produksjonen har falt betraktelig med over én million fat sammenlignet med fjoråret.

Likevel fortsetter regimet å anrike uran, og med det omstridte missilprogrammet, til tross for de amerikanske sanksjonene.